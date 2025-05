ONLINE: Fínsko - Slovinsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

Úvodné zostavy: Fínsko: Saros (Larmi) – Saarijärvi, Lehtonen (C), Matinpalo, Leppänen, Seppälä, Salo, Rissanen – Teräväinen (A), Lammikko, E. Tolvanen – Hämeenaho, Pärssinen, Puistola – Merelä, Ruohomaa, Oksanen – Erholtz, Björninen (A), Pesonen. Slovinsko: Pintarič (Horák) – Gregorc, Podlipnik (A), Mašič, Magovać, Cosic, Štebih, Goličič – Sabolič (C), Török (A), Ograjenšek – Drozg, Simšič, Mahkovec – Langus, Sitar, Žeželj – Jezovšek, Macuh, Sodja – Beričič.

Úvodné zostavy: Fínsko: Saros (Larmi) – Saarijärvi, Lehtonen (C), Matinpalo, Leppänen, Seppälä, Salo, Rissanen – Teräväinen (A), Lammikko, E. Tolvanen – Hämeenaho, Pärssinen, Puistola – Merelä, Ruohomaa, Oksanen – Erholtz, Björninen (A), Pesonen. Slovinsko: Pintarič (Horák) – Gregorc, Podlipnik (A), Mašič, Magovać, Cosic, Štebih, Goličič – Sabolič (C), Török (A), Ograjenšek – Drozg, Simšič, Mahkovec – Langus, Sitar, Žeželj – Jezovšek, Macuh, Sodja – Beričič.