Vlhová má nového trénera. Prichádza Rakúšan, ktorý pomohol Fínom k historickému pódiu

Petra Vlhová skladá nový tím pre ďalší návrat medzi najlepšie lyžiarky sveta. Po náročnom období, ktoré poznačilo zranenie kolena, dve operácie, dlhá rehabilitácia a opatrný návrat na svahy, oznámila dôležitú zmenu.
Jej novým trénerom sa stal Rakúšan Mario Rafetzeder.
„Vitaj v našom tíme. Som šťastná, že opäť môžem vybudovať svoj tím a obklopiť sa najbližšími ľuďmi, s ktorými budem bojovať o návrat do Svetového pohára,“ napísala Vlhová na sociálnej sieti.
Tridsaťročná Slovenka dodala, že verí, že Rafetzeder je správnym lídrom, ktorý jej tím posunie k plnej konkurencieschopnosti s najlepšími lyžiarkami na svete.
Nový začiatok po ťažkom období
Vlhová sa v posledných rokoch musela vyrovnať s najťažším obdobím kariéry. V januári 2024 spadla počas domáceho obrovského slalomu v Jasnej a poranila si koleno.
Nasledovala operácia, dlhá pauza a rehabilitácia, ktorá nepriniesla taký progres, aby sa mohla rýchlo vrátiť do pretekového režimu. Neskôr podstúpila ďalší zákrok.
Do súťažného kolotoča sa vrátila až po viac než dvojročnej prestávke. Na olympiáde v Miláne a Cortine najskôr nedokončila slalom v tímovej kombinácii a v individuálnom slalome, kde obhajovala zlato z Pekingu, obsadila 20. miesto.
Po sezóne sa rozhodla sústrediť sa na ďalšiu prípravu. A práve v nej bude mať pri sebe novú výraznú postavu.
Kto je Mario Rafetzeder
Mario Rafetzeder nie je veľké mediálne meno ako Livio Magoni či Mauro Pini. V lyžiarskom prostredí má však za sebou pestrú a zaujímavú kariéru.
Rakúšan narodený v roku 1979 začínal ako pretekár. Vo výsledkovej databáze FIS figuruje ako bývalý rakúsky alpský lyžiar so štartmi v 90. rokoch. Súťažil v technických aj rýchlostných disciplínach, objavil sa aj v Európskom pohári.
Veľkú kariéru medzi elitou ako pretekár neurobil. Postupne však prešiel na trénerskú dráhu, kde si vybudoval meno najmä ako technický a analytický kouč.
Jeho kariéra viedla cez rakúsky skikros, švajčiarsku reprezentáciu, britskú alpskú štruktúru až po fínsky mužský tím.
Stopu zanechal v skikrose
Jedna z prvých výraznejších kapitol Rafetzederovej kariéry sa spája s rakúskym skikrosom. V olympijskej sezóne 2009/10 pôsobil pri rakúskom tíme a bol súčasťou obdobia, v ktorom Andreas Matt získal striebro na zimných olympijských hrách vo Vancouveri.
Neskôr pracoval aj pri švajčiarskych skikrosároch. V sezóne 2014/15 pôsobil ako tréner Svetového pohára.
Švajčiarsky tím vtedy získal sedem pódií vo Svetovom pohári, štyri víťazstvá a Fanny Smithová pridala bronz z majstrovstiev sveta.
Pre Vlhovú je však dôležitejšia jeho neskoršia práca v alpskom lyžovaní.
Fínska kapitola
Najlepšie zdokumentované obdobie Rafetzederovej kariéry prišlo vo Fínsku. V roku 2022 sa stal hlavným trénerom mužskej reprezentácie.
Fínsky tím nepatrí medzi tradičné veľmoci alpského lyžovania. Aj preto boli výsledky pod Rafetzederovým vedením výrazné.
Eduard Hallberg skončil tretí v celkovom poradí Európskeho pohára v slalome v sezóne 2023/2024 a vyjazdil si miesto vo Svetovom pohári. V novembri 2025 potom obsadil tretie miesto v slalome Svetového pohára v Levi.
Pre fínske mužské alpské lyžovanie to bolo prvé pódium po osemnástich rokoch.
Jeho najlepší výsledok vo Svetovom pohári prišiel v januári 2026, keď obsadil druhé miesto v nočnom slalome v talianskej Madonna di Campiglio.
Tréner techniky a detailu
Rafetzeder patrí medzi trénerov, ktorí sú známi dôrazom na technický detail a systematickú prácu. Viacerí jeho bývalí zverenci aj kolegovia ho opisujú ako kouča, ktorý veľa pracuje s videoanalýzou, rozborom jazdy a okamžitou spätnou väzbou priamo na svahu.
Nejde len o samotné časy či počet jázd. Dôležité sú pre neho postoj, rytmus, načasovanie oblúka aj mentálne nastavenie pretekára.
Práve to môže byť pre Vlhovú po vážnom zranení kolena mimoriadne dôležité. Po dlhšej pauze nebude rozhodovať iba fyzická pripravenosť, ale aj návrat istoty v jazde a dôvery vo vlastné telo.
Rafetzeder v minulosti viackrát zdôraznil, že športovec musí veriť tomu, čo robí na svahu. Inak podľa neho nedokáže preniesť kvalitu z tréningu do pretekov.
Nadviazať na Magoniho a Piniho
Vlhová mala v minulosti so zahraničnými trénermi veľké úspechy.
Pod vedením Taliana Livia Magoniho sa dostala medzi absolútnu svetovú špičku, získala titul majsterky sveta a v roku 2021 vyhrala veľký krištáľový glóbus.
Po ňom ju viedol Švajčiar Mauro Pini. Práve s ním dosiahla jeden z najväčších výsledkov – olympijské zlato v slalome v Pekingu.
Rafetzeder prichádza v inej situácii. Neberie tím na vrchole, ale v období rekonštrukcie.
Vlhová už má za sebou najväčšie víťazstvá kariéry. Teraz bude najdôležitejšie, či sa po vážnom zranení dokáže vrátiť medzi lyžiarky, ktoré pravidelne bojujú o pódiá a víťazstvá vo Svetovom pohári.
Čo ukáže príprava
Rafetzeder prichádza do tímu v období, keď sa Vlhová snaží dostať späť medzi najlepšie slalomárky sveta.
Vo Fínsku ukázal, že vie pracovať aj v menšom tíme a postupne budovať pretekárov smerom k veľkým výsledkom.
Práve to bude jeho hlavná úloha aj pri Vlhovej. Po dvoch operáciách a dlhej pauze nebude rozhodovať iba talent či skúsenosti, ale najmä to, ako rýchlo sa podarí dostať späť stabilitu a istotu do jej výkonov.
Tlak aj očakávania budú výrazne väčšie než vo Fínsku. Vlhová však po mesiacoch neistoty opäť vytvorila nový tím a verí, že práve Rakúšan jej pomôže priblížiť sa späť k svetovej špičke.