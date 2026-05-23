    22.05.2026, Skupina A
    6 - 2
    2:0, 2:0, 2:2
    Deň 8 na MS: Trasieme sa aj pred Maďarmi, písal Bild. Nemci žeravia postupové kalkulačky

    Samuel Dove-McFalls dáva gól brankárovi Bencemu Bálizsovi v zápase Nemecko - Maďarsko na MS 2026 v hokeji. (Autor: Andre Ringuette/IIHF)
    Boris Vanya|23. máj 2026 o 07:00
    Ešte pred niekoľkými dňami boli na odpis. Nemeckí hokejisti prehrali na majstrovstvách sveta v hokeji prvé štyri zápasy a doma čelili tvrdej kritike médií. Ale teraz je všetko inak.

    Už v stredu mali na dosah víťazstvo proti Američanom, ale napokon brali iba jeden bod za prehru po predĺžení.

    V piatok bez problémov zdolali Maďarsko 6:2 a stále môžu pomýšľať na postup. „Dvere do štvrťfinále sú otvorené,“ napísal denník Bild. Ani po prvom nemeckom víťazstve na turnaji si však neodpustil uštipačný tón. 

    Bild: Trasieme sa aj pred Maďarmi

    „Maďarsko a ľadový hokej? Krajina je známejšia svojím dobrým jedlom, vínom a silnou slivovicou zvanou pálinka. Ľadový hokej má však veľa fanúšikov aj medzi Maďarmi.

    Ich národný tím je v svetovom rebríčku IIHF na 18. mieste, zatiaľ čo Nemecko je ôsme. Ale na týchto majstrovstvách sa trasieme aj pred Maďarmi.

    Nasadenie brankára NHL Philippa Grubauera je toho jasným dôkazom. Je neuveriteľné, že v takomto zápase nedali šancu Jonasovi Stettmerovi, nášmu brankárovi budúcnosti.“

    Troma gólmi sa proti Maďarsku blysol obranca Leon Gawanke. „Tri góly v jednom zápase som musel naposledy dať ešte keď som hral na poste útočníka,“ vravel v mixzóne novinárom.

    „Dnes sme čelili len malému odporu. Čokoľvek iné ako tri body neprichádzalo do úvahy. Pomaly sa dostávame z jamy, ktorú sme si sami vykopali,“ povedal kapitán Moritz Seider.

    O postup proti Rakúšanom

    O prvé miesto v A-skupine si to rozdajú domáci Švajčiari s Fínmi. Na ďalšie dve miestenky do štvrťfinále je ešte päť adeptov.

