Deň 8 na MS: Trasieme sa aj pred Maďarmi, písal Bild. Nemci žeravia postupové kalkulačky

Ešte pred niekoľkými dňami boli na odpis. Nemeckí hokejisti prehrali na majstrovstvách sveta v hokeji prvé štyri zápasy a doma čelili tvrdej kritike médií. Ale teraz je všetko inak.
Už v stredu mali na dosah víťazstvo proti Američanom, ale napokon brali iba jeden bod za prehru po predĺžení.
V piatok bez problémov zdolali Maďarsko 6:2 a stále môžu pomýšľať na postup. „Dvere do štvrťfinále sú otvorené,“ napísal denník Bild. Ani po prvom nemeckom víťazstve na turnaji si však neodpustil uštipačný tón.
Bild: Trasieme sa aj pred Maďarmi
„Maďarsko a ľadový hokej? Krajina je známejšia svojím dobrým jedlom, vínom a silnou slivovicou zvanou pálinka. Ľadový hokej má však veľa fanúšikov aj medzi Maďarmi.
Ich národný tím je v svetovom rebríčku IIHF na 18. mieste, zatiaľ čo Nemecko je ôsme. Ale na týchto majstrovstvách sa trasieme aj pred Maďarmi.
Nasadenie brankára NHL Philippa Grubauera je toho jasným dôkazom. Je neuveriteľné, že v takomto zápase nedali šancu Jonasovi Stettmerovi, nášmu brankárovi budúcnosti.“
Troma gólmi sa proti Maďarsku blysol obranca Leon Gawanke. „Tri góly v jednom zápase som musel naposledy dať ešte keď som hral na poste útočníka,“ vravel v mixzóne novinárom.
„Dnes sme čelili len malému odporu. Čokoľvek iné ako tri body neprichádzalo do úvahy. Pomaly sa dostávame z jamy, ktorú sme si sami vykopali,“ povedal kapitán Moritz Seider.
O postup proti Rakúšanom
O prvé miesto v A-skupine si to rozdajú domáci Švajčiari s Fínmi. Na ďalšie dve miestenky do štvrťfinále je ešte päť adeptov.
Najmenšiu šancu majú - vzhľadom na kvalitu tímu - Maďari, ale tí prišli do Švajčiarska s cieľom zachrániť sa majú k tomu blízko.
Lotyši majú tri body vďaka výhre nad Nemcami, ale prehrali s Rakúšanmi. Ak chcú zamiešať postupové karty, musia zabodovať proti favorizovaným Američanom.
Nemcov čaká kľúčový duel v sobotu proti Rakúsku. V susedskom derby potrebujú vyhrať za tri body. Nemci strácajú na Rakúšanov päť bodov, ale v druhej polovici turnaja majú lepší žreb.
Po Rakúšanoch nastúpia ešte proti Britom, ktorí zatiaľ nebodovali. Rakúšania sa stretnú ešte s dvojicou favoritov - USA a Fínskom.
Nemecké snaženie je zaujímavé aj pre Slovákov, keďže Nemci figurujú v rebríčku IIHF pred nimi a umiestenie na MS 2026 zamieša aj poradím v rebríčku.
Jediná remíza, pred takmer 90 rokmi
Maďari nezdolali Nemcov ani na desiaty pokus. „S pukom na hokejkách sme často prepadali panike, ale to je pri takomto kvalitatívnom rozdiele normálne,“ vysvetľoval tréner Gergely Majoros.
Maďari vyslali za 40 minút na nemeckú bránku iba 4 strely, v poslednej tretine 8. Najlepší výsledok proti Nemcom dosiahli ešte na MS 1937 v Londýne, kde remizovali 2:2.
Oba góly Maďarska strelil Sándor Miklós, jeden z najlepších hokejistov predvojnovej éry, ktorý dodnes figuruje v historických štatistikách.
Reprezentoval už na svetovom šampionáte v roku 1931 v poľskej Krynici. Pri premiére mal 15 rokov a 338 dní, Maďarsko vtedy prehralo s Československom 1:4, ale jediný gól strelil najmladší hráč na ľade.
Miklós nastúpil v kariére na siedmich majstrovstvách sveta a na ZOH 1936 v Garmish-Partenkirchene, kde strelil osem gólov (jeden Nemcom, dva Francúzom a päť Belgičanom).
Po druhej svetovej vojne emigroval do Austrálie, kde sa stal popularizátorom hokeja. V Maďarsku je po ňom v súčasnosti pomenovaná cena pre najtechnickejšieho hráča najvyššej súťaže.
Slovinci si nespravili hanbu ani proti Kanade
Jednou z mojich najobľúbenejších športových knižiek v detstve bol malý encyklopedický atlas Hokejové kluby sveta. V kapitole Juhoslávia boli vizitky troch klubov - Olympia Ľubľana, HK Jesenice a Medveščak Záhreb.
Aj z toho je zrejmé, v ktorej časti bývalej federatívnej republiky bol hokej najpopulárnejší.
Aj viacero slovinských hokejistov, ktorí korčuľujú na MS vo Švajčiarsku, vyrastalo v Jeseniciach, meste kúsok od rakúskych hraníc.
V súčasnosti si oblieka dres HDD Jesenice (nástupca HK) oblieka brankár Žan Us - hokejista s najkratším menom na šampionáte.
V piatok odchytal najväčší zápas kariéry, keď čelil kanadským hviezdam Celebrinimu, Crosbymu, Scheifelemu, či Tavaresovi. Slovinci podali proti favoritovi ďalší sympatický výkon a prehrali len 1:3.
Žan Us má za sebou náročnú klubovú sezónu. Jesenice prišli minulé leto o dlhoročného hlavného sponzora a v klube museli výrazne improvizovať.
V Alpskej hokejovej lige, ktorá je o úroveň nižšie než ďalšia liga tohto regiónu ICEHL, obsadili Jesenice predposledné 12. miesto. Podľa slovinských médií dokončil klub sezónu so stratou takmer 80-tisíc eur.
„Fungoval najmä vďaka menším sponzorom. Nedávno sa predstavilo nové vedenie klubu, veríme, že sa čoskoro finančne stabilizuje.
Olympia Ľubľana je na tom oveľa lepšie, vlastní ju kanadský majiteľ. Rozpočet Olympie presahuje tri milióny eur,“ vysvetlil pre Sportnet slovinský hokejový novinár Siniša Uroševič.
Vzhľadom na úzku hráčsku základňu sú výsledky Slovincov obdivuhodné.
Vo Fribourgu už získali tri body (dva po senzačnej výhre nad Českom a jeden po prehre so Slovenskom na nájazdy), ale kľúčové zápas pre nich ešte len príde - proti Taliansku.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Tabuľka: Skupina B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body