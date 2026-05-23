Príde Slovan o veľký talent a rekordéra? Kmotríka zarazilo, kam zamýšľa ísť

Mal iba šestnásť rokov a šesť dní, keď prvýkrát nastúpil v zápase Niké ligy. Preskočil rovno dve kategórie a v ŠK Slovan Bratislava ho označovali za jeden z najväčších talentov akadémie.
Dnes, dva roky po rekordnom debute, však okolo Maxima Mateáša visí veľký otáznik. Mladý stredopoliar zvažuje svoju budúcnosť a generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. priznal, že hráč momentálne nejaví veľký záujem o predĺženie zmluvy.
Dokonca zazneli aj informácie o možnom prestupe do tábora veľkého rivala.
Mateáš sa pritom do histórie Slovana zapísal už ako šestnásťročný. Stal sa najmladším ligovým debutantom v dejinách klubu aj najmladším slovenským majstrom v histórii súťaže.
Rekordér s budúcnosťou
„Na to, že má šestnásť rokov, tak už vie z futbalu veľa,“ vravel v tom čase tréner Vladimír Weiss.
V lete 2024 zlomil Mateáš ďalšie rekordy Slovana. Stal sa najmladším hráčom, ktorý nastúpil v ligovom zápase od začiatku, a ako najmladší debutoval aj v európskom pohári.
Klub s ním predvlani podpísal profesionálnu zmluvu do konca roka 2026.
„V Maximovi vidíme veľký potenciál a prísľub do budúcna. Tešíme sa, že aj on vidí svoje ďalšie kroky v belasom, kde môže nasledovať stopy Marcelliho či Strelca.
Bolo pre nás veľmi dôležité zazmluvniť si ďalšieho nášho odchovanca. Teraz je len v jeho rukách, ako bude rozvíjať svoj potenciál a zlepšovať sa,“ vravel vtedy Kmotrík ml.
V áčku iba 59 minút
Všetko nasvedčovalo tomu, že Slovan vychováva ďalší veľký talent. Realita sa však postupne začala meniť.
V drese prvého tímu absolvoval Mateáš v sezóne 2024/25 iba tri zápasy, v ktorých odohral spolu 59 minút. Odvtedy už šancu v áčku nedostal.
Pravidelne nastupoval za juniorku Slovana, ktorá pôsobí v druhej lige. V uplynulej sezóne odohral 26 zápasov a strelil dva góly.
Aj Weiss pred časom naznačoval, že klub chce mladým hráčom ukázať cestu do veľkého futbalu.
„Dal som signál a impulz mladým hráčom Slovana, aby verili v projekt. Aj z našej akadémie môžu vyjsť skvelí hráči. Mateáš má pred sebou výbornú budúcnosť. Keď bude zdravý a rozumný,“ vravel Weiss.
Tottenham poprel
Vlani sa objavili aj špekulácie o možnom prestupe do Tottenham Hotspur. Kmotrík ml. však tieto informácie odmietol.
„Môžem vyvrátiť, že by sme s Tottenhamom či iným klubom boli v rokovaniach o prestupe Maxima Mateáša, respektíve že by sme obdržali oficiálnu ponuku.
S Maximom máme podpísanú profesionálnu zmluvu a vnímame ho ako náš veľký talent smerom do budúcna,“ vyhlásil Kmotrík ml. na Instagrame.
Dvanásteho mája oslávil Mateáš osemnáste narodeniny. Práve v období, keď mal definitívne začať bojovať o miesto medzi mužmi, sa jeho budúcnosť v Slovane začala komplikovať.
Kmotrík ml. teraz priznal, že rokovania o novej zmluve nie sú jednoduché.
Trnava? Kmotríka to zarazilo
„Samozrejme, do stredu poľa máme ešte Maxima Mateáša z nášho B-tímu. Je to hráč, s ktorým by sme radi predĺžili kontrakt, ale z jeho strany momentálne nie je o to veľký záujem.
Bohužiaľ som počul informácie, že možno rozmýšľa nad prestupom do Trnavy, čo ma, úprimne, veľmi zarazilo,“ priznal Kmotrík ml. v podcaste na Tehelnom poli.
Podľa neho môže byť problémom aj frustrácia z nedostatku priestoru v prvom tíme.
„Niekedy sa takéto veci stávajú. Maxim možno cíti určité sklamanie z toho, že nedostal väčší priestor.
Pred dvoma rokmi to bol jeden z našich veľkých talentov, vtedy dostal nejakým spôsobom ‚pričuchnúť‘ k prvému tímu, ale potom sa nejako vytratil z plánov nášho vtedajšieho trénera alebo realizačného tímu,“ dodal Kmotrík ml.
V Slovane sa medzitým skončila éra Vladimíra Weissa a príchod nového trénera môže situáciu mladých hráčov zmeniť.
„Uvidíme, skúsime s ním ešte raz rokovať a uvidíme, ako zareaguje na tie zmeny, ktoré sa teraz v klube dejú. Chceme zistiť, či bude otvorený tomu, aby dal Slovanu ešte šancu, alebo je už vnútorne nastavený tak, že chce ísť preč.
Ak by sa rozhodol ostať, myslím si, že by mohol byť veľmi zaujímavou alternatívou pre naše prvé mužstvo,“ doplnil Kmotrík ml.