    23.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    12:20
    ONLINE: Dánsko - Slovinsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Sportnet|23. máj 2026 o 09:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Dánsko - Slovinsko.

    Dánsko a Slovinsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Kto by to bol povedal, že Dánsko vstúpi do turnaja tak katastrofálne, že po štyroch dueloch bude bez bodu. Severania sú na tom po porážke 1:5 so Slovenskom veľmi zle a čaká ich mimoriadne dôležitý zápas v kontexte boja o záchranu v najvyššej kategórii MS. Slovinsko má za sebou prehru s Kanadou, avšak viackrát už ukázalo, že má istú kvalitu – napríklad zdolalo Česko 3:2 po predĺžení a bod uchmatlo aj Slovensku.
    Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Dánsko a Slovinsko. Zápas sa začne o 12:20.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    5
    3
    0
    0
    2
    21:11
    9
    5
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    5
    0
    1
    1
    3
    8:20
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája

    Joj Šport
    23.05. 12:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    23.05. 16:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    23.05. 20:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

