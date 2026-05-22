Fíni pokračujú v skvelých výkonoch a majú istotu štvrťfinále. Súper im nedal ani jeden gól

MS v hokeji 2026 - skupina A
Fínsko - Veľká Británia 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 1. Heinola (Helenius, Barkov), 29. Heinola (Jokiharju, Hämeenaho), 32. Lehtonen (Räty, Granlund), 59. Jokiharju (Saarijärvi, Puljujärvi).
Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Wannerstedt (Nór.) - Rampír (ČR), Rey (USA), vylúčení: 1:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 7049
Finsko: Korpisalo - Jokiharju, Heinola, Saarijärvi, Lehtonen, Matinpalo, Määttä, Seppälä - Helenius, Barkov, Granlund - Puljujärvi, Lundell, Manninen - Hämeenaho, Räty, Puistola - Merelä, Björninen, Mäenalanen - Kuokkanen
Veľká Británia: Robson - Richardson, Halbert, Hazeldine, Tetlow, Steele, Brown, Clements - Kirk, C. Neilson, Waller - Betteridge, Dowd, Perlini - Harewood, Lachowicz, Curran - L. Neilson, Davies, Lyne - Hopkins
Fínski hokejisti v piatkovom zápase A-skupiny majstrovstiev sveta zvíťazili nad hráčmi Veľkej Británie 4:0 a postúpili do štvrťfinále.
Po piatich dueloch majú na konte plný počet bodov, Briti nezískali ešte ani jeden.
„Suomi“ odohrajú šiesty duel na šampionáte v nedeľu o 20.20 h proti Rakúsku, Veľká Británia zabojuje o prvé body na šampionát o štyri hodiny skôr s Lotyšskom.
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Fínsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Favoriti duelu mali skvelý štart a už po 58 sekundách ich poslal do vedenia Heinola, ktorý vymietol pravý horný roh Robsonovej bránky.
Jeho náprotivok Korpisalo mal prvý zásah až v 10. minúte po strele C. Neilsona.
II. tretina:
Fíni dominovali, zahrali si aj presilovku, ale ďalšie góly pridali až v druhej tretine. V 29. minúte skóroval znovu Heinola a o tri minúty neskôr Lehtonen.
„Suomi“ okrem toho dvakrát trafili žŕdku a súpera k ničomu nepustili. Briti sa v prostrednej časti nedokázali poriadne dostať do útočného pásma a ani raz nevystrelili na bránku.
III. tretina:
V úvode tretej sa dvakrát dostali ku strele, ale Korpisalovi problémy nespravili a inak sa obraz hry nezmenil.
Fíni mali množstvo šancí, ďalšie dve presilovky, ale výborného Robsona v bránke prekonal už iba Jokiharju - 4:0. Favoriti prestrieľali súpera 47:9.