    Fíni pokračujú v skvelých výkonoch a majú istotu štvrťfinále. Súper im nedal ani jeden gól

    Aleksander Barkov v drese Fínska proti Veľkej Británii.
    Aleksander Barkov v drese Fínska proti Veľkej Británii. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|22. máj 2026 o 22:33
    Fínsko dnes zdolalo Veľkú Britániu v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Fínsko - Veľká Británia 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

    Góly: 1. Heinola (Helenius, Barkov), 29. Heinola (Jokiharju, Hämeenaho), 32. Lehtonen (Räty, Granlund), 59. Jokiharju (Saarijärvi, Puljujärvi).

    Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Wannerstedt (Nór.) - Rampír (ČR), Rey (USA), vylúčení: 1:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 7049

    Finsko: Korpisalo - Jokiharju, Heinola, Saarijärvi, Lehtonen, Matinpalo, Määttä, Seppälä - Helenius, Barkov, Granlund - Puljujärvi, Lundell, Manninen - Hämeenaho, Räty, Puistola - Merelä, Björninen, Mäenalanen - Kuokkanen

    Veľká Británia: Robson - Richardson, Halbert, Hazeldine, Tetlow, Steele, Brown, Clements - Kirk, C. Neilson, Waller - Betteridge, Dowd, Perlini - Harewood, Lachowicz, Curran - L. Neilson, Davies, Lyne - Hopkins

    Fínski hokejisti v piatkovom zápase A-skupiny majstrovstiev sveta zvíťazili nad hráčmi Veľkej Británie 4:0 a postúpili do štvrťfinále.

    Po piatich dueloch majú na konte plný počet bodov, Briti nezískali ešte ani jeden.

    „Suomi“ odohrajú šiesty duel na šampionáte v nedeľu o 20.20 h proti Rakúsku, Veľká Británia zabojuje o prvé body na šampionát o štyri hodiny skôr s Lotyšskom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    5
    5
    0
    0
    0
    26:5
    15
    2
    FínskoFínskoFIN
    5
    5
    0
    0
    0
    24:5
    15
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    NemeckoNemeckoGER
    5
    1
    0
    1
    3
    11:17
    4
    6
    MaďarskoMaďarskoHUN
    4
    1
    0
    0
    3
    10:14
    3
    7
    LotyšskoLotyšskoLAT
    4
    1
    0
    0
    3
    6:14
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    5
    0
    0
    0
    5
    4:23
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Fínsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Favoriti duelu mali skvelý štart a už po 58 sekundách ich poslal do vedenia Heinola, ktorý vymietol pravý horný roh Robsonovej bránky.

    Jeho náprotivok Korpisalo mal prvý zásah až v 10. minúte po strele C. Neilsona.

    II. tretina:

    Fíni dominovali, zahrali si aj presilovku, ale ďalšie góly pridali až v druhej tretine. V 29. minúte skóroval znovu Heinola a o tri minúty neskôr Lehtonen.

    „Suomi“ okrem toho dvakrát trafili žŕdku a súpera k ničomu nepustili. Briti sa v prostrednej časti nedokázali poriadne dostať do útočného pásma a ani raz nevystrelili na bránku.

    Fotogaléria zo zápasu Fínsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Brankár Veľkej Británie Mat Robson (vpravo) zasahuje pri strele fínskeho hráča Patrika Puistolu (vľavo) počas zápasu základnej skupiny A medzi Fínskom a Veľkou Britániou v Zürichu vo Švajčiarsku.
    Fínsky hráč Lenni Hämeenaho korčuľuje počas zápasu základnej skupiny A medzi Fínskom a Veľkou Britániou v Zürichu vo Švajčiarsku.
    Brankár Veľkej Británie Mat Robson (vpravo) a hráč Fínska Patrik Puistola počas zápasu základnej A-skupiny Fínsko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu. - Británia
    III. tretina:

    V úvode tretej sa dvakrát dostali ku strele, ale Korpisalovi problémy nespravili a inak sa obraz hry nezmenil.

    Fíni mali množstvo šancí, ďalšie dve presilovky, ale výborného Robsona v bránke prekonal už iba Jokiharju - 4:0. Favoriti prestrieľali súpera 47:9.

    Program MS v hokeji 2026 - piatok, 22. mája

    22.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    3 - 1
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    22.05. 16:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    6 - 2
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    22.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    3 - 0
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    22.05. 20:20
    | Skupina A
    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Hokejisti Švédska oslavujú gól proti Taliansku.
    Švédsko nemalo žiadny problém proti outsiderovi. Potiahol ho mladý talentovaný útočník
    dnes 22:34
