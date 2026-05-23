ONLINE: Lotyšsko - USA dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

Lotyšsko a USA dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.
Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Lotyšsko - USA na MS v hokeji 2026 (LIVE)
Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
23.05.2026 o 12:20
Lotyšsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
USA
Prenos
Američania už v rámci tohtoročného svetového šampionátu trikrát zaváhali. Po dvoch porážkach proti Fínsku a Švajčiarsku stratili jeden bod aj proti Nemecku. Jediný jednoznačný výkon zatiaľ USA predviedlo proti Spojenému kráľovstvu. Niet pochýb o tom, že aj proti Lotyšom budú Američania jednoznačným favoritom. Vzhľadom na ich formu a to, že majú druhý najmladší tím na turnaji, je ale priebeh duelu mimoriadne otázny. Lotyšsko by ďalšie body dozaista uvítalo a na USA má fajn spomienky – napríklad v roku 2023 proti Američanom zvíťazilo v boji o bronz.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Lotyšsko a USA. Zápas sa začne o 12:20.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája
23.05. 12:20
| Skupina B
Dánsko
vs.
Slovinsko
Fribourg BCF Arena
23.05. 12:20
| Skupina A
Lotyšsko
vs.
USA
Swiss Life Arena
23.05. 16:20
| Skupina B
Slovensko
vs.
Česko
Fribourg BCF Arena
23.05. 16:20
| Skupina A
Švajčiarsko
vs.
Maďarsko
Swiss Life Arena
23.05. 20:20
| Skupina B
Nórsko
vs.
Švédsko
Fribourg BCF Arena
23.05. 20:20
| Skupina A
Rakúsko
vs.
Nemecko
Swiss Life Arena