    ONLINE: Lotyšsko - USA dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Lotyšsko - USA: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes (Autor: Sportnet)
    Sportnet|23. máj 2026 o 09:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Lotyšsko - USA.

    Lotyšsko a USA dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Lotyšsko - USA na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    23.05.2026 o 12:20
    Lotyšsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    USA
    Prenos
    Američania už v rámci tohtoročného svetového šampionátu trikrát zaváhali. Po dvoch porážkach proti Fínsku a Švajčiarsku stratili jeden bod aj proti Nemecku. Jediný jednoznačný výkon zatiaľ USA predviedlo proti Spojenému kráľovstvu. Niet pochýb o tom, že aj proti Lotyšom budú Američania jednoznačným favoritom. Vzhľadom na ich formu a to, že majú druhý najmladší tím na turnaji, je ale priebeh duelu mimoriadne otázny. Lotyšsko by ďalšie body dozaista uvítalo a na USA má fajn spomienky – napríklad v roku 2023 proti Američanom zvíťazilo v boji o bronz.
    Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Lotyšsko a USA. Zápas sa začne o 12:20.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    5
    5
    0
    0
    0
    26:5
    15
    2
    FínskoFínskoFIN
    5
    5
    0
    0
    0
    24:5
    15
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    NemeckoNemeckoGER
    5
    1
    0
    1
    3
    11:17
    4
    6
    MaďarskoMaďarskoHUN
    4
    1
    0
    0
    3
    10:14
    3
    7
    LotyšskoLotyšskoLAT
    4
    1
    0
    0
    3
    6:14
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    5
    0
    0
    0
    5
    4:23
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája

    Joj Šport
    23.05. 12:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    23.05. 16:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    23.05. 20:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

