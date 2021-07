Vysoké súťaže majú hrať mestá. Pochopiť by to mali hlavne dediny, tvrdí šéf tradičného klubu

Nemá to význam a vždy to časom padne. Preplácaním hráčov len komplikujú situáciu väčším klubom.

Zjednodušil nám to koronavírus, ale hlavne fakt, že kvalitní odchovanci chcú hrať za rodný klub a neťahajú sa po obciach. Vysoké súťaže majú hrať mestá, čo by mali pochopiť hlavne niektoré dediny, ktoré sa šplhajú hore.

Pre mňa ako prezidenta je to veľké zadosťučinenie. Sľúbili sme, že do piatich rokov bude v Leviciach tretia liga, čo sme splnili.

Ak sa v tomto aspekte zlepšíme, viem si predstaviť, že by sme hrali stabilne tretiu ligu. Možno aj vyššie, potom by to však bola aj otázka financií.

Dnes je úplne bežné, že sa do ligových klubov tlačia zahraniční legionári. My však touto cestou ísť nechceme.

Kedysi sme v Leviciach hrávali roky 1. SNL. Ako dvadsaťroční sme prišili do áčka a zbierali sme cenné skúsenosti. Tí, čo sa v tíme udržali, zostali, tí, ktorým kvalita chýbala, išli do dedín. Bolo to prirodzené a fungovalo to veľmi dobre.

Keď sa futbal robí srdcom a človeka baví, ide to. My sme hrali za pár korún a boli sme šťastní.

Dnes je všetko o veľkých peniazoch a naša liga tak aj vyzerá. Najlepší idú za prachy do Nemecka, Španielska, Anglicka či Talianska a u nás zostáva céčko.

Chyba je tiež v systéme, ubíjame mládežníkov. Keď má niekto výbornú hlavu, ale je pomalý, okamžite ho preorientujeme na atléta.

Na ligovom zápase je potom 22 vypracovaných postáv, ale žiadny technický futbalista, „spielmacher“.

Voľakedy stredný záložník roznášal lopty ako na podnose, radosť pozerať. Teraz je to všetko o sile.

Veríte, že sa v blízkom období bude hrať v Leviciach opäť najvyššia slovenská súťaž?

Som presvedčený o tom, že by to bolo super. V momentálnej situácii si však nemyslím, že to bude tak skoro. Dnes je obrovský problém zohnať hráčov do tretej ligy a nie ešte vyššie.

Potrebujeme v prvom rade silnú generáciu mladých hráčov a potom môžeme rozmýšľať nad ligou. A k tomu potrebujeme peniaze, ktoré zatiaľ nie sú.

Dnes je trend mať dvoch, troch svojich a ostatných hráčov si posťahovať. Týmto smerom však my nechceme ísť. Ak by prišiel veľký sponzor, dalo by sa niečo vymyslieť. Toho však zatiaľ nemáme. Takže ideme skromne do tretej ligy a uvidíme.