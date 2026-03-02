VIDEO: Strelec ukončil gólové suchoty. Presadil sa nechytateľnou hlavičkou

David Strelec sa teší z gólu v zápase s Birminghamom.
David Strelec sa teší z gólu v zápase s Birminghamom. (Autor: REUTERS)
Sportnet|2. mar 2026 o 23:00
ShareTweet0

Slovenský útočník strelil tretí gól hostí.

Championship - 35. kolo

Birmingham City - Middlesbrough 1:3 (0:2)

Góly: 49. Ducksch - 13. a 26. Targett, 60. Strelec

Slovenský futbalový reprezentant David Strelec sa strelecky presadil prvýkrát od 13. decembra, keď skóroval v zápase s QPR.

V dohrávke 35. kola Championship strelil tretí gól Middlesbrough v zápase s Birminghamom City, ktorý jeho tím dokázal ovládnuť v pomere 3:1.

Slovák uzatváral skóre zápasu, keď nechytateľnou hlavičkou prekonal brankára súpera. Bol to jeho štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne, ktorá je jeho premiérovou v druhej anglickej lige. Následne ho tréner vystriedal. Dva góly Boro strelil Matt Targett.

VIDEO: Gól Davida Strelca proti Birminghamu

Hráči Middlesbrough zastavili sériu troch zápasov bez víťazstva a poistili si druhú priečku v tabuľke, na vedúce Coventry strácajú päť bodov, na tretí Millwall majú k dobru štyri body.

Tabuľka Championship

Anglicko

David Strelec sa teší z gólu v zápase s Birminghamom.
David Strelec sa teší z gólu v zápase s Birminghamom.
VIDEO: Strelec ukončil gólové suchoty. Presadil sa nechytateľnou hlavičkou
dnes 23:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»VIDEO: Strelec ukončil gólové suchoty. Presadil sa nechytateľnou hlavičkou