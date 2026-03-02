VIDEO: Obrovské zlyhanie v boji o titul. Real Madrid doma nestrelil ani gól a opäť prehral

Hráči Getafe oslavujú gól v sieti Realu Madrid. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|2. mar 2026 o 23:09
Na vedúcu Barcelonu tak už stráca 4 body.

La Liga - 26. kolo

Real Madrid - Getafe 0:1 (0:1)

Gól: 39. Satriano

ČK: 90.+5 Mastantuono - 90.+7 Liso po 2. ŽK

Futbalisti Realu Madrid prekvapujúco prehrali v pondelkovom domácom zápase španielskej La Ligy s Getafe 0:1.

Utrpeli druhú ligovú prehru za sebou a po 26. kole zaostávajú z druhej priečky za vedúcou Barcelonou o štyri body. O triumfe hostí rozhodol v 39. minúte Martin Satriano.

Real mal v prvom polčase hernú prevahu, oporou Getafe však bol brankár David Soria, ktorý sa zaskvel pri sóle Viniciusa Juniora a vytiahol aj strelu Ardu Gülera. Pred prestávkou nečakane udreli hostia, ktorých poslal do vedenia nechytateľným volejom Satriano.

VIDEO: Gól Getafe na 1:0 proti Realu Madrid

V druhom dejstve pokračoval „biely balet“ v nápore, no neujala sa ani hlavička Rodryga, na ktorú nedosiahol Dani Carvajal. V nervóznom závere videli červené karty domáci Franco Mastantuono i Adrian Liso v drese hostí.

Real si zapísal štvrtú prehru v ligovej sezóne, Getafe sa po senzačnom triumfe posunulo v tabuľke na 11. miesto.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 23:09
