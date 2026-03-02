VIDEO: Obrovské zlyhanie v boji o titul. Real Madrid doma nestrelil ani gól a opäť prehral

La Liga - 26. kolo
Real Madrid - Getafe 0:1 (0:1)
Gól: 39. Satriano
ČK: 90.+5 Mastantuono - 90.+7 Liso po 2. ŽK
Futbalisti Realu Madrid prekvapujúco prehrali v pondelkovom domácom zápase španielskej La Ligy s Getafe 0:1.
Utrpeli druhú ligovú prehru za sebou a po 26. kole zaostávajú z druhej priečky za vedúcou Barcelonou o štyri body. O triumfe hostí rozhodol v 39. minúte Martin Satriano.
Real mal v prvom polčase hernú prevahu, oporou Getafe však bol brankár David Soria, ktorý sa zaskvel pri sóle Viniciusa Juniora a vytiahol aj strelu Ardu Gülera. Pred prestávkou nečakane udreli hostia, ktorých poslal do vedenia nechytateľným volejom Satriano.
VIDEO: Gól Getafe na 1:0 proti Realu Madrid
V druhom dejstve pokračoval „biely balet“ v nápore, no neujala sa ani hlavička Rodryga, na ktorú nedosiahol Dani Carvajal. V nervóznom závere videli červené karty domáci Franco Mastantuono i Adrian Liso v drese hostí.
Real si zapísal štvrtú prehru v ligovej sezóne, Getafe sa po senzačnom triumfe posunulo v tabuľke na 11. miesto.