Po skvelej akcii v Bratislave prišla ďalšia pozitívna správa. Slovák si zahrá proti najlepším v Prahe

Slovenský šípkar Martin Homola postúpil na prestížnu European Tour do českej Prahy. Miestenku si vybojoval vo východoslovenskej kvalifikácii, ktorá sa hrala v Nových Zámkoch.
Vo finále kvalifikácie si poradil s maďarským šípkarom Gyorgym Jehirzskim 6:1. V zápase mal priemer 81,12.
Homola sa stal vôbec druhým Slovákom, ktorému sa podarilo zvíťaziť v kvalifikácii.
Tým prvým je ešte z roku 2013 Peter Martin, ktorému sa podarilo postúpiť na turnaj v Rakúsku, no z turnaja sa ešte pred ním odhlásil.
Na European Tour si už zahrali aj štyria Slováci - Adrián Dudek, Juraj Holub, Ján Sliacky a Gabriel Varaljay.
Všetci štyria sa predstavili na nedávno ukončenom Niké Slovak Darts Open 2026 v Bratislave a vzišli z národnej kvalifikácie.