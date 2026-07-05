Po skvelej akcii v Bratislave prišla ďalšia pozitívna správa. Slovák si zahrá proti najlepším v Prahe

Martin Homola.
Martin Homola. (Autor: Facebook/Slovak Steel Darts)
Sportnet|5. júl 2026 o 20:38
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Homola sa stal vôbec druhým Slovákom, ktorému sa podarilo zvíťaziť v kvalifikácii.

Slovenský šípkar Martin Homola postúpil na prestížnu European Tour do českej Prahy. Miestenku si vybojoval vo východoslovenskej kvalifikácii, ktorá sa hrala v Nových Zámkoch.

Vo finále kvalifikácie si poradil s maďarským šípkarom Gyorgym Jehirzskim 6:1. V zápase mal priemer 81,12.

Homola sa stal vôbec druhým Slovákom, ktorému sa podarilo zvíťaziť v kvalifikácii.

Tým prvým je ešte z roku 2013 Peter Martin, ktorému sa podarilo postúpiť na turnaj v Rakúsku, no z turnaja sa ešte pred ním odhlásil.

Na European Tour si už zahrali aj štyria Slováci - Adrián Dudek, Juraj Holub, Ján Sliacky a Gabriel Varaljay.

Všetci štyria sa predstavili na nedávno ukončenom Niké Slovak Darts Open 2026 v Bratislave a vzišli z národnej kvalifikácie.

Šípky

    Martin Homola.
    Martin Homola.
    Po skvelej akcii v Bratislave prišla ďalšia pozitívna správa. Slovák si zahrá proti najlepším v Prahe
    dnes 20:38
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