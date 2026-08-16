ONLINE: Arsenal FC - Manchester City dnes, FA Community Shield LIVE

Arsenal aj Manchester City vstúpia do novej sezóny duelom o FA Community Shield.
Majster Premier League čelí Citizens, ktorých na lavičke po prvý raz v ostrom zápase povedie Enzo Maresca.
Oba tímy výrazne posilnili počas prestupového leta a do sezóny idú s najvyššími ambíciami.
Finále sa hrá na Principality Stadium v Cardiffe.
Kde dnes sledovať FA Community Shield v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Arsenal FC - Manchester City dnes (FA Community Shield LIVE, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Community Shield 2026/2027
16.08.2026 o 16:00
Arsenal
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Manchester City
Prehľad
Rozhodca: Barrott – Taylor, Antrobus.
Prenos
Úvodné zostavy:
Arsenal FC: Raya – White, Magalhães, Mosquera, Calafiori – Guimarães, Lewis-Skelly, Ødegaard – Madueke, Havertz, Tzolis.
Náhradníci: Arrizabalaga – Hincapié, Dowman, Zubimendi, Merino, Rice, Eze, Gyökeres, Saka.
Tréner: Arteta
Manchester City: Donnarumma – Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly – Kovačić, Anderson – Semenyo, Foden, Doku – Haaland.
Náhradníci: Rulli – Aït-Nouri, Guéhi, Lewis, Nunes, González, Grealish, Cherki, Marmoush.
Tréner: Maresca
Rozhodca: Barrott – Taylor, Antrobus.
Arsenal FC: Raya – White, Magalhães, Mosquera, Calafiori – Guimarães, Lewis-Skelly, Ødegaard – Madueke, Havertz, Tzolis.
Náhradníci: Arrizabalaga – Hincapié, Dowman, Zubimendi, Merino, Rice, Eze, Gyökeres, Saka.
Tréner: Arteta
Manchester City: Donnarumma – Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly – Kovačić, Anderson – Semenyo, Foden, Doku – Haaland.
Náhradníci: Rulli – Aït-Nouri, Guéhi, Lewis, Nunes, González, Grealish, Cherki, Marmoush.
Tréner: Maresca
Rozhodca: Barrott – Taylor, Antrobus.
O Community Shield se utkali dnešní soupeři i před třemi lety, tehdy ovládl Arsenal po remíze 1:1 penaltový rozstřel jasně 4:1. Penaltami skončily všechny tři poslední ročníky soutěže. Připomeňme, že se při remíze po 90 minutách neprodlužuje.
Jinak ale vzájemné zápasy Londýňanům příliš nevycházejí, City porazili jen jednou z posledních šesti. Na jaře 2025 to byla impozantní výhra 5:1 v souboji o druhé místo za tehdy suverénním Liverpoolem. V minulém ročníku byl Manchester City úspěšnější v lize (1:1 venku a 2:1 doma) i ve zmíněném finále FA Cupu. To nakonec na obsazení dnešního souboje nic nezměnilo, protože by do něj postoupil i v případě porážky coby vicemistr.
Jinak ale vzájemné zápasy Londýňanům příliš nevycházejí, City porazili jen jednou z posledních šesti. Na jaře 2025 to byla impozantní výhra 5:1 v souboji o druhé místo za tehdy suverénním Liverpoolem. V minulém ročníku byl Manchester City úspěšnější v lize (1:1 venku a 2:1 doma) i ve zmíněném finále FA Cupu. To nakonec na obsazení dnešního souboje nic nezměnilo, protože by do něj postoupil i v případě porážky coby vicemistr.
Manchester City loni vyhrál oba anglické poháry, ve finále Ligového porazil právě Arsenal 2:0 a v boji o FA Cup zvítězil nad Chelsea 1:0. Jinak ale Guardiolovi svěřenci druhý rok po sobě brzy vypadli z Ligy mistrů a zůstali bez anglického titulu, když předchozí bronz vylepšili na stříbro.
Do utkání o Community shield se Citizens vracejí po roční pauze, předtím ho hráli čtyřikrát v řadě coby mistři, ale uspěli až v posledním případě po penaltovém rozstřelu v městském derby nad United. Předtím triumfovali v letech 2018 a 2019.
V létě skončila éra Pepa Guardioly, jehož nástupcem se stal bývalý trenér Chelsea Enzo Maresca. Ten již dříve v Manchesteru působil u mládeže a v sezóně 2022/23 coby Španělův asistent.
Z Manchesteru odešli také Silva, Aké, Stones a brankář Trafford, poslední dva byli spíše náhradníky. Naopak klubový rekord částkou 116 milionů liber (3,3 miliardy Kč) překonal přestup Elliota Andersona z Nottinghamu, jinak City kupovalo spíše naděje do budoucna, které nechává hostovat. Výjimkou je zkušený Gerónimo Rulli z Marseille, jenž by měl plnit úlohu brankářské dvojky.
Do utkání o Community shield se Citizens vracejí po roční pauze, předtím ho hráli čtyřikrát v řadě coby mistři, ale uspěli až v posledním případě po penaltovém rozstřelu v městském derby nad United. Předtím triumfovali v letech 2018 a 2019.
V létě skončila éra Pepa Guardioly, jehož nástupcem se stal bývalý trenér Chelsea Enzo Maresca. Ten již dříve v Manchesteru působil u mládeže a v sezóně 2022/23 coby Španělův asistent.
Z Manchesteru odešli také Silva, Aké, Stones a brankář Trafford, poslední dva byli spíše náhradníky. Naopak klubový rekord částkou 116 milionů liber (3,3 miliardy Kč) překonal přestup Elliota Andersona z Nottinghamu, jinak City kupovalo spíše naděje do budoucna, které nechává hostovat. Výjimkou je zkušený Gerónimo Rulli z Marseille, jenž by měl plnit úlohu brankářské dvojky.
Arsenal FC je historicky druhým nejúspěšnějším mužstvem anglického „superpoháru“. Vyhrál ho hned 16x, z toho pětkrát v posledních 12 letech (2014, 2015, 2017, 2020 a 2023).
Kanonýři čekali 21 let na titul a v loňském ročníku svedli vítězný boj právě s Manchesterem City, když nejprve prohospodařili devítibodový náskok, ale v koncovce se dokázali od největšího rivala opět odpoutat a slavit po třech stříbrných sezónách v řadě.
Naopak finálové boje o anglický pohár a především o Ligu mistrů Arsenal nezvládl, přestože v nejprestižnější evropské soutěži byl za celou sezónu neporažen, nakonec nezvládl penaltový rozstřel ve finále s obhájcem Paris Saint-Germain.
V létě mistrovský kádr zůstal víceméně pohromadě, ze základní sestavy odešel pouze Leandro Trossard. Naopak v přepočtu více než čtyři miliardy stály posily Bruno Guimarães z Newcastlu, Christos Tzolis z Brugg a Piero Hincapié, kterého Arsenal vykoupil po hostování z Leverkusenu.
Kanonýři čekali 21 let na titul a v loňském ročníku svedli vítězný boj právě s Manchesterem City, když nejprve prohospodařili devítibodový náskok, ale v koncovce se dokázali od největšího rivala opět odpoutat a slavit po třech stříbrných sezónách v řadě.
Naopak finálové boje o anglický pohár a především o Ligu mistrů Arsenal nezvládl, přestože v nejprestižnější evropské soutěži byl za celou sezónu neporažen, nakonec nezvládl penaltový rozstřel ve finále s obhájcem Paris Saint-Germain.
V létě mistrovský kádr zůstal víceméně pohromadě, ze základní sestavy odešel pouze Leandro Trossard. Naopak v přepočtu více než čtyři miliardy stály posily Bruno Guimarães z Newcastlu, Christos Tzolis z Brugg a Piero Hincapié, kterého Arsenal vykoupil po hostování z Leverkusenu.
Hezké nedělní odpoledne milovníkům anglické kopané! Fotbalovou sezónu na ostrovech tradičně odstartuje souboj vítězů nejlepší ligy světa a vůbec nejstarší fotbalové trofeje, tedy Premier League a FA Cupu, ve 104. ročníku souboj o Community shield se utkají londýnský Arsenal a Manchester City.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.