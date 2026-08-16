Slovan si robí, čo chce, ľudia ospevovali mladíka: Má v sebe ohromný potenciál, tvrdí šéf

Fanúšikovia si upravili refrén svetového hitu Give It Up a z tribún sa ozývalo: „Na, na, na, na… Alexej Maroš.“ Mladík Slovana patrí medzi hlavné postavy jeho vydareného vstupu do sezóny. Proti Ružomberku dal gól, vôbec prvý v drese áčka, pridal asistenciu a výrazne sa podieľal na víťazstve 5:0.
Mal tri kľúčové prihrávky, tri úspešné driblingy a úspešnosť prihrávok na úrovni 94 percent, čo je na krídelníka veľmi vysoké číslo.
„Prvý gól chutí krásne. Po centri Tigrana som zavrel oči, nastavil som hlavu a nejako to tam padlo. Ďakujem fanúšikom za to, čo predviedli. Boli úžasní, všetci vravia, že ich pokrik s mojím menom je chytľavý. Súhlasím,“ vravel s úsmevom Maroš.
Na jar žiaril v druhej lige v béčku Slovana, kde strieľal jeden gól za druhým. Teraz dostáva priestor medzi najlepšími.
Touré: Má v sebe ohromný potenciál
Tréner Yaya Touré ho v tejto sezóne už trikrát zaradil do základnej zostavy. A Maroš mu dôveru spláca.
„Je to výborný futbalista, s ktorým pracujeme. Videli ste jeho silné stránky – rýchlosť, rýchle zmeny smeru, práca jeden proti jednému. To všetko dnes ukázal. Je veľká radosť s ním pracovať,“ chválil mladíka Touré.
„Vytvoril množstvo nebezpečných situácií, zlepšuje sa veľmi dobrým tempom a má v sebe ohromný potenciál. Verím, že všetci uvidíte, keď ho naplno rozvinie,“ dodal.
Slovan si v Niké lige zatiaľ robí, čo chce. Súperov valcuje a proti Ružomberku pridal ďalší presvedčivý výsledok.
VIDEO: Tréner Yaya Touré
Tri asistencie Blackmana
Gól a asistenciu si pripísal aj striedajúci Tigran Barseghyan. Jeho zásah ľavačkou bol famózny. Opäť skóroval aj Manasse Kiange. Muž, ktorý ešte pred rokom a pol hral iba deviatu anglickú ligu, je s tromi gólmi najlepším strelcom Slovana.
Tri asistencie mal César Blackman, ktorý naskočil do hry až v druhom polčase. Premiérový gól dal Daiki Matsuoka a presadil sa aj ďalší odchovanec Slovana Samuel Kozlovský.
Loptu si schoval pod dres.
„Zo svojho gólu sa veľmi teším, aj podľa mojej oslavy ste videli, že čakáme bábätko. Veľmi sa teším,“ opisoval podľa klubovej stránky Slovana Kozlovský.
VIDEO: Zostrih zápasu ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok
Matsuoka zaujal fanúšikov
Japonec Matsuoka zaujal až tak, že ho fanúšikovia zvolili za muža zápasu. On však po vydarenom predstavení myslel predovšetkým na mužstvo.
„Tím je však pre mňa na prvom mieste. Chalani v kabíne i tréner ma veľmi podporujú, cením si to. Ďakujem fanúšikom, boli fantastickí,“ vyhlásil Japonec.
Slovan pritom medzi zápasmi poriadne obmenil zostavu. V porovnaní s predchádzajúcim duelom proti Mjällby urobil Touré až desať zmien. Zostal iba Bajrič.
Aj Kozlovský, ktorý prišiel pred sezónou z Widzewu Lodž, dostáva v Niké lige priestor pravidelne. V tejto sezóne zatiaľ odohral tri zápasy v základnej zostave, všetky v slovenskej lige.
Slovan Bratislava - Ružomberok 5:0 (1:0)
Góly: 9. Kozlovský, 63. Maroš, 70. Macuoka, 86. Kianga, 88. Barseghjan
Rozhodovali: Glova - Jekkel, Jánošík, ŽK: Ignatenko (Slovan)
Diváci: 6476
Slovan: Popovič – Medveděv (46. Blackman), Bajrič (84. Hofstädter), Wimmer, Kozlovský – Ignatenko – Maroš, Gajdoš (76. Ibrahim), Macuoka, Yirajang (61. Barseghjan) – Griger (61. Kianga)
Ružomberok: Krajčírik – Kostka, Luterán, Marušin (30. Prekop), Selecký – Chobot (62. Jevoš), Lavrinčík (75. Bačík), Souček, Tučný (76. Mirko) – Hladík, Koubek (62. Kelemen)
„Každý z nás sa teší z času na ihrisku, chceme ho využiť na maximum, všetci makajú na sto percent v tréningoch i zápasoch,“ dodal Kozlovský.
Sedem zápasov a skóre 19:2
Čísla nového Slovana pod Tourém sú výrazné. Sedem zápasov, šesť výhier, jedna remíza a skóre 19:2. V slovenskej lige po troch zápasoch tri výhry a skóre 12:0.
„Zápas sme kontrolovali, dianie na ihrisku bolo diktované nami. Hráči si dnes počínali fantasticky. Druhý polčas bol oveľa lepší, s výrazne lepším prístupom. Pridali sme k tomu presnosť v zakončení,“ chválil Touré výkon proti Ružomberku.
Slovan zatiaľ potvrdzuje povesť favorita, hoci všetky zápasy hral proti tímom, ktoré sú ekonomicky i z hľadiska kvality a skúsenosti podstatne slabšie.
Na druhej strane treba dodať, že slovenský majster prechádza prestavbou, hlavne systémovou. Touré sa snaží mužstvo naučiť nový spôsob fungovania a zároveň dáva priestor hráčom, ktorí môžu byť dôležití aj v budúcnosti.
„Celkovo s našimi hráčmi tvrdo pracujeme na tom, aby chápali, čo od nich chceme a aké veci od nich na ihrisku chceme vidieť. Verím, že Alexej Maroš i ďalší sa budú naďalej zlepšovať,“ dodal Touré.
V stredu príde väčšia skúška
Liga majstrov však ponúkne úplne inú úroveň. Už v stredu čaká Slovan prvý zápas play-off Ligy majstrov, keď v domácej aréne privíta NK Celje.
Maroš vie, že po vysokom víťazstve nad Ružomberkom nemá zmysel lietať v oblakoch.
„Ružomberok sme takmer k ničomu nepustili. Nálada je pozitívna, sme sebavedomí, no pred stredou zostávame nohami na zemi a pripravení na všetko,“ vyhlásil.
Mladík, ktorého meno si už fanúšikovia spievajú v rytme svetového hitu, tak môže dostať ďalšiu šancu ukázať, či Tourého slová o ohromnom potenciáli nie sú iba komplimentom po vydarenom zápase.