Nevídaný moment v šípkach. Na pódiu zasahovali zdravotníci, Škót zápas nedohral

Zdravotné problémy Camerona Menziesa na turnaji World Matchplay 2026.
Zdravotné problémy Camerona Menziesa na turnaji World Matchplay 2026. (Autor: REUTERS)
Sportnet|22. júl 2026 o 22:45
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Cameron Menzies odstúpil pre zdravotné problémy.

Pred dvoma dňami hovoril o najväčšom víťazstve v kariére. Škótsky šípkar Cameron Menzies sa v prvom kole World Matchplay postaral o senzáciu, keď zdolal svetovú dvojku Lukea Humphriesa 10:7.

Na turnaji, ktorý je po MS označovaný za druhý najprestížnejší v sezóne, dosiahol vôbec prvý triumf, na ktorý chcel v stredu nadviazať. 

Jeho súperom v druhom kole bol ďalší Angličan Ross Smith, no zápas, ktorý sľuboval zaujímavú partiu, sa skončil už po niekoľkých minútach.

Menzies v prvom legu prišiel o podanie, no následne otočil skóre na 2:1, keď po 25 bodoch zavrel aj 75 po kombinácii triple 17 a double 12. 

Zaradoval sa, no napokon to boli posledné šípky, ktoré hodil do terča. Keď sa potom postavil k odhodovej čiare, zdalo sa, že reklamuje nejaký problém, no v skutočnosti mu nebolo dobre.

Jeho súper Ross Smith ho podopieral, aby kvôli zdravotnej indispozícii nespadol. Následne k nemu pribehli zdravotníci a odniesli ho z pódia v Blackpoole. 

VIDEO: Zdravotné problémy Camerona Menziesa

Po niekoľkých minútach vydala PDC Darts správu, že Menzies zo zdravotných dôvodov nemôže pokračovať a do ďalšieho kola postupuje Smith.

"Cameron mal vysoký krvný tlak, v dôsledku čoho sa mu zatočila hlava a následne odpadol. Po vyšetrení zdravotníci potvrdili, že je v dostatočne dobrom stave, aby sa mohol vrátiť na ubytovanie," uvádza PDC.

Na pôde svetových šípok nejde o prvý podobný prípad. Na nedávnom podujatí European Tour v Leverkusene počas zápasu Sebastian Bialecki - William O'Connor odpadol jeden zo zapisovateľov skóre.

Smith sa tak nevídaným spôsobom "prebojoval" na World Matchplay do svojho druhého štvrťfinále, v ktorom vyzve bývalého majstra sveta. Bude ním buď Gerwyn Price alebo Rob Cross. 

Šípky

    Zdravotné problémy Camerona Menziesa na turnaji World Matchplay 2026.
    Zdravotné problémy Camerona Menziesa na turnaji World Matchplay 2026.
    Nevídaný moment v šípkach. Na pódiu zasahovali zdravotníci, Škót zápas nedohral
    dnes 22:45
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