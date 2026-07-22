Nevídaný moment v šípkach. Na pódiu zasahovali zdravotníci, Škót zápas nedohral

Pred dvoma dňami hovoril o najväčšom víťazstve v kariére. Škótsky šípkar Cameron Menzies sa v prvom kole World Matchplay postaral o senzáciu, keď zdolal svetovú dvojku Lukea Humphriesa 10:7.
Na turnaji, ktorý je po MS označovaný za druhý najprestížnejší v sezóne, dosiahol vôbec prvý triumf, na ktorý chcel v stredu nadviazať.
Jeho súperom v druhom kole bol ďalší Angličan Ross Smith, no zápas, ktorý sľuboval zaujímavú partiu, sa skončil už po niekoľkých minútach.
Menzies v prvom legu prišiel o podanie, no následne otočil skóre na 2:1, keď po 25 bodoch zavrel aj 75 po kombinácii triple 17 a double 12.
Zaradoval sa, no napokon to boli posledné šípky, ktoré hodil do terča. Keď sa potom postavil k odhodovej čiare, zdalo sa, že reklamuje nejaký problém, no v skutočnosti mu nebolo dobre.
Jeho súper Ross Smith ho podopieral, aby kvôli zdravotnej indispozícii nespadol. Následne k nemu pribehli zdravotníci a odniesli ho z pódia v Blackpoole.
VIDEO: Zdravotné problémy Camerona Menziesa
Po niekoľkých minútach vydala PDC Darts správu, že Menzies zo zdravotných dôvodov nemôže pokračovať a do ďalšieho kola postupuje Smith.
"Cameron mal vysoký krvný tlak, v dôsledku čoho sa mu zatočila hlava a následne odpadol. Po vyšetrení zdravotníci potvrdili, že je v dostatočne dobrom stave, aby sa mohol vrátiť na ubytovanie," uvádza PDC.
Na pôde svetových šípok nejde o prvý podobný prípad. Na nedávnom podujatí European Tour v Leverkusene počas zápasu Sebastian Bialecki - William O'Connor odpadol jeden zo zapisovateľov skóre.
Smith sa tak nevídaným spôsobom "prebojoval" na World Matchplay do svojho druhého štvrťfinále, v ktorom vyzve bývalého majstra sveta. Bude ním buď Gerwyn Price alebo Rob Cross.