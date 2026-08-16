Nemecký reprezentant sa zrútil na trávnik po strelení gólu. Spoluhráči okamžite privolali pomoc

Fanúšikov Bayernu Mníchov v sobotu vystrašil kolaps Jamala Musialu v prípravnom zápase.
Dvadsaťtriročný nemecký reprezentant sa v závere duelu s Lipskom náhle zrútil na trávnik a zostal bez hnutia ležať.
Po niekoľkominútovom ošetrení na ihrisku dokázal sám odísť. Nevoľnosť zrejme zavinili ťažkosti s krvným obehom spôsobené vetrom.
Podľa dnešného vyjadrenia klubu sa mu ale už dnes darí dobre a čoskoro sa vráti k tréningu.
Musiala skolaboval v 84. minúte len pár minút po tom, čo strelil gól a stanovil skóre na konečných 3:1.
Jeho spoluhráči Ismael Saibari a Joshua Kimmich okamžite mávnutím privolávali pomoc.
VIDEO: Jamal Musiala v zápase proti Lipsku
Lekárom sa podarilo ofenzívneho záložníka prebrať, dezorientovanému hráčovi potom pomohli po svojich odísť do šatní na ďalšie ošetrenie.
Podľa informácií agentúry SID postihli Musialu vo vedre ľahké mdloby.
Po zápase, pri ktorom teplota presahovala 30 stupňov, sa údajne sťažoval na závrate a prehriatie.
Klub sa k príčinám kolapsu oficiálne nevyjadril.
Na ihrisko pritom Musiala prišiel až v 69. minúte ako striedajúci hráč. Bol to jeho prvý zápas po plánovanej operácii nohy, ktorú podstúpil začiatkom júla po návrate z majstrovstiev sveta.
Lekári mu pri nej odstránili kovovú platničku, ktorú mal v nohe od vlaňajšieho vážneho zranenia z letných majstrovstiev sveta klubov.