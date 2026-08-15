Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - nedeľa 16. august (7. deň)

ME v atletike 2026 dnes vyvrcholia v anglickom Birminghame záverečným 7. súťažným dňom. Svoje zastúpenie opäť bude mať aj Slovensko.
Od 8:30 h sa predstaví v maratóne Veronika Páleníková.
Mužský maratón sa začne o 40 minút neskôr, pričom súboje na vyše 42 km dlhej trati budú jediné v rámci dopoludňajšieho programu.
Ten večerný odštartuje od 20:30 h mužský skok o žrdi, v ktorom bude jednoznačným favoritom na zlato svetový rekordér Armand Duplantis.
K slovu sa dostanú aj oštepárky, skokanky do diaľky, bežkyne na 1500 metrov a poslednou mužskou individuálnou disciplínou bude beh na 3000 m prekážky.
Program ozvláštni mix štafeta na 4x 100 metrov a dianie v Birminghame uzavrú štafetu na 4x 400 metrov. Najskôr pôjdu ženy a na záver muži.
Pozrite si program Slovákov aj finálových disciplín.
Nedeľa 16. august:
- 08:30 Maratón – finále: Veronika Páleníková
Program finálových disciplín:
Čas
Disciplína
Detail
8:30
Maratón (ženy)
9:10
Maratón (muži)
20:30
Skok o žrdi (muži)
20:55
Hod oštepom (ženy)
21:05
Skok do diaľky (ženy)
21:35
4x 100 m štafeta (mix)
21:50
3000 m prekážky (muži)
22:13
1500 m (ženy)
22:33
4x 400 m štafeta (ženy)
22:48
4x 400 m štafeta (muži)