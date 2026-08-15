    Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - nedeľa 16. august (7. deň)

    Slovenská atlétka Veronika Páleníková.
    Slovenská atlétka Veronika Páleníková. (Autor: Ivona Lacušová/ Malý štrbský maratón)
    Sportnet|16. aug 2026 o 00:00
    ShareTweet0

    Pozrite si program Slovákov na dnes na ME v atletike 2026. Aké výsledky prinesie nedeľa, 16. august?

    ME v atletike 2026 dnes vyvrcholia v anglickom Birminghame záverečným 7. súťažným dňom. Svoje zastúpenie opäť bude mať aj Slovensko.

    Od 8:30 h sa predstaví v maratóne Veronika Páleníková.

    Mužský maratón sa začne o 40 minút neskôr, pričom súboje na vyše 42 km dlhej trati budú jediné v rámci dopoludňajšieho programu.

    Ten večerný odštartuje od 20:30 h mužský skok o žrdi, v ktorom bude jednoznačným favoritom na zlato svetový rekordér Armand Duplantis.

    K slovu sa dostanú aj oštepárky, skokanky do diaľky, bežkyne na 1500 metrov a poslednou mužskou individuálnou disciplínou bude beh na 3000 m prekážky.

    Program ozvláštni mix štafeta na 4x 100 metrov a dianie v Birminghame uzavrú štafetu na 4x 400 metrov. Najskôr pôjdu ženy a na záver muži.

    Pozrite si program Slovákov aj finálových disciplín.

    Nedeľa 16. august:

    • 08:30 Maratón – finále: Veronika Páleníková

    Program finálových disciplín:

    Čas

    Disciplína

    Detail

    8:30

    Maratón (ženy)

    9:10

    Maratón (muži)

    20:30

    Skok o žrdi (muži)


    20:55

    Hod oštepom (ženy)

    21:05

    Skok do diaľky (ženy)


    21:35

    4x 100 m štafeta (mix)


    21:50

    3000 m prekážky (muži)


    22:13

    1500 m (ženy)


    22:33

    4x 400 m štafeta (ženy)


    22:48

    4x 400 m štafeta (muži)

    Atletika

    Atletika

      Slovenská atlétka Veronika Páleníková.
      Slovenská atlétka Veronika Páleníková.
      Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - nedeľa 16. august (7. deň)
      dnes 00:00
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - nedeľa 16. august (7. deň)