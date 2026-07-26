Nikto proti nemu nemal najmenšiu šancu. Littler obhájil prestížny turnaj a prekonal aj legendu

Angličan Luke Littler.
Angličan Luke Littler. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|26. júl 2026 o 22:10
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Luke Littler prešiel turnajom dominantným spôsobom.

Anglický šípkar Luke Littler sa stal víťazom prestížneho major turnaja World Matchplay. Vo finále zdolal waleského hráča Gerwyna Pricea 18:9 na legy.

Littler obhájil titul z predošlého roku a naposledy sa niečo takéto podarilo Michaelovi van Gerwenovi ešte v roku 2016. Celkovo sa stal len štvrtým hráčom, ktorému sa to podarilo.

Littler predviedol vo finále suverénny výkon a proti Priceovi zahral priemer na tri šípky 11,53 bodu.

Angličan zároveň prekonal aj rekord legendárného Phila Taylora v turnajovom priemere. Velikán šípok zahral v roku 2010 priemer 106,31 a Littler posunul hranicu cez 111 bodov na tri šípky.

VIDEO: Zavretie Lukea Littlera na deväť šípok

Littler odohral jeden z najlepších turnajov vo svojej kariére. V každom zo zápasov predviedol dominantný výkon.

V zápase proti Nathanovi Aspinallovi sa mu podarilo zavrieť leg na deväť šípok. V tom istom zápase mu chýbala jediná šípka do D15 na to, aby sa mu to podarilo aj druhýkrát.

V semifinále proti Dirkovi van Duijvenbodovi nevyhral z 22 legov len päť a po víťazstve sa zároveň stal prvým hráčom v histórii, ktorý prekonal v renkingu Order of Merit hranicu troch miliónov libier.

VIDEO: Víťazné šípky Littlera vo finále World Matchplay

Pred druhým Lukeom Humphriesom má náskok viac ako dvoch miliónov libier. "Chcem zostať dominantný a prekonať Phila Taylora v rekorde svetovej jednotky," povedal po semifinálovej výhre.

Littler po finále priznal, že sa prvýkrát objaví aj na Pro Tour, aby sa mohol zúčastniť finále Players Championship.

Šípky

    Angličan Luke Littler.
    Angličan Luke Littler.
    Nikto proti nemu nemal najmenšiu šancu. Littler obhájil prestížny turnaj a prekonal aj legendu
    dnes 22:10
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