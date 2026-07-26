Nikto proti nemu nemal najmenšiu šancu. Littler obhájil prestížny turnaj a prekonal aj legendu

Anglický šípkar Luke Littler sa stal víťazom prestížneho major turnaja World Matchplay. Vo finále zdolal waleského hráča Gerwyna Pricea 18:9 na legy.
Littler obhájil titul z predošlého roku a naposledy sa niečo takéto podarilo Michaelovi van Gerwenovi ešte v roku 2016. Celkovo sa stal len štvrtým hráčom, ktorému sa to podarilo.
Littler predviedol vo finále suverénny výkon a proti Priceovi zahral priemer na tri šípky 11,53 bodu.
Angličan zároveň prekonal aj rekord legendárného Phila Taylora v turnajovom priemere. Velikán šípok zahral v roku 2010 priemer 106,31 a Littler posunul hranicu cez 111 bodov na tri šípky.
VIDEO: Zavretie Lukea Littlera na deväť šípok
Littler odohral jeden z najlepších turnajov vo svojej kariére. V každom zo zápasov predviedol dominantný výkon.
V zápase proti Nathanovi Aspinallovi sa mu podarilo zavrieť leg na deväť šípok. V tom istom zápase mu chýbala jediná šípka do D15 na to, aby sa mu to podarilo aj druhýkrát.
V semifinále proti Dirkovi van Duijvenbodovi nevyhral z 22 legov len päť a po víťazstve sa zároveň stal prvým hráčom v histórii, ktorý prekonal v renkingu Order of Merit hranicu troch miliónov libier.
VIDEO: Víťazné šípky Littlera vo finále World Matchplay
Pred druhým Lukeom Humphriesom má náskok viac ako dvoch miliónov libier. "Chcem zostať dominantný a prekonať Phila Taylora v rekorde svetovej jednotky," povedal po semifinálovej výhre.
Littler po finále priznal, že sa prvýkrát objaví aj na Pro Tour, aby sa mohol zúčastniť finále Players Championship.