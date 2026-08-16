Strelec môže opustiť Championship po roku. Láka ho španielska najvyššia súťaž

Dávid Strelec oslavuje gól do siete Celticu.
Dávid Strelec oslavuje gól do siete Celticu. (Autor: REUTERS)
TASR|16. aug 2026 o 13:39
ShareTweet0

O slovenského reprezentanta má záujem účastník španielskej La Ligy.

Podľa britských médií je v hre odchod slovenského futbalistu Dávida Strelca z anglického Middlesbrough počas letného prestupového obdobia.

O služby 25-ročného reprezentačného útočníka má údajne záujem účastník španielskej najvyššej súťaže Getafe.

Strelec sa pri tom pripojil k účastníkovi anglickej Championship len pred takmer rokom. V tom čase malo ísť podľa medializovaných správ o rekordný prestup zo slovenskej ligy.

Slovenský útočník odohral v sezóne 2025/2026 za „The Boro“ 35 súťažných duelov s bilanciou ôsmich gólov.

VIDEO: Všetky góly Dávida Strelca za Middlesbrough

V novom ročníku zatiaľ do hry nezasiahol, podľa trénera Kima Hellberga by sa v priebehu budúceho týždňa mal vrátiť do tréningového procesu.

Middlesbrough sa po neúspešnom účinkovaní v play off o Premier League počas leta výrazne posilnil, na posilnenie produktivity angažovali Angličana Willa Lanksheara za takmer 12 miliónov eur.

Najnovšia akvizícia tímu zatiaľ spláca adekvátne dôveru, v dvoch zápasoch zaznamenal tri presné zásahy.

Anglicko

Dávid Strelec oslavuje gól do siete Celticu.
Dávid Strelec oslavuje gól do siete Celticu.
Strelec môže opustiť Championship po roku. Láka ho španielska najvyššia súťaž
dnes 13:39
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»Strelec môže opustiť Championship po roku. Láka ho španielska najvyššia súťaž