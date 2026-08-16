ONLINE: FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (4. kolo)

Futbalisti FC Spartak Trnava a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 4. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké Liga LIVE, 4. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
16.08.2026 o 17:00
4. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00. Prajem pekný podvečer pri sledovaní futbalového zápasu Nike ligy medzi FC Spartak Trnava a MFK Zemplín Michalovce.
Trnava začala domácu súťaž prekvapivou remízou 1:1 na domácom trávniku so Skalicou. Dva následujúce zápasy však vyhrala. Najprv zvíťazila v Komárne tesne 2:1 a následne na to si poradila doma s Banskou Bystricou hladko 3:0. Michalovce majú na svojom konte po troch odohraných zápasoch len jediný bodík a to za domácu remízu s Komárnom 1:1. Zemplínčania prvé dve zápasy sezóny prehrali. Najprv prehrali v Podbrezovej 0:2 a následne podľahli doma Žiline tesne 0:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Trnava začala domácu súťaž prekvapivou remízou 1:1 na domácom trávniku so Skalicou. Dva následujúce zápasy však vyhrala. Najprv zvíťazila v Komárne tesne 2:1 a následne na to si poradila doma s Banskou Bystricou hladko 3:0. Michalovce majú na svojom konte po troch odohraných zápasoch len jediný bodík a to za domácu remízu s Komárnom 1:1. Zemplínčania prvé dve zápasy sezóny prehrali. Najprv prehrali v Podbrezovej 0:2 a následne podľahli doma Žiline tesne 0:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
3
0
0
12:0
9
V
V
V
2
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
3
0
1
8:5
9
V
V
P
V
3
MFK SkalicaMFK Skalica
4
2
1
1
8:7
7
P
V
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
10:10
7
V
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
2
0
11:9
5
V
R
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
3
0
2
1
5:6
2
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
1
3
3:12
1
P
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
0
0
4
3:13
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body