ONLINE: FC Petržalka - FC Tatran Prešov dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 4. kolo)

Futbalisti FC Petržalka a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 4. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Petržalka - FC Tatran Prešov (II. liga, MONACObet liga, 4. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
16.08.2026 o 10:30
4. kolo
Petržalka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Kráľovič – Vitko, Poruban..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 4. kola MONACObet ligy medzi FC Petržalka a FC TATRAN Prešov.
FC Petržalka
Klub z najväčšieho slovenského sídliska vedie súčasnú ligovú tabuľku. Petržalka sa prepracovala na čelo vďaka trom skvelým výsledkom. Od začiatku ročníka zdolala Žilinu B, Bytču aj Galantu. Okrem toho mužstvo drží brankár Andrej Mikoláš, ktorého ešte nikto neprekonal.
FC TATRAN Prešov
Prešovčania po dvoch triumfoch vonku tretí na domácej pôde nepridali. Zápas s Liptovským Mikulášom sa vyvíjal správnym smerom od druhého polčasu. Útočník Martin Regáli otvoril nielen skóre duelu, ale i svoj vlastný v prebiehajúcej sezóne. Tatran však nevydržal s tesným náskokom. Po slabšej hre mu ho zmazal Adrián Macejko po peknej kombinačnej akcii.
FC Petržalka
Klub z najväčšieho slovenského sídliska vedie súčasnú ligovú tabuľku. Petržalka sa prepracovala na čelo vďaka trom skvelým výsledkom. Od začiatku ročníka zdolala Žilinu B, Bytču aj Galantu. Okrem toho mužstvo drží brankár Andrej Mikoláš, ktorého ešte nikto neprekonal.
FC TATRAN Prešov
Prešovčania po dvoch triumfoch vonku tretí na domácej pôde nepridali. Zápas s Liptovským Mikulášom sa vyvíjal správnym smerom od druhého polčasu. Útočník Martin Regáli otvoril nielen skóre duelu, ale i svoj vlastný v prebiehajúcej sezóne. Tatran však nevydržal s tesným náskokom. Po slabšej hre mu ho zmazal Adrián Macejko po peknej kombinačnej akcii.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
3
3
0
0
9:0
9
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
3
0
1
7:4
9
P
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
2
0
10:3
8
R
R
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
3:3
7
R
V
V
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
2
1
0
4:2
7
R
V
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
2
1
1
9:7
7
V
P
V
R
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
4
1
3
0
8:6
6
V
R
R
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
2
0
2
7:4
6
V
V
P
P
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
4
1
2
1
4:4
5
R
P
R
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
5:5
4
R
V
P
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
V
P
P
13
MFK ZvolenMFK Zvolen
4
0
2
2
3:5
2
R
P
P
R
14
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
4
0
1
3
1:9
1
P
P
P
R
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
4
0
0
4
1:15
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body