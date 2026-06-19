FOTO: Dinosaurus, banány či farár. Slováci sú vynaliezaví, v akých kostýmoch prišli?

Svetová šípkarska elita zamierila do Incheba Expo Aréna do Bratislavy, kde zvádza súboje v rámci Slovak Darts Open 2026.
Túto jedinečnú príležitosť si nenechali ujsť ani slovenskí fanúšikovia, ktorí potvrdili, že sa vedia zabávať a povzbudzovať hráčov.
Atmosféru si pochvaľovali aj hráči, ktorí prišli hrať European Tour zo zahraničia. "Fanúšikovia boli skvelí. Podporovali nás oboch a to je naozaj skvelé. Takto by to malo byť, tu musia podporovať oboch a toto je správna cesta," uviedol víťaz úvodného zápasu Benjamin Pratnemer.
"Myslím si, že aj keď tu dnes ešte nebolo veľa ľudí, bolo to naozaj, naozaj dobré. Viete, nebolo tam žiadne bučanie, žiadne pískanie, čo je už plus, pretože v poslednej dobe sa to stávalo často," spomenul víťaz Kevin Doets.
Fanúšikovia najviac šaleli počas zápasu Adriána Dudeka, ktorý ako slovenský kvalifikant trápil Davea Chisnalla.
Ako to už na šípkach často býva, fanúšikovia hľadajú cesty, ako čo najviac zaujať ostatných. V tomto športe to robia najmä pomoocu kostýmov, v ktorých na podujatie prídu.
Počas prvého dňa v Bratislave bolo badať niekoľko naozaj zaujímavých kúskov od dinosaura, cez farára, banány až po princezné.
Pozrite si fotogalériu s tými najlepšími kostýmami.