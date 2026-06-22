    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    23.06.2026, Skupina I
    New York
    02:00
    Senegal
    Senegal

    Nevyplatené bonusy a hrozná strava. V tíme Senegalu to vrie, tréner priznal chaos

    Sadio Mane a Iliman Ndiaye
    Sadio Mane a Iliman Ndiaye (Autor: TASR/AP)
    SITA|22. jún 2026 o 13:05
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    V senegalskej kabíne panuje zlá nálada.

    Futbalisti Senegalu aktuálne riešia na majstrovstvách sveta v USA aj iné problémy ako len najbližšieho súpera z Nórska.

    V uplynulých dňoch viaceré svetové médiá informovali o rastúcej nespokojnosti v tíme Senegalu, ktoré by údajne mohla prerásť až do "rozpadu celého tímu".

    Podľa britského The Mirror ide najmä o tri druhy problémov, ktoré sa nakopili u účastníka I-skupiny MS.

    "Bonusy hráčom, ktoré mali byť vyplatené po dosiahnutí finále afrického šampionátu a postupe na majstrovstvá sveta, nízka úroveň ubytovania v New Jersey, kde niekoľko hráčov odmietlo jesť ponúkané jedlo a namiesto toho si objednali vlastné jedlo, a napokon tréner Pape Thiaw, ktorý je na MS bez zmluvy a už od februára nedostáva plat," uviedlo periodikum.

    Thiaw potvrdil, že jeho tím po prehre s Francúzskom (1:3) prežíva turbulentné obdobie a netýka sa priamo len futbalu.

    "Je pravda, že nastal menší chaos. Vychádza to zo strany hráčov. Vedenie tímu vrátane nás trénerov sa však sústredíme na zajtrajší zápas proti Nórsku," cituje Thiawa web denníka Expressen.

    Na margo situácie s jeho zmluvou tréner Senegalu tvrdí, že podpísal nový kontrakt, ale takpovediac za dverami bez prístupu verejnosti. "Je to dôverné a nie je to niečo, o čom by som s vami hovoril," povedal tajomne.

    Ani druhý brankár Senegalu Mory Diaw nechce zachádzať do detailov v otázkach nespokojnosti hráčov.

    "Riešime to interne. Nepotrebujeme žiadnu verejnú diskusiu. Sme profesionálni hráči, ktorí vedia, ako reprezentovať Senegal. Problémy v tíme nesmú ovplyvniť naše sústredenie na zápasy," uviedol Diaw.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny I na MS vo futbale 2026

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 1
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    17.06. 00:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Irak
    Irak
    1 - 4
    Nórsko
    Nórsko
    Boston | Boston
    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    23.06. 02:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Senegal
    Senegal
    vs.
    Irak
    Irak
    Toronto | Toronto
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NórskoNórskoNOR
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    2
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Trávnik na štadióne v East Rutherforde
    Trávnik na štadióne v East Rutherforde
    Pôsobí ako umelý, hráčom sa nepáči. Trávnik pre finálový zápas má kritické ohlasy
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Trávnik na štadióne v East Rutherforde
    Trávnik na štadióne v East Rutherforde
    Pôsobí ako umelý, hráčom sa nepáči. Trávnik pre finálový zápas má kritické ohlasy
    teraz
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