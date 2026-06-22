Nevyplatené bonusy a hrozná strava. V tíme Senegalu to vrie, tréner priznal chaos

Futbalisti Senegalu aktuálne riešia na majstrovstvách sveta v USA aj iné problémy ako len najbližšieho súpera z Nórska.
V uplynulých dňoch viaceré svetové médiá informovali o rastúcej nespokojnosti v tíme Senegalu, ktoré by údajne mohla prerásť až do "rozpadu celého tímu".
Podľa britského The Mirror ide najmä o tri druhy problémov, ktoré sa nakopili u účastníka I-skupiny MS.
"Bonusy hráčom, ktoré mali byť vyplatené po dosiahnutí finále afrického šampionátu a postupe na majstrovstvá sveta, nízka úroveň ubytovania v New Jersey, kde niekoľko hráčov odmietlo jesť ponúkané jedlo a namiesto toho si objednali vlastné jedlo, a napokon tréner Pape Thiaw, ktorý je na MS bez zmluvy a už od februára nedostáva plat," uviedlo periodikum.
Thiaw potvrdil, že jeho tím po prehre s Francúzskom (1:3) prežíva turbulentné obdobie a netýka sa priamo len futbalu.
"Je pravda, že nastal menší chaos. Vychádza to zo strany hráčov. Vedenie tímu vrátane nás trénerov sa však sústredíme na zajtrajší zápas proti Nórsku," cituje Thiawa web denníka Expressen.
Na margo situácie s jeho zmluvou tréner Senegalu tvrdí, že podpísal nový kontrakt, ale takpovediac za dverami bez prístupu verejnosti. "Je to dôverné a nie je to niečo, o čom by som s vami hovoril," povedal tajomne.
Ani druhý brankár Senegalu Mory Diaw nechce zachádzať do detailov v otázkach nespokojnosti hráčov.
"Riešime to interne. Nepotrebujeme žiadnu verejnú diskusiu. Sme profesionálni hráči, ktorí vedia, ako reprezentovať Senegal. Problémy v tíme nesmú ovplyvniť naše sústredenie na zápasy," uviedol Diaw.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program skupiny I na MS vo futbale 2026
| Skupina I | Matchday 6
| Skupina I | Matchday 6
| Skupina I | Matchday 12
| Skupina I | Matchday 12
| Skupina I | Matchday 16
| Skupina I | Matchday 16