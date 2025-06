Rarita zo Slovenska. Ako stopér je najlepší strelec, svoj tím dotiahol k postupu

NOVÁ BAŇA. Po jesennej časti strácali na RSC Hamšík Academy B štyri body. V jarnej časti však vyhrali dvanásť zápasov za sebou a sú víťazmi VI. ligy skupina C. O výrazný úspech MFK Nová Baňa sa pričinil kapitán René Víglaský, ktorý dodával tímu istotu a bol jeho hnacím motorom. „Na jar to bola veľká jazda. Tie pocity sú preto fantastické, z dvanástich zápasov sme vyhrali dvanásť, čo hovorí za všetko,“ pre Sportnet uviedol kapitán MFK Nová Baňa René Víglaský.

Príchod skúseného trénera Mužstvo podľa neho držalo pokope a hralo disciplinovane. Každý sa chcel pričiniť o úspech klubu.

„V pravý čas sme zabrali, čo bolo dôležité. Veľkú rolu v našom triumfe zohral príchod skúseného trénera a nových hráčov, ktorí výborne zapadli do mužstva. Na jar sme si proste nepripúšťali zaváhanie a krok po kroku sme išli za svojím cieľom,“ dodal. Podľa bývalého hráča Spartaka Trnava vytvorilo vedenie MFK Nová Baňa pre hráčom výborné prostredie, v ktorom sa dá ľahko napredovať. „Silná partia pracovala na sebe a chcela sa zlepšovať. Veľmi dobrú prácu sme odviedli v zimnej príprave, navýšili sme tréningy o jeden navyše, čo sa ukázalo ako správne. Poctivá práca priniesla ovocie,“ vysvetlil Víglaský.

Zápas na úrovni štvrtej ligy Kľúčový zápas o postup do piatej ligy sa hral v 18. kole, kedy Nová Baňa cestovala na pôdu rezervy Hamšík Academy. Novobančania svoju úlohu zvládli a vyhrali 4:1. „Išli sme tam s tým, že ak vyhráme, dotiahneme sa na rozdiel bodu. Nepripúšťali sme si, že zaváhame, pretože potom by bol rozdiel sedembodový a asi by sme to už nedobehli. Odohrali sme tam kvalitný zápas, podľa mnohých na úrovni štvrtej ligy. Zvládli sme to výborne a začali sme veriť, že to dokážeme,“ opisoval.

Hamšíkovci v ďalšom kole zaváhali na pôde Dudiniec a Novobančania sa tak dostali na čelo. Od tohto momentu už triumf z rúk nepustili, postup do piatej ligy pečatili domácim víťazstvom nad Jakubom 3:0. „Každý postup je obrovský úspech a je jedno, o akú súťaž sa jedná. Triumf s Novou Baňou ma teší o to viac, že pochádzam z okolia. Som šťastný, že som pomohol klubu, odkiaľ pochádzam,“ vravel nadšene.

Víglaský: Bolo to ťažké Trofej po triumfe nad Jakubom však preberal v civile. Do duelu nezasiahol. „Pred týmto zápasom som dostal piatu žltú a musel som stáť. Ani neviete, aké to pre mňa bolo ťažké. Na jednej strane som bol smutný, že nemôžem vybehnúť na ihrisko. No na druhej strane som veril kolektívu, že to dokáže. Že si počkám na víťazstvo a preberieme spolu pohár. Tá bezradnosť na tribúne je však ťažká. Keď chcete pomôcť a nemôžete. Nejako som sa však s tým vyrovnal,“ vysvetľoval a vravel, že na tento moment nikdy nezabudne.

Hoci je stopér, René Víglaský je v tejto sezóne najlepším strelcom Novej Bane. Strelil 19 gólov. „Penalty, priame kopy, štandardné situácie a často zakončujem z diaľky,“ prezradil, ako sa stopér stal najlepším strelcom mužstva. „Rád by som to zaokrúhlil na dvadsať gólov, dúfam, že sa mi to v poslednom zápase podarí.“ Posledný duel sezóny odohrá Nová Baňa na pôde Podkoníc B. „Škoda, že už asi nedobehnem Filipa Samsona, ktorý strelil 27 gólov. Dlho som sa držal za ním, no on potom strelil v jednom zápase päť gólov a odskočil mi. On je však útočník a ja obranca. Na defenzívneho hráča je to celkom slušný výkon,“ pousmial sa.

Cieľom tretia liga Okrem toho, že góly dával, tešil sa, že jeho mužstvo ich nedostáva. „Na jar sme inkasovali šesť gólov, a to si dovolím tvrdiť, že štyri nemuseli byť. Odrazené lopty, teče a nešťastné momenty. Aj taký je však futbal,“ tvrdí. MFK Nová Baňa sa v novej sezóne ocitne v piatej lige. Jej ciele sú však oveľa vyššie. „Cez päťku chceme ísť do štvorky a potom do trojky. Verím, že sa nám to vďaka skvelému vedeniu a zanieteným ľuďom v klube aj podarí,“ uzavrel kapitán a najlepší strelec MFK Nová Baňa René Víglaský. Tabuľka VI. ligy skupina C