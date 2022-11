Bývalý reprezentant robí právnika. Nesmiete zabudnúť na život po kariére, odkazuje

Mal som potrebnú dávku šťastia. Vždy tvrdím, že kto nestrelí, gól nedá. A to vštepujem aj mojím hráčom.

Musím však priznať, že som to tak nechcel. Dával som dlhý krížny pas, no miesto vnútorného priehlavku som loptu trafil stredným. Brankár zle stál a zhodou okolností to skončilo v sieti.