V lete skončil sponzor, odišiel pilier obrany aj brankár. Doma i tak dostali iba dva góly

Lenže pred touto sezónou skončil u piatoligistu jeden dobrý sponzor a vzápätí odišiel aj pilier obrany Peter Varga, ktorého zlanáril najväčší favorit na postup do štvrtej ligy Podhájska. Rovnako do konkurenčného tímu odišiel brankár Zsolt Bálint, ten sa ale vrátil do Veľkého Kýra.

Aj preto sa pred reorganizačnou sezónou piatej ligy Východ ZsFZ vynorila otázka, kam sa môže oslabené Kmeťovo v 18-člennej súťaži zaradiť. Reč je pritom o mužstve, ktoré skončilo v poslednej úplnej sezóne piatej ligy (2018/19) na štvrtom mieste, tesne pred piatym Hurbanovom a napríklad desať bodov pred siedmimi Levicami.

Kmeťovčania mali síce kostrbatý úvod a v augustovej tabuľke to nevyzeralo ktovieako, ale po dvoch dohrávkach a hlavne po nabratí formy začali v tabuľke stúpať a teraz zimujú na solídnom šiestom mieste.

Okrem toho, že Kmeťovo dokázalo – ako jediné – zabodovať na nedobytnej pôde jesenného majstra v Podhájskej (1:1), mužstvo zaujalo aj bilanciou v domácich zápasoch, v ktorých je piate najlepšie. V ôsmich stretnutiach ani raz neprehralo, dvakrát remizovalo a pri skóre 24:2 priam bijú do očí iba dva inkasované góly. V súvislosti s letným oslabením na chúlostivých postoch je to naozaj nečakaná štatistika tímu zloženého poväčšine zo skúsených harcovníkov.

Ale kmeťovskí futbalisti pútajú pozornosť už tretí rok aj niečím celkom iným. V horúcom auguste zabehli už po tretíkrát známy a najväčší slovenský (345 km) štafetový beh Od Tatier k Dunaju (prvé dve kolá piatej ligy mali odložené), v ktorom si siahli doslova na dno svojich síl, aby pomohli chorým deťom.

„Napriek letnému odchodu nášho dlhodobého sponzora treba povedať, že on na majstrovské zápasy chodí, futbalistom sa venuje – hlavne mládeži – a pre futbal v Kmeťove je stále zapálený. A, že či by sa mohol, ako sponzor, niekedy vrátiť? Všetko je možné,“ hovorí hrajúci prezident ŠK Kmeťovo Jozef Zúbek (44), inak rodák z Veľkého Krtíša, ktorý sa do Kmeťova priženil pred 13 rokmi a ktorý si ako hráč vyskúšal napríklad aj tretiu ligu Stred vo farbách Dolnej Strehovej a tretiu ligu Západ v drese Topoľčian.

Futbalisti Kmeťova sa minulé leto opäť zúčastnili šľachetného štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Ktorí vaši hráči bežali?

V strede augusta sa na trati z Jasnej do Bratislavy vo vytrvalosti zocelili naši hráči Pavol Šulík, Jozef Švec, Peter Švec, Jakub Jurkáček, Peter Procházka a bežal som aj ja.

Po letnom odchode stopéra Vargu do Podhájskej a brankára Bálinta do Veľkého Kýra ste prehrali prvý zápas v Bánove 4:2. Bánov zimuje tretí od konca, prehrávali ste tam už 4:0, nevyrušilo vás to?

Len na týždeň, pretože sme tam hrali len tri dni po behu Od Tatier k Dunaju a bolo to ešte cítiť. Mrzel nás výkon, ale aj sme sa patrične poučili a išli do ďalších kôl bez ohľadu na tento výsledok.