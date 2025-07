Po vypadnutí z druhej ligy sa chcú vrátiť späť. V tíme sa stretli hráči, ktorí sa už poznali

Obranca MIROSLAV PETKO (30) začínal s futbalom v Tatrane Prešov. Postupne prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami až do A-mužstva, kde si vyskúšal najvyššiu slovenskú súťaž. Situácia v Prešove sa však časom zhoršila, a tak prišiel čas na zmenu. Okrem Tatrana pôsobil aj v Bardejove a Lokomotíve Košice. Po skončení sezóny 2024/2025 zamieril na skúšku do Humenného. Funkcionárov a trénera presvedčil a tak sa stal hráčom FK Humenné. Zemplínčania nebudú na uplynulý ročník spomínať v dobrom. V záverečnom finiši prehrali boj o účasť v druhej lige so Starou Ľubovňou, čo znamená pád do tretej ligy – súťaže, ktorá určite nezodpovedá ambíciám ani tradíciám humenského futbalu.

Petko je jedným z hráčov, ktorí by mali pomôcť mužstvu z východu vrátiť sa späť do profesionálnych vôd. Rozprávali sme sa o jeho futbalovej súčasnosti aj plánoch do budúcna. Zaujímalo nás aj to, ako si predstavuje pôsobenie v novom klube.

Čo rozhodlo o vašom odchode do Humenného? Po sezóne nastali v Lokomotíve Košice určité zmeny - viacerí hráči odišli do iných klubov, čím sa narušila partia, ktorá tam predtým fungovala. Zároveň som cítil, že prišiel správny čas na nový impulz. O Humennom som mal pozitívne referencie. Klub má jasnú ambíciu vrátiť sa späť do druhej ligy a pôsobí tam viacero hráčov, ktorých dobre poznám - napríklad Lukáš Horváth, Ján Dzurik či Erik Streňo. Aj to zohralo svoju úlohu pri mojom rozhodovaní.

Aká je nálada v kabíne? Nálada v kabíne je zatiaľ veľmi dobrá. Od začiatku som sa cítil príjemne, aj vďaka tomu, že som stretol viacero známych tvárí. S Viktorom Maťašom som hrával v Bardejove, s Erikom Streňom sme spolu pôsobili ešte v najvyššej lige v Prešove. Nechýbajú ani Lukáš Horváth, s ktorým som bol doteraz v jednom tíme, či Ján Dzurik, ktorého poznám už roky - prakticky od čias, keď som sa dostal do A-mužstva Tatrana Prešov. S viacerými z nich sme si prešli viacerými klubmi, takže je fajn byť opäť spolu.

Pomýšľajú v Humennom na návrat do druhej ligy? Určite áno. Humenné má ambíciu vrátiť sa do druhej ligy, ktorá je atraktívnejšia nielen pre hráčov, ale aj pre fanúšikov. Klub v nej v minulosti dosahoval dobré výsledky a rozhodne nebol len do počtu. Na druhej strane však nechceme na seba vyvíjať zbytočný tlak a automaticky sa pasovať do role favorita - konkurencia bude silná. Viaceré tímy posilnili, spomeniem napríklad Stropkov či Spišskú Novú Ves. V konečnom dôsledku však rozhodnú výkony na ihrisku.

Ako vyzerá príprava? Príprava zatiaľ prebieha veľmi dobre. Tréningy sú zamerané najmä na prácu s loptou, no nechýbajú ani kondičné behy, ktoré sú bežnou súčasťou letnej fázy. Našťastie, letná príprava nie je taká dlhá a náročná ako zimná. Krátku prestávku medzi sezónami sme vyplnili aj niekoľkými zaujímavými prípravnými zápasmi. Z môjho pohľadu ide o kvalitne vyskladaný tréningový cyklus.

Čo robí Miro Petko, keď nehrá futbal? Väčšinu môjho voľného času ovplyvňuje práca - pôsobím v štátnej správe, konkrétne vo finančnej správe. Keď práve nehrám futbal, rád si nájdem čas na cvičenie alebo beh, čo mi pomáha nielen fyzicky, ale aj mentálne vypnúť. Veľmi dôležitý je pre mňa aj čas strávený s rodinou. Okrem toho sa snažím neustále na sebe pracovať - či už osobnostne, alebo vedomostne.