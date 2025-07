Treťoligista sa chce vrátiť na vyššie pozície. Priestor pre mladých a odchovancov zostáva

V roku 2018 zamieril do ambiciózneho Pohronia, ktoré sa netajilo záujmom postúpiť do najvyššej súťaže. Podarilo sa – no Jacko si najvyššiu súťaž napokon nezahral.

Ako hodnotíte účinkovanie Lipian v ligovom ročníku 2024/2025?

Hodnotím to pozitívne, aj keď prvý pohľad na tabuľku môže hovoriť o opaku. Skončili sme na siedmom mieste, no vzhľadom na okolnosti, ktoré nás počas celého ročníka sprevádzali, môžeme povedať, že išlo o výnimočnú sezónu.

Početná maródka mala výrazný vplyv na naše výsledky, no nechceme sa na to vyhovárať. Prijali sme to s pokorou. Zároveň nám to ukázalo, kde máme rezervy a na čom musíme ďalej pracovať.