Po vypadnutí Bardejova si región udržal miesto v tretej lige. Nováčik získal aj oporu Partizána

Naopak, Raslavice využili nielen dobrú atmosféru v kabíne a kvalitné výkony na ihrisku, ale aj nedostatky reorganizácie, a v TIPOS III. lige Východ nahradili práve Partizán. Raslavice si dali za cieľ udržať sa nad zostupovými priečkami. Od Partizána sa naopak očakáva jednoznačný návrat do vyššej súťaže.

To, že Partizán Bardejov opustí svoje dlhoročné miesto vlajkovej lode bardejovského futbalu, a že ho nahradí OFK Raslavice - klub z obce medzi Bardejovom a Prešovom s približne 2800 obyvateľmi - by pred začiatkom ligového ročníka 2024/2025 čakal len málokto.

Počas minulého ligového ročníka si splnil jeden z veľkých snov - stal sa hasičom-záchranárom. Náročné povolanie mu sťaží futbalovú kariéru, no napriek tomu si život bez futbalu nevie predstaviť.

Zdá sa, že Raslavice to so svojimi ambíciami myslia vážne. Mužstvo intenzívne posilňujú, najmä hráčmi, ktorí vyrástli v Bardejove. Azda najväčším prekvapením je príchod jednej z výrazných opôr Partizána – ŠIMONA KUKULSKÉHO (21, pôsobil v Partizáne Bardejov, MŠK Žilina a bol tiež mládežníckym reprezentantom Slovenska v kategóriách U15 až U19).

Prečo ste sa rozhodli pre Raslavice?

Pre Raslavice som sa rozhodol najmä preto, lebo postúpili do tretej ligy, v ktorej som chcel pokračovať. V okrese je to momentálne mužstvo, ktoré hrá najvyššie. Mám to blízko, cesta mi nezaberie veľa času, a tak som sa rozhodol prijať ponuku na hosťovanie.