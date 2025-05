Vlani vyhrali, ale vyššie ísť nemohli. Podcenenie prestupov už nedobehli, no tešia ich diváci

Čas vždy potvrdí váhu prijatých rozhodnutí, pozitívnych zmien alebo dosiahnutých úspechov. Pre nás bol minulý ročník výnimočný. Po vyše dvadsiatich rokoch sme dokázali vyhrať najvyššiu amatérsku súťaž. Boli by sme zlými športovcami, ak by sme aj v nasledujúcej sezóne nechceli vyhrávať.

Kde vidíte pozitíva a kde negatíva?

Teší nás záver sezóny a predvedená kvalita spojená s emóciou v posledných zápasoch sezóny – vo Vranove a so Sninou – a to aj napriek prehrám. Vyvoláva to v nás presvedčenie, že tento káder má kvalitu a potenciál do budúcej sezóny. Čo sa nám vydarilo a čo mohlo byť lepšie? Z nášho pohľadu sa nám podarilo udržať vzťah s fanúšikom, čo nie je vždy jednoduché.