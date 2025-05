Keď sme vyhrali, patrilo by sa postúpiť, vraví košický kouč. S rozmermi ihriska je však problém

Samozrejme, je to zákonité, že mužstvo, ktoré prehráva, chce viac útočiť. My sme sa zamerali na bránenie stredného bloku, čo nám relatívne vychádzalo. Pomohla nám aj hlúpa červená karta domáceho hráča po údere. Náš hráč síce fauloval, ale bolo tam odplácanie.

Síce to nie je víťazstvo v Lige majstrov, ale je to nejaký úspech, kvôli čomu chlapci niečo obetovali.

V poslednej dobe už toho bolo dosť. Každý od vás očakáva, že ste prví, budete vyhrávať. Je to náročné. Chlapci to majú v podvedomí, sú tam tlaky.

Doma máme zatiaľ 14 vyhratých zápasov, naše ihrisko je naša bašta. Chceme to predĺžiť aj v tom poslednom domácom zápase s Bardejovom. V máloktorej súťaži dokáže mužstvo vyhrať doma pätnásťkrát. Ak sa nám podarí aj tento rekordík, bude to čerešnička na torte.

Musím sa poďakovať chlapcom, že si vstúpili do svedomia a makali naďalej. Potom to tak vypálilo, že sme zvládli ďalšie dva zápasy so silným Vranovom a Sninou.

Pristúpili sme k tomu tak, že nič strašné sa nedeje. Sme ľudia, sme amatéri, máme svoje práce a to sa môže stať. Ale vedeli sme, že vieme hrať oveľa lepšie, že to nebol ideálny výkon.

Univerzitné družstvo ani na Slovensku, ani v Česku ešte nehralo druhú najvyššiu súťaž, takže by to bolo veľmi pekné. Vedeli by sme urobiť peknú reklamu technickej univerzite.

V tejto chvíli neviem povedať, či budeme postupovať do druhej ligy. Je to otázka na vedenie klubu. Verím, že v najbližších dňoch si sadnú a vyjasnia, ako to budeme robiť, kde sa prihlásime a čo bude naším cieľom.

Na čele tabuľky ste mali pomerne veľký náskok a ešte ste nehovorili o tom, či pôjdete do vyššej súťaže alebo nie?

Je to v štádiu riešenia. Sú tam nejaké menšie problémy, hlavne so štadiónom, ktoré by to teoreticky mohli zmariť.

Verím však, že zväz a naše vedenie sa dohodne a upravíme to tak, aby sme mohli hrať druhú ligu.

V čom je konkrétne problém?

Zázemie je vynikajúce, jediný problém je s veľkosťou hracej plochy. Je to atletický štadión a plocha nemá oficiálne rozmery 105x68 metrov, ale asi 100x64. Nedá sa to úplne jednoducho prerobiť, lebo je tam tartanová dráha.

Samozrejme, každému z chlapcov by sa splnil sen, ak by mohli hrať profesionálnu súťaž. Keď sme to vyhrali, patrilo by sa postúpiť a bolo by to pekné. Uvidíme.

