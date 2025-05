Tak sme majstri, no a čo?! Sme amatéri, no klub pracuje profesionálne, znie z Košíc

RIMAVSKÁ SOBOTA. Keď rozhodca ukázal tri minúty pridaného času, člen výpravy hostí podal spoza plota hráčom na striedačku tri fľaše šampanského. Po zaznení konečného hvizdu hráči i tréneri vbehli na ihrisko, všetci sa objímali a radovali, všade striekalo šampanské. Futbalisti Slávie TU Košice v 28. kole III. ligy Východ zvíťazili v Rimavskej Sobote 2:0 a v predstihu si zabezpečili prvé miesto v tabuľke.

„Tak sme majstri, no a čo, no a čo, no a čoooo,“ znelo zborovo z úst Košičanov. V kabíne im hrala klasická pieseň pre víťazov We Are The Champions.

Padol im kameň zo srdca „Myslím si, že v Rimavskej Sobote prvýkrát zaznamenali zemetrasenie. To boli kamene, ktoré padli z našich sŕdc,“ vravel pre Sportnet kapitán Slávie TU Mojmír Trebuňák. Líder tabuľky mal pred druhou Sninou šesťbodový náskok a lepšie vzájomné zápasy. Bolo teda jasné, že ak získa na Gemeri všetky body, môže oslavovať bez ohľadu na výsledok svojho rivala. Hráči Slávie TU sa snažili sústrediť iba na seba, hoci v prestávke sa k nim dostala informácia, že aj Snina vyhráva v Stropkove. Košičania viedli už od 11. minúty, keď sa presadil po miernom zmätku v domácej obrane Timotej Vavrík. Rimavská Sobota však už skôr spálila obrovskú šancu, keď úplne vyšachovala súpera, ale Ruam Kevin zblízka minul bránku. Bol to prvý zápas Soboťanov na jar, v ktorom nedali gól, no šancí mali viac než dosť. Športový riaditeľ Jozef Pisár pritom pri skladaní zostavy musel aj celkom improvizovať, chýbali mu vykartovaní Matheus Saturnino a Ján Ferleťák.

V bránke sa predstavil Daniel Kotrík, do stredu obrany sa po dlhšej pauze vrátil skúsený Peter Petrán, kým stopér Hugo Ciprus tentoraz dostal priestor na pravej strane defenzívy. Aj on sa dvakrát ocitol pred brankárom a nechýbalo veľa, aby skóroval. Veľa nechýbalo ani utešenej strele Csabu Juhásza v druhom polčase, domáci kapitán z diaľky trafil brvno.

Momentka zo zápasu Rimavská Sobota - Slávia TU Košice. (Autor: Vlado Oravec)

Emotívny zápas To už domáci hrali v oslabení, keďže rozhodca Michal Verdžák v závere prvého dejstva vylúčil Mateja Vargica za odplácanie. Na obraze hry však vôbec nebolo vidieť, že sú v početnej nevýhode. Naďalej si vypracovali šance: ku gólu bol blízko po prudkej hlavičke aj Peter Petrán.

Domáci mali ťažké srdce na rozhodcu najmä pre situáciu v 65. minúte, keď Juhász dobre vysunul Ruama Kevina, ten spadol v šestnástke, no podľa hlavného arbitra nešlo o faul. „Aj o desiatich sme ich zatlačili, hrali sme pekne, kombinačne, mali sme štyri veľké šance. Zarezal nás rozhodca, že neodpískal jasnú jedenástku. S výkonom svojho tímu som spokojný, chlapci bojovali, dali do toho všetko,“ vravel športový riaditeľ Rimavskosoboťanov Jozef Pisár. V poslednej dvadsaťminútovke mali vyložené príležitosti aj hostia, pri šanciach Samuela Balicu a Mojmíra Trebuňáka podržal domácich brankár Kotrík. V 82. minúte však mohla naplno vypuknúť košická radosť: po priamom kope Františka Vancáka hlavičkoval do siete striedajúci Matej Podstavek.

„Bol to emotívny zápas. Bolo vidieť, že domáci majú kvalitu, na jar sa im darí. Som rád, že sme to zvládli s nulou vzadu. Druhým gólom sme potvrdili postup,“ usmieval sa po zápase Podstavek. Do Slávie TU prišiel počas zimnej prestávky z Lokomotívy Košice. Svoje rozhodnutie určite neľutuje. „Bol to veľmi dobrý krok po futbalovej aj po ľudskej stránke. Cítim sa tu veľmi dobre,“ zdôraznil skúsený obranca.

Chcel skončiť s futbalom Kapitán Slávie TU Košice Mojmír Trebuňák bol po skončení zápasu šťastný a dojatý. „Posledné kroky bývajú najťažšie a tak sme to aj vnímali. Mali sme nejaký plán, ten nám celkom vychádzal, dali sme rýchly gól. Potom nás súper zatlačil, ale pomohla nám červená karta. Druhý polčas sme už celkom kontrolovali. Súper mal dve-tri šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale mali sme šťastie. Keď sme dali gól na 2:0, už sme vedeli, že to udržíme. Ukázala sa naša tímovosť,“ zhodnotil stretnutie vyštudovaný psychológ. V klube pôsobí už šesť rokov. Po ukončení pôsobenia v FC Košice už nechcel hrať futbal, no kamaráti no presvedčili, aby to ešte nezabalil. V rodinnej atmosfére univerzitného klubu našiel výbornú partiu a práve tá je podľa neho základom úspechu. „Toto je vrchol môjho pôsobenia v Slávii. Veľmi sa teším. Je to vyvrcholenie práce všetkých ľudí v klube, nielen nás hráčov. Za tie roky komunita rozrástla a všetci sa o ten úspech zaslúžili,“ doplnil. Do klubu prišiel, keď ešte pôsobil vo štvrtej lige. V sezóne 2019/2020 bola Slávia TU po jesennej časti na prvom mieste IV. ligy Východ. Jarná časť sa už pre pandémiu neodohrala, ale líder postúpil do tretej ligy.

V ďalšom neúplnom ročníku 2020/2021 skončila Slávia TU v III. lige Východ na štvrtom mieste, o rok neskôr jej patrila piata priečka. V sezóne 2022/2023 obsadila Slávia TU v novej reorganizovanej III. lige Východ (už s mužstvami aj zo stredného Slovenska) siedmu priečku, pred rokom skončila na šiestom mieste.

Oslavy hráčov Slávie TU Košice po spečatení prvého miesta v III. lige Východ. (Autor: Vlado Oravec)

Dá sa študovať a hrať futbal „Prvotným cieľom bolo dostať sa do tretej ligy a baviť sa futbalom. Keď sa dá dokopy dobrá partia, môže vzniknúť niečo pekné. Každý rok sme sa zlepšovali, prichádzali mladí chlapci, stále viac sa to profesionalizovalo. Za tých šesť rokov sa tu odviedlo kusisko práce,“ vysvetľoval kapitán mužstva. Matej Podstavek síce strávil v klube zatiaľ iba pol roka, no vníma to veľmi podobne.„Klub pracuje na takmer profesionálnej úrovni, čo sa týka zabezpečenia aj manažmentu klubu. Funguje to veľmi transparentne a férovo a hráči to potom vrátia,“ podčiarkol.

Slávia TU bola farmou FC Košice, čo tiež veľmi prospelo klubu. V aktuálnej sezóne mužstvo dominovalo, na jeseň utrpelo jedinú prehru, vyhralo dvanásť z pätnástich zápasov. V úvode jarnej časti síce hneď zaváhalo v Námestove, potom však zvládlo dôležité duely doma s Vranovom a v Snine. „K prehre v Námestove sme pristúpili tak, že nič strašné sa nedeje, sme ľudia, sme amatéri, máme svoje práce a to sa môže stať. Ale vedeli sme, že vieme hrať oveľa lepšie. Musím sa poďakovať chlapcom, že si vstúpili do svedomia,“ vravel tréner Slávie TU Košice Matej Timkovič. Hráči začali vnímať šance na prvé miesto už vlani v septembri. „Začali sme veriť po zápase v Dolnom Kubíne, kde sme vyhrali na jeseň 3:2 a ďalším kľúčovým bodom bol jarný zápas v Snine. Vtedy náš sen dostal reálne kontúry,“ poznamenal kapitán tímu. Slávia TU je univerzitný klub, viac ako polovica hráčov študuje, na dennom, externom či doktorandskom štúdiu. „Nesieme aj také posolstvo, že dá sa študovať a hrať futbal naraz. Je to taká duálna kariéra. Takže ak chcete študovať a hrať futbal, príďte k nám, veľmi radi vás privítame,“ zdôraznil Mojmír Trebuňák.