Po trpkých stratách ho podržali, potom získali z 24 možných až 22 bodov

Myslím si, že s Myjavou sme herne dominovali, napriek tomu sme inkasovali po strele Kóňu spoza šestnástky a museli sme doťahovať. Súpera sme mali doslova na lopate, vylúčili im hráča, ale nepremenili sme penaltu. Vo futbale sa to stáva a aj keď sme veľmi chceli, napokon bol z toho len bod za remízu 1:1. Ale zápas to bol obojstranne výborný.

Za celú jeseň to bol jediný zápas, v ktorom sme neskórovali. Nepremieňali sme šance, verili sme, že sa to zlomí, ale tento zápas nám skutočne nevyšiel a potom sme museli na mužstvo vplývať viac po psychologickej stránke.

Dostali sme sa do výsledkového marazmu. Chýbali nám kľúčoví hráči najmä v ofenzíve. Tlak je vo futbalovej Šali vždy, ale musím povedať, že vedenie klubu bolo trpezlivé. V situácii, kedy väčšina klubov mení trénera, sa vedenie rozhodlo, že ma podrží. Niečo mám už odtrénované a vedeli sme čo robíme i ako trénujeme a osobne som vedel aj to, že futbal nemôže byť až tak nespravodlivý a naša práca s mužstvom sa musí prejaviť. Výsledky napokon aj prišli.

Šaľa má celkovo hneď po lídrovi druhé najlepšie skóre v súťaži (35:15) a v tabuľke pravdy štyri plusové body. Ako ste teda spokojný s celou jesennou časťou reorganizačnej sezóny?

Keď som prišiel trénovať do Šale, hovoril som, že mám rád ofenzívny štýl futbalu a taký chcem aj hrať. Vedel som však, že to nebude za týždeň ani dva. Mužstvo sme kompletne prebudovali za dva roky a myslím si, že dlhodobý cieľ aj napĺňame. V ofenzíve máme kvalitu a to bol ešte útočník Vantruba zranený takmer celú jeseň. Nemáme výrazného strelca, ale práve v tom je naša sila. Viacerí naši hráči totiž vedia dať gól a o to ťažšie sa na nás súper pripravuje. Spokojný som teda s druhou polovicou jesene, kedy sa mužstvo dostalo do pohody, ktorá je veľmi dôležitá. V tréningovom procese pracoval tím veľmi dobre a vytvorila sa aj dobrá partia hráčov, ktorí sa chcú zlepšovať. Samozrejme, vieme aj o našich nedostatkoch, ktoré sa budeme snažiť odstraňovať. Každopádne, máme na čom stavať.

Hráčsky káder by ste zhodnotili ako?

Máme veľa mladých hráčov, aj hráčov z dorastu, ktorých postupne zapracovávame. Napríklad veľmi perspektívneho a talentovaného Mosesa či Hučka, ale aj pár skúsených hráčov, ako je Hlavatovič, Remeň či Hlavna, ešte stále perspektívnu generáciu okolo Oravca, Kochana, Kotlára či Prágaia. V neposlednom rade aj výborných brankárov, napríklad Milošovič je už skúsený gólman a v zápasoch väčšinou potvrdzuje svoje kvality. Chémia musí fungovať a tá v našom mužstve je namiešaná a udržiavaná dobre. Ak toto mužstvo udržíme pokope, prípadne s malými zmenami, tak môžeme ísť výkonnostne vyššie.