DAC aspoň prispel do koeficientu. V odvete mal našliapnuté na kanára, napokon prišiel aj o výhru

Konferenčná liga - odveta 3. predkola
Dunajská Streda - Twente 3:3 (0:1)
Góly: 56. Gueye, 66. Nemanič, 88. Owusu – 7. Bruns, 51., 90+3. Pjaca
Rozhodovali: Badstübner - Günsch, Hüwe (všetci Nem.)
ŽK: 85. Gagua
DAC: Leandro - Trontelj, Blažek, Nemanič, Jukleröd - Kabič (89. Sylla), Jenčuš (63. Gagua), Bationo (79. Diongue), Ramadan (63. Owusu) - Ouro, Gueye (79. Trusa)
Twente: Drommel - van Rooij (63. Peixoto), Bruns (46. Kurowski), Pröpper, Nijstad - Zerrouki (46. Kjolo), Hlynsson, Weidmann (67. van den Belt) - Rots (46. Pjaca), Hesselink, Taha
Futbalisti DAC Dunajská Streda remizovali v odvetnom zápas 3. predkola Konferenčnej ligy na domácej pôde s FC Twente Enschede 3:3.
Slovenský zástupca však v úvodnom zápase prehral na ihrisku súpera 0:6 a s európskou súťažou sa lúči.
Holanďania v úvode prvého polčasu dominovali a udreli už v 7. minúte, keď sa presadil hlavou Max Bruns a krátko po zmene strán zvýšil na 2:0 Marko Pjaca.
Domáci však nezložili zbrane a v druhom polčase dokázali duel otočiť po góloch Abdoulayeho Gueyeho, Klemena Nemaniča a Princa Owusua z 88. minúty. Nezvládli však záver a o remíze rozhodol z poslednej akcie druhým gólom Pjaca.
Twente si v play off zmeria sily s azerbajdžanským FK Karabach, ktorý po úvodnej prehre s Dynamo Kyjev 0:1 vyhral v domácej odvete 2:0.
Priebeh zápasu DAC Dunajská Streda - Twente
1. polčas:
Holanďania, rovnako ako domáci, nastúpili v pozmenenej zostave a v úvode prvého polčasu dominovali.
Udreli už v 7. minúte, keď si na roh Weidmanna vyskočil Bruns a hlavou poslal loptu do ľavej časti siete - 0:1.
Hostia pokračovali v ofenzíve, hráči DAC boli veľmi pasívni a ich najvyťaženejší hráč bol brankár Leandro, ktorý chytil šance Weidmanna i Hlynssona.
Hráčom DAC akoby chýbala chuť hrať a smerom dopredu sa osmelili až po 25 minútach, keď sa dvoma nevýraznými strelami prezentoval Ramadan.
Brankára Drommela vyzval k vážnejšiemu zákroku až v 33. minúte Kabič prízemnou strelou z diaľky. Dunajská v závere predviedla dve rýchle kombinácie, no chýbala im finálna prihrávka.
2. polčas
Hostia poslali po prestávke na trávnik troch nových hráčov, domáci tréner sa ku zmenám neodhodlal.
Twente rovnako ako v prvom polčase udrelo hneď v úvode, keď sa v 51. minúte presadil striedajúci Pjaca.
Holanďania po góle poľavili a domáci naopak zabrali a prvého gólu v dvojzápase sa dočkali o päť minút neskôr.
Po akcii na pravej strane, centri Trontelja a zakončení Gueyeho, ktorému pomohla aj chyba brankára.
DAC mohol potom aj vyrovnať, no Gueyeho a striedajúceho Gaguu zastavil Drommel. V 66. minúte sa to už podarilo hlavou Nemaničovi - 2:2.
V závere mali oba tímy viacero šancí, viac za víťazstvom išli domáci v 88. minúte išli do vedenia po brejku a kľučke na brankára Owusuho - 3:2.
DAC však tesný náskok neudržal, pri poslednej akcii hostí neudržal Leandro center z pravej strany a loptu doklepol do siete Pjaca - 3:3.
Hlasy po zápase
Robert Klauss, tréner DAC: „Som celkom spokojný, bol to náročný zápas. Opäť sme dostali rýchly gól, v závere prvého polčasu sme mali dobré príležitosti, ale v úvode druhého sme dostali znova gól. Potom sme však ukázali inú tvár a to bolo pre mňa dôležité, aby sme sa rozlúčili dobrým spôsobom. V závere sme dostali nešťastný gól.“
Filip Blažek, kapitán DAC: „Prvých 15 minút sme boli poriadne prispaní a opäť nám to skoro ušlo na začiatku zápasu. Našťastie, tá hra nevyzerala až tak zle ako v Enschede, takže sme mali na čom stavať. V druhom polčase sme sa snažili byť dominantnejší na lopte, na ich polke, aby sme zbytočne nestrácali lopty. Odzrkadlilo sa to, strelili sme gól, potom druhý i tretí, ale nakoniec nám to utieklo medzi prstami. Chceli sme sa rozlúčiť víťazne, mrzí to. Ale máme na čom stavať.“