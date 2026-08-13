DAC aspoň prispel do koeficientu. V odvete mal našliapnuté na kanára, napokon prišiel aj o výhru

Samsindin Ouro (DAC, vľavo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Adbouulaye Gueye (vpravo) počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy vo futbale FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede.
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Samsindin Ouro (DAC, vľavo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Adbouulaye Gueye (vpravo) počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy vo futbale FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|13. aug 2026 o 20:53
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DAC prehrával už od siedmej minúty.

Konferenčná liga - odveta 3. predkola

Dunajská Streda - Twente 3:3 (0:1)

Góly: 56. Gueye, 66. Nemanič, 88. Owusu – 7. Bruns, 51., 90+3. Pjaca

Rozhodovali: Badstübner - Günsch, Hüwe (všetci Nem.)

ŽK: 85. Gagua

DAC: Leandro - Trontelj, Blažek, Nemanič, Jukleröd - Kabič (89. Sylla), Jenčuš (63. Gagua), Bationo (79. Diongue), Ramadan (63. Owusu) - Ouro, Gueye (79. Trusa)

Twente: Drommel - van Rooij (63. Peixoto), Bruns (46. Kurowski), Pröpper, Nijstad - Zerrouki (46. Kjolo), Hlynsson, Weidmann (67. van den Belt) - Rots (46. Pjaca), Hesselink, Taha

Futbalisti DAC Dunajská Streda remizovali v odvetnom zápas 3. predkola Konferenčnej ligy na domácej pôde s FC Twente Enschede 3:3.

Slovenský zástupca však v úvodnom zápase prehral na ihrisku súpera 0:6 a s európskou súťažou sa lúči.

Holanďania v úvode prvého polčasu dominovali a udreli už v 7. minúte, keď sa presadil hlavou Max Bruns a krátko po zmene strán zvýšil na 2:0 Marko Pjaca.

Domáci však nezložili zbrane a v druhom polčase dokázali duel otočiť po góloch Abdoulayeho Gueyeho, Klemena Nemaniča a Princa Owusua z 88. minúty. Nezvládli však záver a o remíze rozhodol z poslednej akcie druhým gólom Pjaca.

Fotogaléria zo zápasu DAC Dunajská Streda - Twente Enschede (3. predkolo, Konferenčná liga)
Abdoulaye Gueye (DAC), kapitán Robin Propper a Ramiz Zerrouki (obaja Enschede) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy.
Fanúšikovia DAC-u povzbudzujú počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy vo futbale FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede.
Tréner Enschede John van den Brom reaguje počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy vo futbale FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede.
Tréner DAC-u Robert Klauss reaguje počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy vo futbale FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede.
5 fotografií
Tréner DAC-u Robert Klauss reaguje počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy vo futbale FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede.

Twente si v play off zmeria sily s azerbajdžanským FK Karabach, ktorý po úvodnej prehre s Dynamo Kyjev 0:1 vyhral v domácej odvete 2:0.

Priebeh zápasu DAC Dunajská Streda - Twente

1. polčas:

Holanďania, rovnako ako domáci, nastúpili v pozmenenej zostave a v úvode prvého polčasu dominovali.

Udreli už v 7. minúte, keď si na roh Weidmanna vyskočil Bruns a hlavou poslal loptu do ľavej časti siete - 0:1.

Hostia pokračovali v ofenzíve, hráči DAC boli veľmi pasívni a ich najvyťaženejší hráč bol brankár Leandro, ktorý chytil šance Weidmanna i Hlynssona.

Hráčom DAC akoby chýbala chuť hrať a smerom dopredu sa osmelili až po 25 minútach, keď sa dvoma nevýraznými strelami prezentoval Ramadan.

Brankára Drommela vyzval k vážnejšiemu zákroku až v 33. minúte Kabič prízemnou strelou z diaľky. Dunajská v závere predviedla dve rýchle kombinácie, no chýbala im finálna prihrávka.

2. polčas

Hostia poslali po prestávke na trávnik troch nových hráčov, domáci tréner sa ku zmenám neodhodlal.

Twente rovnako ako v prvom polčase udrelo hneď v úvode, keď sa v 51. minúte presadil striedajúci Pjaca.

Holanďania po góle poľavili a domáci naopak zabrali a prvého gólu v dvojzápase sa dočkali o päť minút neskôr.

Po akcii na pravej strane, centri Trontelja a zakončení Gueyeho, ktorému pomohla aj chyba brankára.

DAC mohol potom aj vyrovnať, no Gueyeho a striedajúceho Gaguu zastavil Drommel. V 66. minúte sa to už podarilo hlavou Nemaničovi - 2:2.

V závere mali oba tímy viacero šancí, viac za víťazstvom išli domáci v 88. minúte išli do vedenia po brejku a kľučke na brankára Owusuho - 3:2.

DAC však tesný náskok neudržal, pri poslednej akcii hostí neudržal Leandro center z pravej strany a loptu doklepol do siete Pjaca - 3:3.

Hlasy po zápase

Robert Klauss, tréner DAC: „Som celkom spokojný, bol to náročný zápas. Opäť sme dostali rýchly gól, v závere prvého polčasu sme mali dobré príležitosti, ale v úvode druhého sme dostali znova gól. Potom sme však ukázali inú tvár a to bolo pre mňa dôležité, aby sme sa rozlúčili dobrým spôsobom. V závere sme dostali nešťastný gól.“

Filip Blažek, kapitán DAC: „Prvých 15 minút sme boli poriadne prispaní a opäť nám to skoro ušlo na začiatku zápasu. Našťastie, tá hra nevyzerala až tak zle ako v Enschede, takže sme mali na čom stavať. V druhom polčase sme sa snažili byť dominantnejší na lopte, na ich polke, aby sme zbytočne nestrácali lopty. Odzrkadlilo sa to, strelili sme gól, potom druhý i tretí, ale nakoniec nám to utieklo medzi prstami. Chceli sme sa rozlúčiť víťazne, mrzí to. Ale máme na čom stavať.“

Konferenčná liga

    Samsindin Ouro (DAC, vľavo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Adbouulaye Gueye (vpravo) počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy vo futbale FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede.
    Samsindin Ouro (DAC, vľavo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Adbouulaye Gueye (vpravo) počas odvetného zápasu 3. predkola Konferenčnej ligy vo futbale FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Twente Enschede.
    DAC aspoň prispel do koeficientu. V odvete mal našliapnuté na kanára, napokon prišiel aj o výhru
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