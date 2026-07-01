    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - štvrtok 2. júl (22. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (štvrtok, 2. júl).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (štvrtok, 2. júl). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|2. júl 2026 o 00:00
    ShareTweet0

    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie štvrtok, 2. júl?

    MS vo futbale 2026 dnes pokračujú dvadsiatym druhým hracím dňom.

    Svetový šampionát pokračuje ďalšími vyraďovacími bojmi. Šestnásťfinále ponúkne v stredu ďalšiu trojicu zápasov na štadiónoch v USA a Kanade. 

    Program otvoria o 21:00 h v Los Angeles na štadióne So-Fi Stadium Španielsko a Rakúsko.

    O 1:00 h nastúpi v Toronte Portugalsko proti Chorvátsku. Duel sa odohrá na štadióne BMO Field.

    Hrací deň zakončí duel medzi Švajčiarskom a Alžírskom, ktorý má plánovaný výkop o 5:00 h na štadióne BC Place vo Vancouveri.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    02.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Los Angeles | Los Angeles
    03.07. 01:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    03.07. 05:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    Vancouver | Vancouver

    Analýza: Španielsko - Rakúsko

    Rakúšania mali na mále v závere skupinovej fázy, keď s Alžírskom prehrávali v nadstavenom čase 2:3, ale napokon vyrovnali na 3:3 a do play-off išli dokonca z druhej priečky. Vopred pritom vedeli, že keď sa tak stane, narazia na úradujúcich majstrov Európy. Španieli síce na úvod nečakane narazili, keď s Kapverdami len remizovali 0:0, potom však dvakrát vyhrali a na turnaji ešte neinkasovali. Proti Rakúšanom ich čaká dobýjanie bránky, ale verím, že Španielom sa to nie raz podarí. Jeden zo strelcov sa bude volať Lamine Yamal.

    Analýza: Portugalsko - Chorvátsko

    Analýze k tipu, že zápas Portugalsko vs Chorvátsko bude za vyrovnaného stavu na konci 1.polčasu, resp. na konci zápasu...

    Prečo idem cestou tohto tipu?

    • Portugalsko na týchto MS zatiaľ nepredvádza ideálnu hru, veď po úvodnej remíze s Kongom sa na nich vzniesla obrovská vlna kritiky, ktorá neobišla ani Cristiana Ronalda
    • následne síce Portugalsko vysoko zdolalo Uzbekistan, umlčalo neprajníkov, následne to však bola opäť len remíza s Kolumbiou
    • pre Portugalsko výsledky nič moc, ak sa však pozrieme na detailné štatistiky ich zápasu s Kolumbiou, tak remíza bola pre nich ešte vykúpením
    • v tomto rozpoložení ísť do play off a naviac proti takticky vyspelému Chorvátsku, to nie je jednoduchá situácia a z pohľadu Portugalska ich čaká nesmierne ťažký súper
    • Chorvátsko odštartovalo MS pekným zápasom proti Anglicku, v ktorom však prehralo, následne však prišli tesne výhry nad Panamou a Ghanou
    • Chorvátsko si tak v pohode ukopalo play off a teraz nastáva čas tejto mega nevyspytateľnej reprezentácie, ktorú nikdy netreba odpisovať
    • ak sa pozriem do histórie MS, konkrétne k tým v roku 2022, tak Portugalsko vyradilo v osemfinále Švajčiarsko, aby následne vo štvrťfinále padlo s Marokom
    • cesta Chorvátska bola zaujímavejšia, nakoľko v osemfinále a aj vo štvrťfinále postúpili až cez penalty, keď ich súpermi boli postupne Japonsko a Brazília. V semifinále Vatreni síce nestačili na neskoršieho víťaza Argentínu, avšak v súboji o tretie miesto uspeli s Marokom po výhre 2:1
    • v tomto zápase sa tímy rozhodne nikam nepoženú, bude sa hrať vysoko takticky a veľa gólov podľa mňa neuvidíme
    • v roku 2024 sa stretli tieto reprezentácie hneď trikrát, keď najprv v priateľskom zápase vyhrali Vatreni 2:1, v Lige národov im rovnou mincou túto prehru Portugalsko vrátilo, aby sa následne opäť v Lige národov zrodila remíza 1:1
    • aj táto bilancia je vzácne vyrovnaná a presne tak očakávam aj ich zápas v 1/16 finále týchto MS

    Analýza: Švajčiarsko - Alžírsko

    Európsky tím dlhodobo vyniká taktickou disciplínou, kompaktnou obranou a obrovskými skúsenosťami z turnajových zápasov. Dokážu dokonale kontrolovať tempo hry. Alžírsko síce prináša africkú dravosť, ale často dopláca na defenzívne chyby a taktickú nedisciplinovanosť. Švajčiarska záloha dokáže eliminovať ich rýchle protiútoky a postupným tlakom zlomí súpera. Pre mňa je Švajčiarsko stávka na istotu systému voči živelnosti. Helvéti neponechajú nič na náhodu a postúpia

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (štvrtok, 2. júl).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (štvrtok, 2. júl).
    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - štvrtok 2. júl (22. hrací deň)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - štvrtok 2. júl (22. hrací deň)