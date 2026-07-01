Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - štvrtok 2. júl (22. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú dvadsiatym druhým hracím dňom.
Svetový šampionát pokračuje ďalšími vyraďovacími bojmi. Šestnásťfinále ponúkne v stredu ďalšiu trojicu zápasov na štadiónoch v USA a Kanade.
Program otvoria o 21:00 h v Los Angeles na štadióne So-Fi Stadium Španielsko a Rakúsko.
O 1:00 h nastúpi v Toronte Portugalsko proti Chorvátsku. Duel sa odohrá na štadióne BMO Field.
Hrací deň zakončí duel medzi Švajčiarskom a Alžírskom, ktorý má plánovaný výkop o 5:00 h na štadióne BC Place vo Vancouveri.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Španielsko - Rakúsko
Rakúšania mali na mále v závere skupinovej fázy, keď s Alžírskom prehrávali v nadstavenom čase 2:3, ale napokon vyrovnali na 3:3 a do play-off išli dokonca z druhej priečky. Vopred pritom vedeli, že keď sa tak stane, narazia na úradujúcich majstrov Európy. Španieli síce na úvod nečakane narazili, keď s Kapverdami len remizovali 0:0, potom však dvakrát vyhrali a na turnaji ešte neinkasovali. Proti Rakúšanom ich čaká dobýjanie bránky, ale verím, že Španielom sa to nie raz podarí. Jeden zo strelcov sa bude volať Lamine Yamal.
Analýza: Portugalsko - Chorvátsko
Analýze k tipu, že zápas Portugalsko vs Chorvátsko bude za vyrovnaného stavu na konci 1.polčasu, resp. na konci zápasu...
Prečo idem cestou tohto tipu?
- Portugalsko na týchto MS zatiaľ nepredvádza ideálnu hru, veď po úvodnej remíze s Kongom sa na nich vzniesla obrovská vlna kritiky, ktorá neobišla ani Cristiana Ronalda
- následne síce Portugalsko vysoko zdolalo Uzbekistan, umlčalo neprajníkov, následne to však bola opäť len remíza s Kolumbiou
- pre Portugalsko výsledky nič moc, ak sa však pozrieme na detailné štatistiky ich zápasu s Kolumbiou, tak remíza bola pre nich ešte vykúpením
- v tomto rozpoložení ísť do play off a naviac proti takticky vyspelému Chorvátsku, to nie je jednoduchá situácia a z pohľadu Portugalska ich čaká nesmierne ťažký súper
- Chorvátsko odštartovalo MS pekným zápasom proti Anglicku, v ktorom však prehralo, následne však prišli tesne výhry nad Panamou a Ghanou
- Chorvátsko si tak v pohode ukopalo play off a teraz nastáva čas tejto mega nevyspytateľnej reprezentácie, ktorú nikdy netreba odpisovať
- ak sa pozriem do histórie MS, konkrétne k tým v roku 2022, tak Portugalsko vyradilo v osemfinále Švajčiarsko, aby následne vo štvrťfinále padlo s Marokom
- cesta Chorvátska bola zaujímavejšia, nakoľko v osemfinále a aj vo štvrťfinále postúpili až cez penalty, keď ich súpermi boli postupne Japonsko a Brazília. V semifinále Vatreni síce nestačili na neskoršieho víťaza Argentínu, avšak v súboji o tretie miesto uspeli s Marokom po výhre 2:1
- v tomto zápase sa tímy rozhodne nikam nepoženú, bude sa hrať vysoko takticky a veľa gólov podľa mňa neuvidíme
- v roku 2024 sa stretli tieto reprezentácie hneď trikrát, keď najprv v priateľskom zápase vyhrali Vatreni 2:1, v Lige národov im rovnou mincou túto prehru Portugalsko vrátilo, aby sa následne opäť v Lige národov zrodila remíza 1:1
- aj táto bilancia je vzácne vyrovnaná a presne tak očakávam aj ich zápas v 1/16 finále týchto MS
Analýza: Švajčiarsko - Alžírsko
Európsky tím dlhodobo vyniká taktickou disciplínou, kompaktnou obranou a obrovskými skúsenosťami z turnajových zápasov. Dokážu dokonale kontrolovať tempo hry. Alžírsko síce prináša africkú dravosť, ale často dopláca na defenzívne chyby a taktickú nedisciplinovanosť. Švajčiarska záloha dokáže eliminovať ich rýchle protiútoky a postupným tlakom zlomí súpera. Pre mňa je Švajčiarsko stávka na istotu systému voči živelnosti. Helvéti neponechajú nič na náhodu a postúpia