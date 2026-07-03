    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - sobota 4. júl (24. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (sobota, 4. júl).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (sobota, 4. júl). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|4. júl 2026 o 00:00
    ShareTweet0

    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie sobota, 4. júl?

    MS vo futbale 2026 dnes pokračujú dvadsiatym štvrtým hracím dňom.

    Svetový šampionát pokračuje ďalšími vyraďovacími bojmi, začína sa osemfinálová fáza dvojicou zápasov. 

    Sobotňajší program otvorí o 19:00 h duel Kanady s Marokom na štadióne NRG Stadium v americkom Houstone.

    Následne hodinu pred polnocou zabojuje o postup favorizované Francúzsko proti Paraguaju. Stretnutie sa odohrá vo Philadelphii na štadióne Lincoln Financial Field.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    04.07. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Houston | Houston
    04.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Francúzsko
    Francúzsko
    Philadelphia | Philadelphia

    Analýza: Kanada - Maroko

    V zápase Kanada - Maroko sa mi zdá africký tím ako favorit. Maročania prekvapili už na minulom MS v Katare, keď sa dostali až do semifinále, v tohoročnom turnaji k doterajším dobrým výsledkom pridali aj atraktívny, útočný a najmä organizovaný futbal, na ktorý sa dá pozerať.

    Na druhej strane Kanada, i keď hrá dobre, nevyhýba sa viacerým chybám, ktoré vedú k ťažkým situáciám. V doterajších zápasoch mala Kanada súperov, ktorí tieto chyby využili len v malej miere, ale očakávam, že Maroko ponúknuté príležitosti dokonale využije a osemfinále bude konečnou, i keď nie zahanbujúcou stanicou pre jednu z usporiadateľských krajín.

    Analýza: Paraguaj - Francúzsko

    Na tento zápas volím kombinovaný tip Francúzsko vyhrá + v zápase padne viac ako 2,5 gólu. Francúzi patria medzi najväčších favoritov turnaja a proti Paraguaju by mali mať od úvodu hernú aj individuálnu prevahu. Ich ofenzíva je mimoriadne silná a dokáže si vytvoriť množstvo gólových príležitostí.

    Paraguaj vie byť nepríjemným súperom, no proti kvalite Francúzska bude pod veľkým tlakom. Ak favorit potvrdí svoju úlohu a skóruje už v prvom polčase, zápas sa môže otvoriť a hranica 2,5 gólu je veľmi reálna. Francúzsko má kvalitu na to, aby väčšinu potrebných gólov strelilo aj samo.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Cyklistický pelotón počas Tour de France 2025.
    Cyklistický pelotón počas Tour de France 2025.
    Štartuje Tour de France či osemfinále na MS vo futbale. Športový program na dnes (4. júl)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - sobota 4. júl (24. hrací deň)