Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - nedeľa 21. jún (11. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú jedenástym hracím dňom.
Nedeľné dianie na svetovom šampionáte otvorí o 18:00 h duel skupiny H, v ktorom sa stretnú Španielsko a Saudská Arábia. Duel sa hrá na štadióne Mercedes-Benz Stadium v Atlante
Následne sa v skupine G predstaví Belgicko a Irán. Stretnutie sa začne o 21:00 hod v Los Angeles na štadióne So-Fi Stadium.
V noci o 0:00 h sa do akcie v "háčku" dostane Uruguaj, ktorý na Miami Stadium vyzve Kapverdy.
Posledným duelom jedenásteho hracieho dňa bude duel skupiny G medzi Novým Zélandom a Egyptom. Duel je na programe od 3:00 h na štadióne BC Place vo Vancouveri.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Španielsko - Saudská Arábia
- na Španielsko sa po prvom zápase proti Kapverdám vzniesla obrovská vlna kritiky a za mňa právom
- tím ako Španielsko musí jednoducho zvládať takéto zápasy, veď ide o hlavného ašpiranta na titul MS a takýmito výkonmi pútajú na seba nežiadanú pozornosť, ktorá tímu príliš pomôcť nemôže
- je tu však druhá šanca, druhý tím rebríčku FIFA bude tentokrát čeliť tímu zo 61.miesta a opäť je v role obrovského favorita
- Saudi však na úvod zvládli zápas s Uruguajom, teda zvládli bodovať, čím prekvapili a sebe dodali sebavedomie
- štatisticky však Uruguaj bol jasné lepší a toto zaváhanie ich môže mrzieť podobne, ako Španielsko
- kvalitatívne je Španielsko úplne diametrálne niekde inde, ako Saudská Arábia a od Yamala a spol očakávam jednoznačné a rozhodné víťazstvo, ktoré dá zabudnúť na ich úvodné zaváhanie a bezduchý výkon
- tímy sa naposledy stretli spolu v roku 2012, kedy Španielsko zvíťazilo v prípravnom zápase vysoko 5:0
- Saudská Arábia sa naposledy stretla s tímom z Európy koncom marca tohto roku, kedy síce prehrala so Srbskom v prípravnom zápase 1:2, avšak Srbsko v zápase jasne dominovalo a toto jednoznačne očakávam aj od reprezentácie La Furia Roja
Analýza: Belgicko - Irán
Oba tímy vo svojich prvých zápasoch na turnaji remizovali. Menej sa to čakalo od Belgičanov, ktorí dokonca doťahovali skóre proti Egyptu a pomohol im až vlastenec Hanyho. Iránci taktiež doťahovali, dokonca dvakrát, ale proti Novému Zélandu (2:2) napokon vybojovali bod. Belgičania teraz už nutne potrebujú zabrať, aby mali postup vo vlastných rukách. Na spomenutom vlastencovi mal veľký podiel Romelu Lukaku, ktorý prišiel do hry len dvadsať sekúnd predtým. Tentoraz už bude podľa mňa obrovitý útočník v základnej zostave a svoj strelecký inštinkt potvrdí opäť aj proti Iránu.
Analýza: Uruguaj - Kapverdy
Táto stávka má dobrú hodnotu, pretože Uruguaj vstupuje do zápasu ako papierový favorit. Hoci Kapverdy na MS 2026 prekvapili remízou 0:0 so Španielskom, väčšinu zápasu sa sústredili na hlbokú defenzívu a vytvorili minimum ofenzívnych príležitostí. Proti Uruguaju ich čaká odlišný súper, ktorý disponuje väčšou fyzickou silou, agresívnym pressingom a kvalitnými hráčmi ako Federico Valverde či Manuel Ugarte.
Uruguaj síce v prvom zápase iba remizoval so Saudskou Arábiou 1:1, no herne dominoval najmä po prestávke a vytvoril si veľké množstvo šancí. Tréner Marcelo Bielsa navyše plánuje zmeny v zostave, aby zvýšil útočnú efektivitu tímu.
Kapverdy ukázali výbornú organizáciu hry, ale zopakovať defenzívny výkon proti ďalšiemu silnému favoritovi bude veľmi náročné. Viaceré predzápasové analýzy očakávajú víťazstvo Uruguaja približne 2:0, pričom juhoamerický tím by mal mať prevahu minimálne v jednom z polčasov.
Záver: Tip „Uruguaj vyhrá aspoň jeden polčas a Kapverdy nevyhrajú žiadny polčas“ pôsobí logicky. Očakávam scenár, v ktorom Uruguaj ovládne minimálne jednu časť hry, zatiaľ čo Kapverdy budú prioritne brániť a budú mať problém získať prevahu v niektorom z polčasov. Pravdepodobný výsledok: 1:0 alebo 2:0 pre Uruguaj.