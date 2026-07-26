    26.07.2026 16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    88,7
    sport-ground-additional-data
    rovinatý
    Mathieu van der Poel
    Alpecin-Premier Tech
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    Pogačar je víťazom Tour de France. V závere mu došli sily, Paríž priniesol strhujúcu drámu

    Jasper Philipsen a Mathieu van der Poel v závere 21. etapy na Tour de France 2026.
    Fotogaléria (33)
    Jasper Philipsen a Mathieu van der Poel v závere 21. etapy na Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|26. júl 2026 o 19:56
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    Philipsen zdvihol ruku, no tešil sa z výhry svojho súpera.

    Tour de France 2026

    Výsledky 21. etapy (Thoiry - Paríž Champs-Élysées, 88,7 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Mathieu van der Poel

    Alpecin-Premier Tech

    1:58:49 hod

    2.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin-Premier Tech

    + 0 s

    3.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl-Trek

    + 0 s

    4.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana Team

    + 0 s

    5.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM Team

    + 0 s

    6.

    SVN

    Matej Mohorič

    Bahrain Victorious

    + 0 s

    7.

    NLD

    Rick Pluimers

    Tudor Pro Cycling Team

    + 0 s

    8.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    + 0 s

    9.

    BEL

    Milan Fretis

    Cofidis

    + 0 s

    10.

    FRA

    Clément Russo

    Groupama-FDJ

    + 0 s

    Tadej Pogačar sa stal piatykrát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky.

    Dvadsaťsedemročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov a okrem žltého dresu získal aj päť etapových triumfov.

    Pogačar tak dosiahol už piaty celkový triumf, čím sa na prvom mieste historických tabuliek vyrovnal legendárnej štvorici Jacques Anquetil (1957, 1961, 1962, 1963, 1964), Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972, 1974), Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) a Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995).

    „Dnes to bol fantastický deň, skvelá atmosféra. Som rád, že je koniec a že sme piatykrát vyhrali. Každé víťazstvo je výnimočné.

    Bol som tu sedemkrát, sedemkrát som skončil na pódiu a mám päť triumfov, je to pre mňa neuveriteľné. Ani neviem, ako to robím, je tam veľa faktorov. Najdôležitejšie je, že ťa baví, čo robíš a máš okolo seba dobrých ľudí.

    Musíš si veriť a ísť za svojím snom. Je škoda, že tu nie je Jonas a že musel odstúpiť. Aj ďalší pretekári, želám im skoré uzdravenie,“ povedal v cieli Pogačar, ktorý nechcel prezradiť, či sa predstaví aj na poslednej Grand Tour sezóny španielskej Vuelte: „Uvidíme, teraz si užijeme tento moment.“

    Tohtoročnú edíciu vyhral s náskokom 6:26 minút pred Belgičanom Remcom Evenepoelom z tímu Red Bull Bora-Hansgrohe.

    Tretí skončil Isaac del Toro, Pogačarov tímový kolega zo SAE Team Emirates-XRG, ktorý získal aj biely dres pre najlepšieho mladého pretekára.

    Fotogaléria z 21. etapy na Tour de France 2026
    The pack rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    The pack speeds down Champs-Elysees avenue as the Arc de Triomphe is seen in the background during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    33 fotografií
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Benjamin Thomas, right, rides in the pack in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Remco Evenepoel gestures as he rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz, wearing the best climber's dotted jersey, rides with his teammates before the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, gives the v-sign in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Jasper Philipsen, left, celebrates as his teammate Netherland's Mathieu van der Poel crosses the finish line to win the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Quinn Simmons of the United States, center, races through the cobbled streets of Montmartre during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla)Cyclists race through the cobbled streets of Montmartre during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla)Netherland's Mathieu van der Poel crosses the finish line to win the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates with his UAE Team Emirates XRG teammate Britain's Adam Yates after the the last stage of the Tour de France cycling race in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Dario Belingheri/Pool Photo via AP)Belgium's Jasper Philipsen, left, celebrates as his teammate Netherland's Mathieu van der Poel crosses the finish line to win the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates with his UAE Team Emirates XRG teammates after the the last stage of the Tour de France cycling race in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Dario Belingheri/Pool Photo via AP)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, reacts afer the the last stage of the Tour de France cycling race in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Dario Belingheri/Pool Photo via AP)Quinn Simmons of the United States, center, races through the cobbled streets of Montmartre during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, races through the cobbled streets of Montmartre during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla)Belgium's Remco Evenepoel cycles past the Sacre-Coeur basilica during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla)Australia's Luke Durbridge rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack speeds down Champs-Elysees avenue as the Arc de Triomphe is seen in the background during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Germany's Nils Politt rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Cees Bol, left, and Switzerland's Yannis Voisard, right, ride in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides past the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Na víťaza mal manko takmer desať minút. Devätnásťročný Paul Seixas z Decathlonu skončil pri svojej premiére na Tour na štvrtom mieste, no na Pogačara stratil až takmer dvanásť minút.

    Poslednú etapu vyhral po úniku Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech).

    Dvadsaťsedemročný Pogačar rovnako ako vlani dominoval a svoj náskok si udržal, aj keď mali v závere viacerí jeho tímoví kolegovia zdravotné problémy.

    Prvý triumf si pripísal už v tretej etape s cieľom v Les Angles v Pyrenejách, i keď mohol prísť už o deň skôr.

    V 2. etape však prenechal prvenstvo del Torovi. Druhý triumf pridal v 6. a vyhral aj 10., 14. a 19. etapu.

    VIDEO: Záverečné kilometre 21. etapy na Tour de France 2026

    Žltý dres si prvýkrát obliekol v 3. etape, na dva dni ho „zapožičal“ Nórovi Torsteinovi Traeenovi (Uno-X), no v 6. si ho vzal späť a už ho nevyzliekol.

    V 15. etape mu odpadol hlavný konkurent a druhý v celkovom poradí Jonas Vingegaard (Visma), ktorý musel po páde odstúpiť.

    Zelený dres pre najlepšieho v bodovacej súťaži získal Dán Mads Pedersen (Lidl-Trek), ktorý vyhral iba jednu etapu, no v mnohých sa postaral o úniky a zobral jednoznačne najviac bodov na rýchlostných prémiách.

    Najlepší mladý pretekár je del Toro, ktorý zdolal o vyše dve minúty Seixasa. Bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára si druhýkrát v kariére odniesol Ekvádorčan Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) najmä vďaka triumfom v 18. a 20. etape.

    Priebeh 21. etapy na Tour de France 2026

    Záverečnú 21. etapu museli skrátiť pre požiare na juhu Francúzska, keďže ministerstvo vnútra tam presunulo príslušníkov pôvodne zmobilizovaných na zabezpečenie bezpečnosti pretekov.

    Štart i cieľ tak boli priamo na Champs-Élysées. Do programu pribudlo niekoľko dodatočných kôl v Paríži a po nich nasledovali tri okruhy so stúpaním na Montmartre (4. kat., 1,1 km, 4,9%).

    Pelotón absolvoval dokopy 88,7 km. Úvod mal tradične ceremoniálny priebeh a cyklisti pózovali so šampanským.

    Krátko na to sa dostal do úniku Baptiste Veistroffer, ktorý vyhral jedinú rýchlostnú prémiu na Elyzejských poliach a vzápätí ho pohltil pelotón.

    Ešte pred métou 50 km pred cieľom sa odtrhli Xabier Azparren a Thibault Guernalec. Balík im nechal 40 sekúnd, no ďalej ich nepustil.

    To už sa išlo prvýkrát na kopec Montmartre a ulice boli zaplnené obrovským množstvom fanúšikov.

    V stúpaní prišiel prvý útok, o ktorý sa postaral „zelený“ Pedersen, v klesaní sa však pelotón opäť spojil.

    Podobne to bolo aj pri druhom prejazde Montmartru, keď si Pogačar s van der Poelom a Evenepoelom vypracovali malý náskok, no pelotón na čele s cyklistami Decathlonu ich stiahol späť.

    Do posledného kola prišiel hlavný balík, v ktorom zostalo asi len 40 pretekárov. Päťsto metrov pred vrcholom stúpania zaútočil van der Poel, ktorému zostal v háku len Pogačar.

    Okolo baziliky Sacre-Coeur preleteli s náskokom šesť sekúnd a do cieľa zostávalo už len deväť km. Za nimi išla šestica prenasledovateľov a potom zvyšok pelotónu.

    Náskok dvojice o čosi narástol a štyri km pred cieľom mali k dobru už 13 sekúnd. Cyklisti Decathlonu však výborne pracovali pre svojho šprintéra Olava Koija.

    V záverečných stovkách metrov zozbieral posledné sily van der Poel a aj keď sa na neho v závere dotiahli šprintéri, na páske bol prvý a pripísal si druhý triumf na tohtoročnej Tour.

    Druhý preťal cieľ jeho tímový kolega Jasper Philipsen, tretí bol Pedersen. „Vlani som pozeral poslednú etapu len v televízii, takže keď sa mi to teraz podarilo, je to splnený sen.

    Bol som v úniku s najlepším cyklistom na svete a myslel som si, že nás pelotón pohltí. Ale zaťal som sa išiel som, čo to dalo. Potom som len periférne videl niekoho vedľa mňa na páske a nakoniec to bol Jasper.

    Mať prvé a druhé miesto na Elyzejských poliach nie je zlé. Mám ešte nejaké nesplnené ciele, ale toto bol jeden z nich,“ povedal víťaz etapy pre Eurosport.

    Celkové poradia po 21. etape

    Žltý dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    73:56:26 h

    2.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 6:26 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 9:42 min

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 11:56 min

    5.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 13:02 min

    6.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 14:59 min

    7.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 17:48 min

    8.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education-EasyPost

    + 20:00 min

    9.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro

    + 29:28 min

    10.

    FRA

    Jordan Jegat

    TotalEnergies

    + 33:21 min

    Zelený dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl-Trek

    559 b

    2.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    475 b

    3.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    367 b

    4.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    289 b

    5.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    246 b

    6.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    198 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    157 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    143 b

    10.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    139 b

    Bodkovaný dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    156 b

    2.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    100 b

    3.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    99 b

    4.

    USA

    Sepp Kuss

    Team Visma Lease a Bike

    55 b

    5.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    50 b

    6.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    41 b

    7.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    40 b

    8.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    36 b

    9.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility

    29 b

    10.

    AUS

    Jai Hindley

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    28 b

    Biely dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    74:06:08 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 2:14 min

    3.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 3:20 min

    4.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 8:16 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 54:01 min

    6.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 1:25:46 h

    7.

    USA

    Matthew Riccitello

    Decathlon CMA CGM

    + 2:01:27 h

    8.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 2:22:01 h

    9.

    ESP

    Raúl García

    Movistar

    + 2:42:50 h

    10.

    FRA

    Kévin Vauquelin

    Netcompany INEOS

    + 2:51:35 h

    Tímová klasifikácia:﻿

    P

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    225:12:29 hod

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 26:53 min

    3.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 1:03:28 h

    4.

    FRA

    Decathlon CMA CGM

    + 1:36:10 h

    5.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 2:07:08 h

    6.

    USA

    EF Education-EasyPost

    + 3:26:24 h

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar počas záverečnej etapy Tour de France 2026.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar počas záverečnej etapy Tour de France 2026.
    Byť najlepším na svete je vážna vec, vraví Pogačar. Pred pár rokmi však jedol kebab a pil víno
    Martin Turčindnes 20:20
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar počas záverečnej etapy Tour de France 2026.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar počas záverečnej etapy Tour de France 2026.
    Byť najlepším na svete je vážna vec, vraví Pogačar. Pred pár rokmi však jedol kebab a pil víno
    Martin Turčindnes 20:20
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    Domov»Tour de France 2026»Pogačar je víťazom Tour de France. V závere mu došli sily, Paríž priniesol strhujúcu drámu