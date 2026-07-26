Pogačar je víťazom Tour de France. V závere mu došli sily, Paríž priniesol strhujúcu drámu

Tour de France 2026
Výsledky 21. etapy (Thoiry - Paríž Champs-Élysées, 88,7 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Mathieu van der Poel
Alpecin-Premier Tech
1:58:49 hod
2.
Jasper Philipsen
Alpecin-Premier Tech
+ 0 s
3.
Mads Pedersen
Lidl-Trek
+ 0 s
4.
Max Kanter
XDS Astana Team
+ 0 s
5.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM Team
+ 0 s
6.
Matej Mohorič
Bahrain Victorious
+ 0 s
7.
Rick Pluimers
Tudor Pro Cycling Team
+ 0 s
8.
Anthony Turgis
TotalEnergies
+ 0 s
9.
Milan Fretis
Cofidis
+ 0 s
10.
Clément Russo
Groupama-FDJ
+ 0 s
Tadej Pogačar sa stal piatykrát celkovým víťazom Tour de France a v historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky.
- 21. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
- ONLINE: 21. etapa na Tour de France 2026
Dvadsaťsedemročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov a okrem žltého dresu získal aj päť etapových triumfov.
Pogačar tak dosiahol už piaty celkový triumf, čím sa na prvom mieste historických tabuliek vyrovnal legendárnej štvorici Jacques Anquetil (1957, 1961, 1962, 1963, 1964), Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972, 1974), Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) a Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995).
„Dnes to bol fantastický deň, skvelá atmosféra. Som rád, že je koniec a že sme piatykrát vyhrali. Každé víťazstvo je výnimočné.
Bol som tu sedemkrát, sedemkrát som skončil na pódiu a mám päť triumfov, je to pre mňa neuveriteľné. Ani neviem, ako to robím, je tam veľa faktorov. Najdôležitejšie je, že ťa baví, čo robíš a máš okolo seba dobrých ľudí.
Musíš si veriť a ísť za svojím snom. Je škoda, že tu nie je Jonas a že musel odstúpiť. Aj ďalší pretekári, želám im skoré uzdravenie,“ povedal v cieli Pogačar, ktorý nechcel prezradiť, či sa predstaví aj na poslednej Grand Tour sezóny španielskej Vuelte: „Uvidíme, teraz si užijeme tento moment.“
Tohtoročnú edíciu vyhral s náskokom 6:26 minút pred Belgičanom Remcom Evenepoelom z tímu Red Bull Bora-Hansgrohe.
Tretí skončil Isaac del Toro, Pogačarov tímový kolega zo SAE Team Emirates-XRG, ktorý získal aj biely dres pre najlepšieho mladého pretekára.
Na víťaza mal manko takmer desať minút. Devätnásťročný Paul Seixas z Decathlonu skončil pri svojej premiére na Tour na štvrtom mieste, no na Pogačara stratil až takmer dvanásť minút.
Poslednú etapu vyhral po úniku Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech).
Dvadsaťsedemročný Pogačar rovnako ako vlani dominoval a svoj náskok si udržal, aj keď mali v závere viacerí jeho tímoví kolegovia zdravotné problémy.
Prvý triumf si pripísal už v tretej etape s cieľom v Les Angles v Pyrenejách, i keď mohol prísť už o deň skôr.
V 2. etape však prenechal prvenstvo del Torovi. Druhý triumf pridal v 6. a vyhral aj 10., 14. a 19. etapu.
VIDEO: Záverečné kilometre 21. etapy na Tour de France 2026
Žltý dres si prvýkrát obliekol v 3. etape, na dva dni ho „zapožičal“ Nórovi Torsteinovi Traeenovi (Uno-X), no v 6. si ho vzal späť a už ho nevyzliekol.
V 15. etape mu odpadol hlavný konkurent a druhý v celkovom poradí Jonas Vingegaard (Visma), ktorý musel po páde odstúpiť.
Zelený dres pre najlepšieho v bodovacej súťaži získal Dán Mads Pedersen (Lidl-Trek), ktorý vyhral iba jednu etapu, no v mnohých sa postaral o úniky a zobral jednoznačne najviac bodov na rýchlostných prémiách.
Najlepší mladý pretekár je del Toro, ktorý zdolal o vyše dve minúty Seixasa. Bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára si druhýkrát v kariére odniesol Ekvádorčan Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) najmä vďaka triumfom v 18. a 20. etape.
Priebeh 21. etapy na Tour de France 2026
Záverečnú 21. etapu museli skrátiť pre požiare na juhu Francúzska, keďže ministerstvo vnútra tam presunulo príslušníkov pôvodne zmobilizovaných na zabezpečenie bezpečnosti pretekov.
Štart i cieľ tak boli priamo na Champs-Élysées. Do programu pribudlo niekoľko dodatočných kôl v Paríži a po nich nasledovali tri okruhy so stúpaním na Montmartre (4. kat., 1,1 km, 4,9%).
Pelotón absolvoval dokopy 88,7 km. Úvod mal tradične ceremoniálny priebeh a cyklisti pózovali so šampanským.
Krátko na to sa dostal do úniku Baptiste Veistroffer, ktorý vyhral jedinú rýchlostnú prémiu na Elyzejských poliach a vzápätí ho pohltil pelotón.
Ešte pred métou 50 km pred cieľom sa odtrhli Xabier Azparren a Thibault Guernalec. Balík im nechal 40 sekúnd, no ďalej ich nepustil.
To už sa išlo prvýkrát na kopec Montmartre a ulice boli zaplnené obrovským množstvom fanúšikov.
V stúpaní prišiel prvý útok, o ktorý sa postaral „zelený“ Pedersen, v klesaní sa však pelotón opäť spojil.
Podobne to bolo aj pri druhom prejazde Montmartru, keď si Pogačar s van der Poelom a Evenepoelom vypracovali malý náskok, no pelotón na čele s cyklistami Decathlonu ich stiahol späť.
Do posledného kola prišiel hlavný balík, v ktorom zostalo asi len 40 pretekárov. Päťsto metrov pred vrcholom stúpania zaútočil van der Poel, ktorému zostal v háku len Pogačar.
Okolo baziliky Sacre-Coeur preleteli s náskokom šesť sekúnd a do cieľa zostávalo už len deväť km. Za nimi išla šestica prenasledovateľov a potom zvyšok pelotónu.
Náskok dvojice o čosi narástol a štyri km pred cieľom mali k dobru už 13 sekúnd. Cyklisti Decathlonu však výborne pracovali pre svojho šprintéra Olava Koija.
V záverečných stovkách metrov zozbieral posledné sily van der Poel a aj keď sa na neho v závere dotiahli šprintéri, na páske bol prvý a pripísal si druhý triumf na tohtoročnej Tour.
Druhý preťal cieľ jeho tímový kolega Jasper Philipsen, tretí bol Pedersen. „Vlani som pozeral poslednú etapu len v televízii, takže keď sa mi to teraz podarilo, je to splnený sen.
Bol som v úniku s najlepším cyklistom na svete a myslel som si, že nás pelotón pohltí. Ale zaťal som sa išiel som, čo to dalo. Potom som len periférne videl niekoho vedľa mňa na páske a nakoniec to bol Jasper.
Mať prvé a druhé miesto na Elyzejských poliach nie je zlé. Mám ešte nejaké nesplnené ciele, ale toto bol jeden z nich,“ povedal víťaz etapy pre Eurosport.
Celkové poradia po 21. etape
Žltý dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
73:56:26 h
2.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 6:26 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 9:42 min
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 11:56 min
5.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 13:02 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 14:59 min
7.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 17:48 min
8.
Richard Carapaz
EF Education-EasyPost
+ 20:00 min
9.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro
+ 29:28 min
10.
Jordan Jegat
TotalEnergies
+ 33:21 min
Zelený dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl-Trek
559 b
2.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
475 b
3.
Biniam Girmay
NSN Cycling
367 b
4.
Max Kanter
XDS Astana
289 b
5.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
246 b
6.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
198 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
157 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
143 b
10.
Anthony Turgis
TotalEnergies
139 b
Bodkovaný dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
156 b
2.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
100 b
3.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
99 b
4.
Sepp Kuss
Team Visma Lease a Bike
55 b
5.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
50 b
6.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
41 b
7.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
40 b
8.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
36 b
9.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
29 b
10.
Jai Hindley
Red Bull Bora-Hansgrohe
28 b
Biely dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
74:06:08 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 2:14 min
3.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 3:20 min
4.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 8:16 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 54:01 min
6.
Quinn Simmons
Lidl-Trek
+ 1:25:46 h
7.
Matthew Riccitello
Decathlon CMA CGM
+ 2:01:27 h
8.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 2:22:01 h
9.
Raúl García
Movistar
+ 2:42:50 h
10.
Kévin Vauquelin
Netcompany INEOS
+ 2:51:35 h
Tímová klasifikácia:
P
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
225:12:29 hod
2.
UAE Emirates - XRG
+ 26:53 min
3.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 1:03:28 h
4.
Decathlon CMA CGM
+ 1:36:10 h
5.
Visma Lease a Bike
+ 2:07:08 h
6.
EF Education-EasyPost
+ 3:26:24 h