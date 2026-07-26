Totálna dominancia Slovana na úvod sezóny. Nováčikovi nadelil na privítanie debakel

Hráči Slovana sa tešia z gólu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava.
Fotogaléria (8)
Hráči Slovana sa tešia z gólu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|26. júl 2026 o 20:48
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Slovan hral disciplinovane od úvodných minút.

Niké liga - 1. kolo

Banská Bystrica - Slovan Bratislava 0:4 (0:3)

Góly: 13. Bajrič, 24. Kianga, 35. Yirajang, 52. Kucharevyč

Rozhodovali: Glova – Hancko, Pacák

Diváci: 5270

Banská Bystrica: Trefil – Šikula, Bakaľa, Willwéber (73. Baláž), Alabi – Szánthó (77. Veselovský), Považanec (46. Richtárech), Sivíček (61. Slebodník), Bolaji – Ďuriš (73. Hanes), Polievka

Slovan: Popovič – Blackman (73. Martinez), Bajrić (82. Wimmer), Marković, Kozlovský – Mustafič, Pokorný, Gajdoš – Kianga (82. Matsuoka), Kucharevič (62. Griger), Yirajang (62. Tomáško)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava úspešne vykročili za obhajobou titulu v Niké lige. V úvodnom vystúpení v novom ročníku súťaže zvíťazili na pôde MFK Dukla Banská Bystrica 4:0.

O triumfe nad nováčikom rozhodli už v prvom polčase, po ktorom si vypracovali trojgólový náskok.

Tréner Slovana Yaya Touré urobil až sedem zmien v zostave oproti duelu 2. predkola Ligy majstrov v Tbilisi s Iberiou.

Do vedenia mohli ísť domáci, keď chybnú rozohrávku hostí zachytil Polievka a pohotovou strelou dobre preveril Popoviča.

Fotogaléria zo zápasu MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga, 1. kolo)
Hráči Slovana sa tešia z gólu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava.
Fanúšikovia Slovana hádžu svetlice počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava.
Kenan Bajrič (Slovan) a Michal Ďuriš (Banská Bystrica) bojujú o loptu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy.
Róbert Polievka (Banská Bystrica) a Peter Pokorný (Slovan) bojujú o loptu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy.
8 fotografií
Manasse Kianga, Cesar Blackman (obaja Slovan) a Toheeb Alabi (Banská Bystrica) počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy.Svetozar Markovič (Slovan) a kapitán Róbert Polievka (Banská Bystrica) bojujú o loptu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy.Hlavný tréner MFK Dukla Banská Bystrica Juraj Jarábek sleduje zápas 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava.Cesar Blackman (Slovan) sleduje loptu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava.

Slovanisti následne odpovedali až tromi gólmi. Center Kiangu našiel hlavu nabiehajúceho Bajriča.

Do polhodiny sa ujal i dobrý pas Blackmana na Kiangu, ktorý z pravej strany šestnástky zakončil ľavačkou k vzdialenejšej žrdi.

Na 0:3 zvýšil po individuálnej akcii v pokutovom území pravačkou Yirajang. Po zmene strán pridal štvrtý gól Slovana Kucharevič, ktorý najprv strelil do žrde, no o pár sekúnd nezaváhal sám pred Trefilom.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
1
0
0
4:0
3
V
2
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
1
1
0
0
2:0
3
V
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
1
0
4:4
1
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

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