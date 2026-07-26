Totálna dominancia Slovana na úvod sezóny. Nováčikovi nadelil na privítanie debakel

Niké liga - 1. kolo
Banská Bystrica - Slovan Bratislava 0:4 (0:3)
Góly: 13. Bajrič, 24. Kianga, 35. Yirajang, 52. Kucharevyč
Rozhodovali: Glova – Hancko, Pacák
Diváci: 5270
Banská Bystrica: Trefil – Šikula, Bakaľa, Willwéber (73. Baláž), Alabi – Szánthó (77. Veselovský), Považanec (46. Richtárech), Sivíček (61. Slebodník), Bolaji – Ďuriš (73. Hanes), Polievka
Slovan: Popovič – Blackman (73. Martinez), Bajrić (82. Wimmer), Marković, Kozlovský – Mustafič, Pokorný, Gajdoš – Kianga (82. Matsuoka), Kucharevič (62. Griger), Yirajang (62. Tomáško)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava úspešne vykročili za obhajobou titulu v Niké lige. V úvodnom vystúpení v novom ročníku súťaže zvíťazili na pôde MFK Dukla Banská Bystrica 4:0.
O triumfe nad nováčikom rozhodli už v prvom polčase, po ktorom si vypracovali trojgólový náskok.
Tréner Slovana Yaya Touré urobil až sedem zmien v zostave oproti duelu 2. predkola Ligy majstrov v Tbilisi s Iberiou.
Do vedenia mohli ísť domáci, keď chybnú rozohrávku hostí zachytil Polievka a pohotovou strelou dobre preveril Popoviča.
Slovanisti následne odpovedali až tromi gólmi. Center Kiangu našiel hlavu nabiehajúceho Bajriča.
Do polhodiny sa ujal i dobrý pas Blackmana na Kiangu, ktorý z pravej strany šestnástky zakončil ľavačkou k vzdialenejšej žrdi.
Na 0:3 zvýšil po individuálnej akcii v pokutovom území pravačkou Yirajang. Po zmene strán pridal štvrtý gól Slovana Kucharevič, ktorý najprv strelil do žrde, no o pár sekúnd nezaváhal sám pred Trefilom.