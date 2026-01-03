Už bez Slovenska. Aký je program semifinále MS v hokeji U20 2026?

Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet, TASR|3. jan 2026 o 07:06
Pozrite si program a semifinálové dvojice na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Hokejisti Kanady štvrťfinálovým víťazstvom nad Slovenskom 7:1 skompletizovali semifinálovú štvoricu na MS hráčov do 20 rokov 2026.

V súboji o postup do finále sa v nedeľu od 2.30 SEČ stretnú s Českom. Súboj medzi Švédskom a Fínskom je na programe dnes od 22.30.

Česi si vo štvrťfinálovom zápase poradili so Švajčiarmi 6:2 a do najlepšej štvorky sa dostali piatykrát po sebe.

Švajčiari nastúpili do štvrťfinálového duelu s čiernymi páskami na rukávoch v reakcii na nešťastie v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana, v ktorom zomrelo vyše 40 ľudí. V herne vyrovnanej prvej tretine išli do vedenia v 4. minúte, keď skóroval Muggli.

Po prvej prestávke prevzali iniciatívu a naštartoval ich vyrovnávajúci gól Galvasa v 19. sekunde druhej časti. Reber síce v presilovke vrátil Švajčiarom náskok, no Drančák, Jiříček a Sikora posadili Čechov na koňa - 4:2. Tí mali v tretej časti hru pod kontrolou a pridali v nej ďalšie dva góly.

Program semifinále na MS v hokeji U20 2026

Nedeľa, 4. január:

22:30 Švédsko - Fínsko

Pondelok, 5. január:

2:30 Kanada - Česko

Fíni zastavili domácich Američanov na ich ceste za zlatým hetrikom, keď zvíťazili 4:3 po predĺžení.

Reprezentantom Fínska sa vydarila odplata Američanom za vlaňajšiu finálovú prehru 3:4. Domáci dvakrát tesne viedli a hoci Fíni otočili na 3:2, napokon sa išlo do predĺženia, keďže Lee v 59. minúte vyrovnal.

Fíni rozhodli o triumfe v 63. minúte, keď Välilä strelou z pravého kruhu prekonal brankára Heila. Fíni sa dostali do semifinále siedmykrát z uplynulých ôsmich MS hráčov do 20 rokov.

Česi a Fíni sa postupom do semifinále pridali k Švédom, ktorí vyradili Lotyšov po triumfe 6:3.

VIDEO: Peter Frühauf, Adam Beluško a Luka Radivojevič hodnotia štvrťfinále


MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

