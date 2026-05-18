VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026

Kanada v zápase proti Dánsku potvrdila dominanciu a po presvedčivom víťazstve 5:1 si udržala neporaziteľnosť na turnaji.
Skóre v tretej tretine otvoril talentovaný Macklin Celebrini, pričom jeho prvý presný zásah predtým rozhodcovia neuznali pre ofsajd.
Kanadský náskok neskôr zvýšil Gabriel Vilardi, ktorý sa po dravom prieniku najlepšie zorientoval pred bránkou a upratal puk do siete.
Trojgólové vedenie Kanady zariadil o 31 sekúnd neskôr Mateychuk, no Dáni dokázali odpovedať gólom Olesena po chybe v kanadskej defenzíve, no favorit drámu nepripustil.
Ryan O’Reilly po brilantnej prihrávke Sidneyho Crosbyho vrátil Kanade pokoj na hokejky a definitívnu bodku za stretnutím dal v závere obranca Wotherspoon.
