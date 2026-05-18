    Nemecko na MS v hokeji 2026
    18.05.2026, Skupina A
    1 - 6
    0:0, 0:5, 1:1
    Gól v oslabení odštartoval päťgólovú smršť. Švajčiari si podmaňujú domáci šampionát

    Fotka zo zápasu Nemecko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu Nemecko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|18. máj 2026 o 22:35
    Švajčiarsko dnes zdolalo Nemecko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Nemecko - Švajčiarsko 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)

    Góly: 56. Tiffels (Reichel, Samanski) - 26. Malgin (Hischier, Josi), 29. Andrighetto (Malgin, Meier), 30. Bertschy (Niederreiter, Jung), 38. Hischier (Meier, Josi), 39. Josi (Niederreiter, Jäger), 46. Andrighetto (Malgin, Suter)

    Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Ondráček (ČR) - Gibbs (Kan.), Rampír (ČR), vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1.

    Nemecko: Stettmer - Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Sinn - Tiffels, Samanski, Reichel - Fischbuch, Michaelis, Dove-McFalls - Ehl, Kahun, Loibl - Tuomie, Eder, Krämmer - Kastner

    Švajčiarsko: Genoni - Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung - Meier, Hischier, Rochette - Niederreiter, Thürkauf, Bertschy - Suter, Malgin, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak - Biasca

    Švajčiarski hokejisti zvíťazili v pondelkovom zápase A-skupiny domácich majstrovstiev sveta nad Nemeckom 6:1 a s plným počtom deväť bodov sú na čele tabuľky spolu s Fínmi.

    „Helvéti“ rozhodli v priebehu 3:33 minút druhej tretiny, keď bezgólový stav zmenili na vedenie 3:0.

    Nemci nezískali na šampionáte ešte ani jediný bod a so skóre 2:11 sú na poslednom mieste A-skupiny.

    VIDEO: Zostrih zápasu Nemecko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

    Švajčiari si najbližšie stretnú v stredu 20. mája o 16.20 h s Rakúskom, Nemcov čaká v rovnaký deň o štyri hodiny neskôr duel s výberom USA.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    2
    2
    0
    0
    0
    9:4
    6
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    2
    1
    0
    0
    1
    4:4
    3
    5
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    6
    MaďarskoMaďarskoHUN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:8
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    8
    NemeckoNemeckoGER
    3
    0
    0
    0
    3
    2:11
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Nemecko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Švajčiarsky tlak v úvode zápasu zastavil útočný faul Andrighetta, no Nemecko početnú výhodu nevyužilo.

    V ďalších minútach hralo vyrovnaný duel s favorizovaným Švajčiarskom, ktoré sa rozbiehalo pomaly.

    II. tretina:

    Navyše sa v úvode druhej tretiny muselo brániť v dvoch oslabeniach. „Helvéti“ to zvládli, pričom počas druhého sa po peknej brejkovej akcii ujali vedenia 1:0.

    Po prihrávka Josiho a Hischiera otvoril skóre Malgin. Domácich gól nakopol, už o tri minúty pridali ďalší po veľkej chybe Wissmanna a o ďalších 35 sekúnd bolo už 3:0. O góly sa postarali Andrighetto a Bertschy.

    Zdecimovaní Nemci po katastrofálnej fáze kopili ešte viac chýb aj faulov a do prestávky inkasovali v oslabení z hokejok Hischiera a Josiho. 

    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Denis Malgin strieľa počas zápasu v základnej A-skupine Nemecko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Vľavo Nemec Leon Huttl a Sven Andrighetto počas zápasu v základnej A-skupine Nemecko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Vľavo Janis Moser a Moritz Seider počas zápasu v základnej A-skupine Nemecko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Vľavo Sven Andrighetto a Stefan Loibl počas zápasu v základnej A-skupine Nemecko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Germany's Leon Gawanke, left, vies for the puck against Switzerland's Theo Rochette during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Vľavo Nino Niederreiter a Moritz Seider počas zápasu v základnej A-skupine Nemecko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Switzerland's Pius Suter, center, challenges Germany's Leon Huttl, left, and goaltender Jonas Stettmer during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Sven Andrighetto, right, scores to 0:6 against Germany's Maximilian Kastner and Eric Mik, from left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Dominik Egli, left, vies for the puck against Germany's Parker Tuomie during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Sven Andrighetto, right, celebrates after his goal to 0:2, as Germany's Eric Mik, left, sees the puck enter the goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Christoph Bertschy, left, vies for the puck against Germany's Fabio Wagner during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    III. tretina:

    V treťom dejstve pridali góly Andrighetto a za Nemcov čestný Tiffels.

    Program MS v hokeji 2026 - pondelok, 18. mája

    18.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    5 - 1
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    18.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    6 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    18.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    3 - 4
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    18.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    1 - 6
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

