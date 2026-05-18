Fíni zničili USA, kritizovaný hráč zažiaril. Stačí používať internet, vtipkuje expert

Fínski fanúšikovia sú tradičnou súčasťou MS v hokeji. Na šampionáty cestujú vo veľkom a pri zápasoch svojho tímu vytvárajú fantastickú atmosféru.
Po príchode do Zürichu ich potešila cena piva, ktoré si na štadióne kúpia lacnejšie ako vlani vo Švédsku či počas domáceho šampionátu v Tampere.
"Voda a minerálka sú v hale drahé, ale pivo nie (vyše 7 eur, pozn.). Neoplatí sa piť vodu," hovoril s úsmevom jeden z fanúšikov pre portál Ilta-Sanomat.
Zopár pohárov zlatého moku si Fíni určite dopriali aj v pondelok podvečer. Ich národný tím totiž v jednom zo šlágrov skupiny A zvíťazil nad USA jednoznačne 6:2 a doposiaľ na turnaji nestratil ani bod.
VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - USA na MS v hokeji 2026
Čakajú aj na osud Montrealu
Suomi na predošlých troch MS vypadli vo štvrťfinále, no povzbudení bronzovým olympijským úspechom majú vysoké ambície aj vo Švajčiarsku.
V tíme majú jedenásť hráčov z NHL, no zostavu majú doplniť ešte minimálne dvaja. Zraneného Teuva Teräväinena nahradí Mikael Granlund a Fíni ešte čakajú na vývoj série medzi Montrealom a Buffalom.
Ak sa sezóna skončí pre Sabres, mužstvo by mal posilniť 20-ročný Konsta Helenius. V opačnom prípade príde o dva roky starší Oliver Kapanen.
"Do tímu by som zobral ktoréhokoľvek z nich, no Kapanen by bol lepším prírastkom. Je o niečo komplexnejší hráč a na olympiáde patril k najlepším v tíme," hovorí expert Topi Nättinen.
Pre web Ilta-Sanomat povedal, že nateraz neznáma posila z NHL by mala vystužiť pozíciu pravého krídla druhého útoku na úkor Lenniho Hämeenaha, ktorý je spoluhráčom Šimona Nemca v New Jersey Devils.
"Hämeenaho v dvoch zápasoch nevyslal jedinú strelu na bránku. Mal by sa začať prebúdzať, ak chce Fínsko hrať o titul majstra sveta," doplnil expert.
Gól v štýle Ovečkina
Dvadsaťjedenročný útočník síce v súbojoch proti Nemecku (3:1) a Maďarsku (4:1) neoslnil, no proti Američanom bol hviezdou zápasu.
Kým prvá formácia tentokrát nebodovala, Hämeenaho bol pri troch z prvých štyroch fínskych gólov. Dvakrát skóroval a raz asistoval.
V úvodnej tretine spojil skvelú defenzívnu prácu s chladnokrvným zakončením brejku a v druhej časti využil presilovku v štýle Alexandra Ovečkina.
"Jeho strela je proste bomba. Myslím si, že to všetci videli. Je to skvelý zakončovateľ a hráč NHL," uviedol jeho spoluhráč Henri Jokiharju pre IIHF.
"Odohrali sme solídny zápas. Mali sme veľmi dobrý začiatok a fungovali nám presilové hry aj oslabenia. Vždy je pekné skórovať a pomôcť tímu. Stále je však na čom pracovať," uviedol autor druhého gólu Patrik Puistola.
Útočníkovi Frölundy šikovne posunul puk do jazdy Hämeenaho a práve o výkone tejto dvojice sa veľa hovorilo. "Predviedli taký skvelý výkon, že ich teraz len ťažko ignorovať," napísal v komentári Ville Touru.
Žiaden zaparkovaný autobus
Fíni boli nesmierne efektívni. Do vedenia 5:1 sa dostali po tom, čo vyslali na gólmana Josepha Wolla iba desať striel. Ten s 50-percentnou úspešnosťou zákrokov putoval na striedačku už v 22. minúte.
"Myslím si, že fínsky tím si urobil výborný rozbor a hráči vedeli, ako prekonať Wolla. Boli to strely nízko nad ľadom a pod lapačku. Žiadne vinkle.
Dnes nie je ťažké získať takéto informácie, stačí vedieť používať internet," analyzoval Nättinen góly fínskej reprezentácie.
Tréner víťazného tímu Antti Pennanen vyzdvihol efektivitu a góly z protiútokov, ktoré v prvej tretine otvorili jeho mužstvu cestu za troma bodmi.
Pozitívne hodnotil fínsky výkon aj šampionátový expert JOJ Športu Juraj Mikuš, ktorý v kariére krátko pôsobil aj v krajine tisícich jazier.
"Fíni hrali pekný, otvorený hokej. Nie vždy tomu tak bolo. Niekedy postavili autobus do stredného pásma a nedalo sa na to pozerať," uviedol.
Program MS v hokeji 2026 - pondelok, 18. mája
Vytúžený príchod Tkachuka
Naopak, Američania hrali podľa Mikuša ľahkovážne a pokiaľ by Fíni nestiahli nohu z plynového pedálu, zrejme by dali aj viac ako šesť gólov.
Azda najviac z tímu USA zaujal Connor Clifton, aj to nevydareným bodyčekom na Aatu Rätyho, po ktorom takmer skončil na vlastnej striedačke.
Aj Američania očakávajú posilu zo zámoria, ktorú tím potrebuje ako soľ. Do Európy vycestuje po narodení prvého potomka Matthew Tkachuk.
"Bude to obrovský prínos. Má veľa skúseností z medzinárodnej úrovne a tešíme sa, že príde hráč, ktorý urobí rozdiel," povedal Oliver Moore.
Američania majú po troch zápasoch na konte iba tri body za víťazstvo nad Britmi, ktorých zlomili až v tretej tretine. Aj preto sa čoraz viac namiesto obhajoby titulu musí spomínať boj o štvrťfinále.
Po dni voľna nastúpia zverenci Dona Granata proti Nemecku a určite aj 58-ročný tréner verí, že na ľade bude mať aspoň jednu A-čkovú hviezdu z NHL.
Tabuľka: Skupina A
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body