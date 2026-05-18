    Fínsko na MS v hokeji 2026
    18.05.2026, Skupina A
    6 - 2
    3:1, 2:0, 1:1
    Fíni zničili USA, kritizovaný hráč zažiaril. Stačí používať internet, vtipkuje expert

    Fínsky útočník Lenni Hämeenaho sa teší z gólu v zápase proti USA na MS v hokeji 2026.
    Fínsky útočník Lenni Hämeenaho sa teší z gólu v zápase proti USA na MS v hokeji 2026. (Autor: IIHF)
    Miroslav Kováčik|18. máj 2026 o 21:22
    Fínsko zatiaľ nestratilo na turnaji ani jeden bod.

    Fínski fanúšikovia sú tradičnou súčasťou MS v hokeji. Na šampionáty cestujú vo veľkom a pri zápasoch svojho tímu vytvárajú fantastickú atmosféru. 

    Po príchode do Zürichu ich potešila cena piva, ktoré si na štadióne kúpia lacnejšie ako vlani vo Švédsku či počas domáceho šampionátu v Tampere.

    "Voda a minerálka sú v hale drahé, ale pivo nie (vyše 7 eur, pozn.). Neoplatí sa piť vodu," hovoril s úsmevom jeden z fanúšikov pre portál Ilta-Sanomat.

    Zopár pohárov zlatého moku si Fíni určite dopriali aj v pondelok podvečer. Ich národný tím totiž v jednom zo šlágrov skupiny A zvíťazil nad USA jednoznačne 6:2 a doposiaľ na turnaji nestratil ani bod.

    Čakajú aj na osud Montrealu

    Suomi na predošlých troch MS vypadli vo štvrťfinále, no povzbudení bronzovým olympijským úspechom majú vysoké ambície aj vo Švajčiarsku.

    V tíme majú jedenásť hráčov z NHL, no zostavu majú doplniť ešte minimálne dvaja. Zraneného Teuva Teräväinena nahradí Mikael Granlund a Fíni ešte čakajú na vývoj série medzi Montrealom a Buffalom.

    Ak sa sezóna skončí pre Sabres, mužstvo by mal posilniť 20-ročný Konsta Helenius. V opačnom prípade príde o dva roky starší Oliver Kapanen.

    "Do tímu by som zobral ktoréhokoľvek z nich, no Kapanen by bol lepším prírastkom. Je o niečo komplexnejší hráč a na olympiáde patril k najlepším v tíme," hovorí expert Topi Nättinen.

    Pre web Ilta-Sanomat povedal, že nateraz neznáma posila z NHL by mala vystužiť pozíciu pravého krídla druhého útoku na úkor Lenniho Hämeenaha, ktorý je spoluhráčom Šimona Nemca v New Jersey Devils.

    "Hämeenaho v dvoch zápasoch nevyslal jedinú strelu na bránku. Mal by sa začať prebúdzať, ak chce Fínsko hrať o titul majstra sveta," doplnil expert.

    Fotogaléria zo zápasu Fínsko - USA na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Vľavo Paul Cotter a Henri Jokiharju počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Mathieu Olivier strieľa na bránu počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Vľavo Jesse Puljujarvi a Wyatt Kaiser počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Brankár Justus Annunen inkasuje gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Vľavo Matt Coronato a Henri Jokiharju počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Hokejisti USA oslavujú gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Jesse Puljujarvi strieľa počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Ville Heinola a Max Sasson počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Vľavo Max Plante strieľa počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Brankár USA Joseph Woll inkasuje gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Connor Clifton počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Druhý zľava Matt Coronato oslavuje gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Lenni Hameenaho strieľa gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Aatu Raty oslavuje gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Finland's Eemil Erholtz, left, shoots on goal against USA's goaltender Devin Cooley, Will Borgen and Connor Clifton, right, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Patrik Puistola in action against USA's Oliver Moore, 2nd left, Max Plante and James Hagens, right, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)USA's Oliver Moore, left, and Finland's Vili Saarijarvi in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Lenni Hameenaho, right, celebrates scoring with Eemil Erholtz, left, and Mikko Lehtonen during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Saku Maenalanen celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Saku Maenalanen, left, Olli Maatta and Waltteri Merela, right, celebrate scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Team USA celebrates after scoring the second goal during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Ryan Leonard celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Tommy Novak, right, shoots the puck past Finland's Hannes Bjorninen, left, and Waltteri Merela during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Vili Saarijarvi, center, in action against USA's Ryan Leonard, left, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Ryan Leonard, right, scores during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's James Hagens, left, and Finland's Ville Heinola in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Ryan Leonard celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)USA's Paul Cotter, left, and Finland's Vili Saarijarvi in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Lenni Hameenaho, right, shoots the puck past USA's Mathieu Olivier during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Wyatt Kaiser, left, and Alex Steeves challenge Finland's Sakari Manninen during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Ryan Leonard, 2nd right, scores past Finland's goaltender Justus Annunen, 2nd left, and Nikolas Matinpalo, left, and Mikko Lehtonen, right, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    Gól v štýle Ovečkina

    Dvadsaťjedenročný útočník síce v súbojoch proti Nemecku (3:1) a Maďarsku (4:1) neoslnil, no proti Američanom bol hviezdou zápasu. 

    Kým prvá formácia tentokrát nebodovala, Hämeenaho bol pri troch z prvých štyroch fínskych gólov. Dvakrát skóroval a raz asistoval. 

    V úvodnej tretine spojil skvelú defenzívnu prácu s chladnokrvným zakončením brejku a v druhej časti využil presilovku v štýle Alexandra Ovečkina.

    "Jeho strela je proste bomba. Myslím si, že to všetci videli. Je to skvelý zakončovateľ a hráč NHL," uviedol jeho spoluhráč Henri Jokiharju pre IIHF.

