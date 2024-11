Silná dvojica aj tesný boj o top pozície. Štvrtá liga na východe sľubuje ešte atraktívnu zápletku

Ligovú tabuľku uzatvárajú Medzilaborce (6 b) a Svidník (10 b). Svidník do súťaže zostúpil z tretej ligy. Ani v nižšej súťaži sa však nedokázal naštartovať a bojuje o záchranu. Herne to pritom so Svidníkom nie je je najhoršie.

Nebolo by ideálne, ak by sa mužstvo s tradíciou, dobrou mládežníckou základňou i (v minulosti) slušnou diváckou kulisou pobralo do zabudnutia. Podobne by to bolo aj v prípade Medzilaboriec.