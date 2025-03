Svidník sa trápi aj v nižšej súťaži. Klubu hrozí, že dohrá s dorastencami

O sezónu neskôr však treťoligovú príslušnosť neudržali a zostúpili do najvyššej regionálnej súťaže – IV. ligy Východ. Ani tu sa však Svidníčanom nedarí.

V sezóne 2022/23 zimoval tím zo Svidníka na poslednom mieste tabuľky, no po príchode trénera Palšu akoby hráčov poliali živou vodou a napokon obsadili desiate miesto.

O hráčskej kariére, uplynulej jeseni a plánoch do jarnej časti sezóny sme sa rozprávali s 31-ročným kapitánom mužstva PETROM ŠIMCOM.

Aké boli vaše futbalové začiatky a ako ste sa dostali do kategórie dospelých?

S futbalom som začínal ako dieťa v Dlhej Lúke. V mládežníckych kategóriách som pokračoval v Partizáne Bardejov, odkiaľ som sa neskôr presunul do Raslavíc, kde som hral IV. ligu.

Odtiaľ som prestúpil do Koprivnice, s ktorou sme postúpili do V. ligy. Do Svidníka ma priviedol môj bývalý tréner pán Čižek, ktorý mi ponúkol možnosť zahrať si III. ligu.

Spočiatku som váhal, ale nakoniec som ponuku prijal. Veľkým lákadlom bolo aj to, že sme boli farmou FK Humenné, čo znamenalo, že som si mohol zahrať s hráčmi z vyšších líg.

Žiaľ, sezóna sa nevydarila a III. ligu sme neudržali. Momentálne zimujeme v IV. lige na predposlednej priečke, ale verím, že sa nám ju podarí udržať.