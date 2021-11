Pred štyrmi rokmi tvorili jeden klub. Dnes proti sebe bojujú o postup

Dve kolá pred koncom prvej polovice súťaže sa však ich náskok scvrkol na jeden bod, hlavný konkurent v boji o postup do štvrtej ligy sa dotiahol na dostrel a v jesennej derniére sa stretnú v ľútom boji práve na pôde druhého v poradí.

V najmenšej dedine západniarskej piatej ligy Východ v Pozbe to bude súboj prvých dvoch tímov, ktorý možno smelo nazvať nielen šlágrom celej jesennej časti, ale aj zápasom roka na Šuriansku. Navyše, pôjde o susedské derby, ktoré môže veľa napovedať pred jarnými odvetami v bitke o štvrtú ligu.

Piata liga Východ má v tejto sezóne až 18 účastníkov, v septembri sa preto hrali aj dve vložené kolá. Už pred súťažou bolo viac-menej jasné, že o titul jesenného majstra si to rozdajú v „bratovražednom boji“ práve susedia z Podhájskej a Pozby. Papierové predpoklady a sila hráčskych kádrov sa zatiaľ potvrdzujú, obaja kráčajú plece pri pleci a od začiatku figurujú na najvyšších priečkach.

A aby toho nebolo málo, pripomenúť treba i to, že FK Sokol Pozba a ŠK Termál Podhájska tvorili ešte pred štyrmi rokmi jeden spoločný klub pod názvom ŠK Termál Podhájska/Pozba, pričom Pozba hrala ako „béčko“ v nižšej súťaži, ale hráčov si vzájomne požičiavali. Všetci sa dobre poznajú a aj vychádzajú, lenže v malej (tisícovej) Podhájskej a ešte menšej Pozbe (460 obyvateľov) sa dnes futbal zadarmo nehrá, preto je všetkým jasné, že o fazuľky nepôjde a na pozbanskom ihrisku bude v polovici novembra horúco.

Bolo to v 10. kole, keď favorizovaná Pozba iba remizovala vo Veľkom Kýre 1:1 a prišla tak o dva cenné body. Pozbania boli v prvom polčase lepší, viedli 1:0 a keby z núkajúcich sa šancí ešte do prestávky zvýšili na 2:0, domáci by sa už reálne asi len ťažko vzchopili. Kýrania však v druhom polčase predviedli nevídane emotívny výkon a nakoniec vydreli bod. Pozbania mali po zápase veľké výhrady voči výkonu rozhodcu a v zákulisí videli „prácu“ ich najväčšieho konkurenta.

Ale naozaj, kto na šlágri kola vo Veľkom Kýre bol, musel vidieť nielen druhopolčasové ohromné nasadenie Kýranov, ale aj miestami nerovný meter arbitrov...