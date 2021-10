V lete sa skoro rozpadli, po jeseni sú poloviční majstri a myslia na historický postup

ČERNÍK, TRÁVNICA. Futbalisti Trávnice sa pred štyrmi rokmi stali premiérovo majstrami okresu Nové Zámky, no právo postupu do piatej ligy nevyužili. Druhú historickú šancu dostať sa do „kraja“ odmietli aj dva roky nato, keď boli dodatočne - telefonicky - oslovení riadiacim zväzom, no zdá sa, že v tejto sezóne sa karta obracia. „Ak by sme v tomto ročníku šiestu ligu vyhrali, tak právo postupu už využijeme,“ vyhlásil ešte pred posledným kolom jesennej časti šiestej ligy MEVA ObFZ Nové Zámky prezident TJ Družstevník Trávnica Marek Áč.

Váhali, či súťaž vôbec začnú Je to až neuveriteľné, no Trávničania ešte dva-tri týždne pred prvým majstrovským zápasom poriadne ani nevedeli, či súťaž vôbec začnú. „V lete sme boli aj za starostom obce, pretože situácia s hráčskym kádrom bola naozaj veľmi zlá,“ krúti hlavou nad letnými peripetiami ešte aj dnes dlhoročný šéf klubu. „Nám sa totiž prakticky rozpadlo mužstvo, veď do Šurian odišli na poslednú chvíľu Nemeš a Drgoňa, do Zemného Španír a Gašparík, ešte predtým do Komjatíc hrajúci tréner Holík. Skončil strelec Šebík aj brankár Kmeťo, za prácou odišiel Gál. To boli všetko hráči základnej zostavy, nových sme potom narýchlo nahrádzali len niekoľko dní pred prvým kolom. V dedinskom futbale robím roky, no takúto situáciu som zažil po prvýkrát.“ Pritom napríklad v spomínanej majstrovskej sezóne mala Trávnica mužstvo, ktoré si táto tisícová obec aj patrične hýčkala a futbalistov sa jej lanárilo určite ľahšie. Kto ale mohol po strastiplnej letnej prestávke tušiť, že narýchlo poskladaný mančaft sa stane lídrom súťaže. No a práve nedeľňajšie posledné 13. kolo prvej polovice súťaže malo byť ozajstným vyvrcholením jesene, veď v ňom hostil druhý prvého. Ešte pred dvanástym kolom 14-člennej šiestej ligy všetko nasvedčovalo tomu, že zápas druhého Černíka s prvou Trávnicou bude šlágrom celej jesene a práve v ňom sa malo rozhodnúť o titule jesenného kráľa.

Lenže, kým Trávnica s trojbodovým náskokom v predchádzajúcom 12. kole doma zápas s obávaným súperom z Nány štyrmi gólmi Viktora Smrečeka nakoniec otočila a zvíťazila 4:2, druhý Černík v Michale nad Žitavou iba remizoval 1:1 a na vedúci tím tak pred vzájomným súbojom strácal už päť bodov. A tým sa pripravil o šancu ešte pred zimnou prestávkou v tabuľke preskočiť najvážnejšieho rivala v boji o postup. Černík stratil aj u slabších Černíčania majú najlepšie skóre v súťaži a ako jediní do zápasu s prvou Trávnicou neprehrali, no škrt cez rozpočet im urobili štyri remízové rezultáty. „V Michale nad Žitavou sme za stavu 1:1 skoro celý druhý polčas súpera tlačili, no musím povedať aj to, že v poslednej minúte išiel domáci hráč sám na brankára. Mňa však viac mrzia remízy z úvodu súťaže u súperov z dolnej polovice tabuľky v Huli a v Čechách. Ak by ale náš nový tréner Jozef Chovanec prevzal mužstvo o čosi skôr, myslím si, že by sme boli lepšie pripravení a v Huli či Čechách by mužstvo o body neprišlo,“ hovorí prezident 1.FC Černík Ondrej Formánek.

1.FC Černík zimuje druhý, ale zbrane ešte neskladá. (Autor: FO)

Tak prečo tréner Chovanec, ktorý má skúsenosti aj z treťoligových Nových Zámkov, neprišiel pred začiatkom letnej prípravy, spýtali sme sa. „Lebo predchádzajúci tréner nám svoj úmysel zmeniť klub oznámil pomerne neskoro.“ Body stratili prvýkrát až v deviatom kole Trávnici po letných „šokoch“ pomohol žreb. V prvých dvoch kolách využila výhodu domáceho prostredia zakaždým naplno a potom sa rozbehla tak, že o body prišla prvýkrát až v 9. kole vo Vlkase, kde ale prehrala až privysoko 4:0. „Vo Vlkase sme hrali naozaj vo veľmi oklieštenej zostave,“ pripomenul Marek Áč. V nasledujúcom kole však líder zdolal doma silnú Komoču 5:2, vrátil sa na víťaznú vlnu a v predposlednom jesennom kole opäť na vlastnom trávniku naplno bodoval aj so štvrtou Nánou (4:2). Už to musím povedať: Sme favorit na postup Nedeľňajší šláger jesennej časti Černík – Trávnica už nemohol ohroziť vedúce postavenie Trávničanov, no pred odvetnou časťou mohol aspoň znížiť päťbodový odstup a ponechať všetko otvorené. 1.FC Černík – TJ Družstevník Trávnica 0:1 (0:1), 39. Michal Szabó. Karty boli rozdané a všetkým muselo byť jasné, že vyčkávacia a defenzívna taktika bude stačiť jedine hosťom. Aktívne hrať museli domáci a v úvodnej polhodinke sa aj hralo viac na polovici súpera. Lenže nie v pokutovom území a ani početnosť streľby nebola ktovieaká. Do gólovej šance sa dostal v 15. minúte Černíčan Filip Šebík, no najlepší strelec súťaže ju nevyužil, čo sa neskôr ukázalo, ako kľúčový moment. Bezgólový stav iba povzbudzoval taktické manévre Trávničanov, ktorí sa s pribúdajúcim časom stále viac osmeľovali, no bránku Štefana Sivaninca neohrozovali. Až prišla 43. minúta a priamy kop spoza rohu šestnástky, ktorý zahral Peter Konderík nakrátko na bližšiu žrď, kam si nabehol Michal Szabó a na ich signál obrana skoro ani nezareagovala – 0:1. Gól do šatne ešte viac posmelil hostí a hoci na druhé dejstvo vybehli Černíčania odhodlaní nepriaznivý stav zvrátiť, ich tlak nebol ani súvislý a ani nebrániteľný. Zakončenie Mariána Šebíka vyrazil Dušan Gorog neflexívne na roh a nebezpečná krížna hlavička Miroslava Andrášika tesne minula cieľ. S blížiacim sa koncom a taktickým naťahovaním času zo strany súpera nervozita domácich narastala a k videniu boli aj vzájomné potýčky. Rozhodca Marián Szabó však svoju rolu zvládol a „ťažký“ duel udržal v medziach pravidiel.

Po nečakanej domácej strate tréner 1.FC Černík Jozef Chovanec povedal. „Bol to pre nás vyslovene smolný zápas. Zatiaľ čo hostia dali gól po jedinej šanci zo štandardnej situácie, my sme nepremenili niekoľko príležitostí. Hráčom pritom snahu uprieť nemôžem. Jednoducho, nemali sme ani len kúsok potrebného šťastia.“ Trénerovi TJ Družstevník Trávnica Viliamovi Klobučníkovi sa hovorilo ľahšie. „Hoci som mal od trénovania prestávku päť rokov, v lete som dosť váhal, či do tej neistej situácie vôbec ísť a prijať ponuku Trávnice. O mnohom svedčí napríklad to, že sme odohrali iba jeden prípravný zápas. V Kmeťove sme prehrali 5:2 a musím povedať, že na ihrisku to bol z našej strany jeden veľký chaos. Cieľ sme si ale i tak dali skončiť po jeseni do piateho miesta a teraz sme šťastní, že sme prví. A to ešte s osembodovým náskokom. Tak na to by som v lete nestavil ani len deravý groš. V mužstve nemáme žiadne „hviezdy“, musím ale zdôrazniť, že kolektív vie potiahnuť spoločne a hlavne hráči sú schopní zabojovať jeden za druhého. A áno, teraz to už musím povedať, pred odvetami sme favoritom na postup. V zime preto určite nezaspíme na vavrínoch.“ Výhodou Černíka môže byť lepší jarný žreb Výhodou druhého Černíka pred odvetami môže byť fakt, že dvoch silných súperov Komoču i Nánu bude mať na jar doma. Pritom v Náne vyhral 2:0 a v Komoči remizoval 1:1, keď ešte štyri minúty pred koncom viedol 1:0. Na vlastnom trávniku privíta aj ďalších súperov z hornej polovice tabuľky Michal nad Žitavou a Semerovo, no a v odvetách bude hrať doma až sedemkrát.