Vlhová končí s okázalým Talianom, prichádza nová kapitola (ohlasy médií)

Lyžiarsky svet najnovšiu informáciu nehodnotí ako prekvapujúcu. A to aj napriek tomu, že Magoni mal s tímom Petry Vlhovej ešte rok platnú zmluvu a viackrát deklarovali, že sa spolu chystajú na budúci rok zaútočiť na medailu na zimných olympijských hrách v Pekingu.

Skiracing: Vlhová skončila s okázalým Talianom

Švajčiarsky Blick píše, že tento rozchod nie je až taký neočakávaný vzhľadom na to, čo nedávno Magoni utrúsil na adresu Vlhovej.

"Nebol to len dobrý športový príbeh, ale aj životná lekcia pre nás všetkých. Tak to už v športe chodí," cituje iDnes.cz talianskeho odborníka.

V texte tiež vyzdvihujú to, že Magoni spravil z Vlhovej všestrannú lyžiarku. "Spočiatku špecialistka na technické disciplíny, najmä na slalom, teraz štartuje vo všetkých a má dokonca pódium aj v super-G," píše L'Équipe.

"Už je to oficiálne - cesty Petry Vlhovej a Livia Magoniho sú rozdelené. Bolo to päť fantastických rokov, ale teraz prichádza nová kapitola."

V ďalšom texte Taliani napísali: "Nezhody v tíme sa objavili na verejnosti už po finále Svetového pohára v Lenzerheide, kde spolu vybojovali najväčší úspech - dobyli veľký glóbus. Je to najväčšia a najdôležitejšia méta v kariére každého lyžiara a spolu chceli uchmatnúť aj to, čo im zatiaľ chýba - olympijskú medailu v Pekingu 2022. To sa však už nestane, lebo rok predtým sa rozhodli ukončiť spoluprácu."

Taliani si všimli aj poďakovanie oboch strán za úspešnú spoluprácu a vyzdvihli rezervovaný postoj Vlhovej.

"Jedny dvere sa zatvárajú, ale tisíc ďalších sa otvára a my len musíme zvoliť správnu cestu. Ale tentoraz každý už svoju vlastnú, napísala Slovenka na rozlúčku s Magonim. Ten zareagoval okrem iného aj tým, že priznal chyby, ktoré urobil. Ospravedlňujem sa za všetky chyby počas piatich rokov. Vždy som však dal do našej spolupráce všetko, čo bolo vo mne."