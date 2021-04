Igor Vlha: Livio je kúzelník, ale vystrieľali sme už všetky náboje

Päť rokov s jedným trénerom je dlhá doba. Postupne môže prísť aj určitý stereotyp. Je aj preto pre vašu dcéru dobrá nová výzva či ďalší impulz?

Áno, presne ste to pochopili. Nevidím za tým nič iné. Mám pocit, že jeho koniec je prirodzený jav. Na začiatku spolupráce mi hovoril, že lyžiarski tréneri rotujú každé štyri roky. Potom sa vystrieľajú náboje a už to nefunguje. To je všetko.

Všetko nasvedčovalo, že sezóna so zimnou olympiádou v Pekingu bude tou, ktorá zavŕši ich vzájomnú spoluprácu. Prečo sa tak neudeje?

Áno, ide zimná olympiáda, ale opakujem, ak vystrieľate všetky náboje, ktoré máte za päť rokov, tak neviem, ako by to v Pekingu dopadlo. Možno by to bolo zlé, možno dobré. Nevieme. Ale takto sme sa rozhodli, netreba za tým hľadať žiadne senzácie. Veď ako často futbalové tímy na Slovensku menia trénerov? My sme vydržali päť krásnych rokov.