Ledecká oznámila reštart. Po sezóne sa rozhodla zmeniť lyžiarskych trénerov

V tíme českej univerzálky Ester Ledeckej skončili tréneri Franz Gamper a Tomáš Bank. Trojnásobná olympijská víťazka o tom dnes informovala v tlačovej správe. Meno nového trénera oznámi pred začiatkom ďalšej sezóny.
Gamper viedol Ledeckú od roku 2020, Bank pôsobil v jej tíme od sezóny 2016/17.
"Franz sa rozhodol, že už vo svojom veku bude len loviť zver, stáčať med a venovať sa vnukovi, ktorý je nádejný 12-ročný lyžiar. Spolupráca s ním bola veľmi úspešná a pre mňa bol čas strávený vedľa takejto športovej legendy nesmierne inšpiratívny," uviedla Ledecká.
Tridsaťjedenročná pretekárka obsadila v uplynulom ročníku Svetového pohára v alpskom lyžovaní 17. miesto, v hodnotení super-G bola piata.
Jedenástykrát skončila v pretekoch v prvej desiatke. Na februárových olympijských hrách v Taliansku ale vyšla v super-G aj v paralelnom obrovskom slalome na snowboarde medailovo naprázdno.
"Vo Svetovom pohári na lyžiach som tento rok získala len o desať bodov menej ako v mojej najlepšej sezóne, čo znamená, že sa výkonnosť po mojom vážnom zranení, keď som viac ako rok nemohla trénovať, pomaly vracia. To ma samozrejme teší. Stále je toho ale veľa, čo ešte neviem, aj to, čo potrebujem zlepšiť a na čom musíme s tímom zapracovať, " povedala Ledecká.
Dvojnásobná olympijská šampiónka z Pchjongčchangu 2018 teraz hľadá nového trénera. S jedným z kandidátov bola pred niekoľkými dňami testovať nové lyže v Taliansku.
"Bolo to senzačné. Po podpise zmluvy, respektíve pred sezónou vám veľmi rada prezradím, o koho ide. Nový tréner už si k sebe našiel aj asistenta, ktorého som tiež mala šancu pri tréningoch spoznať, "uviedla Ledecká.
V ďalšej sezóne plánuje ďalej pretekať na lyžiach aj na snowboarde. "Som rada, že si zajazdím na lyžiach, ako aj na doske, pretože termín majstrovstiev sveta na snowboarde sa nekryje s termínom majstrovstiev sveta na lyžiach. To je ale ďaleko. S trénerom Justinom Reiterom si teraz plánujeme len dlhý a zaslúžený oddych, "doplnila Ledecká.