Jeho mágia zmenila adresu. Slovák je hitom Poľska, nemá hviezdy, ale nápady

Ešte vlani zatváral dvere za úspešnou érou v FC Spartak Trnava. Dnes ich vo veľkom otvára v Poľsku.
Michal Gašparík sa v priebehu niekoľkých mesiacov premenil na jedno z najvýraznejších mien Ekstraklasa a s Górnikom Zabrze útočí na úspech, aký si v Poľsku dlho nevedeli predstaviť.
V lige bojuje o titul, keď jeho tím štyri kolá pred koncom figuruje na druhom mieste a na lídra Lech Poznań stráca len tri body.
Už v sobotu ho navyše čaká finále Poľského pohára proti Rakówu Częstochowa. Jediná sezóna tak môže prerásť do historického príbehu.
Poľsko ospevuje Slováka
Futbalisti Górnika píšu príbeh, na ktorý fanúšikovia čakali celé desaťročia. Po prvý raz od roku 2001 si zahrajú vo finále STS Poľského pohára.
„S Michalom Gašparíkom na lavičke možno siahať na hviezdy,“ napísal Jacek Czaplewski z denníka Gol24.
Vyvrcholenie pohárovej súťaže príde 2. mája (o 16.00) vo Varšave.
Server roosevelta81.pl napísal: „To, čo sa skončilo na Slovensku, sa zrodilo v Poľsku. Gašparík dokázal v Górniku niečo, na čo fanúšikovia čakali štvrťstoročie.
Slovák vštepil mužstvu vieru v úspech a doviedol Górnik do finále národného pohára, kde si zahrá po prvý raz od roku 2001.“
Fenomén domácich pohárov
Gašparík je v domácich pohárových súťažiach absolútny fenomén. Ak zrátame jeho pôsobenie v Spartaku Trnava a Górniku Zabrze, má bilanciu 34 víťazstiev v 38 zápasoch.
Dňa 2. mája si na PGE Narodowy zahrá piate finále vo svojej kariére, pričom tri z predchádzajúcich už vyhral.
„Nemáme najväčšie hviezdy, ale hráči nechávajú na ihrisku srdce,“ vyhlásil Gašparík.
Pred finále dodal: „Mužstvo cíti a vidí, čo sa v tejto sezóne deje. Viem, že každý z nás nechá vo finále na ihrisku srdce.
Favoritom stretnutia je Raków, ale otázka konečného výsledku je otvorená. Určite nezložíme zbrane a budeme bojovať. Na tento duel mám pripravené rôzne varianty. Boj o titul? Momentálne myslím len na finále.“
Roosevelta81.pl upozornil aj na symbolickú paralelu.
V Poľsku sa začala nová éra
„História napísala priam filmový príbeh. Gašparík potvrdil povesť výnimočného pohárového stratéga – štyri finále za sebou na Slovensku vymenil za finále Poľského pohára hneď vo svojej debutovej sezóne v zahraničí.“
Kým Trnava bez Gašparíka vypadla z národného pohára, Górnik je vo finále.
„Ako ukazuje prebiehajúca sezóna 2025/2026, pohárovú mágiu si zrejme zobral so sebou na Sliezsko a v Trnave zanechal prázdne miesto, ktoré sa zapĺňa len ťažko. Pre fanúšikov Spartaka bola aktuálna edícia Slovnaft Cupu bolestivým stretom s realitou."
"Spartak už pod vedením nového trénera, Španiela Antonia Muñoza, chcel natiahnuť víťaznú sériu a postúpiť do piateho finále pohára za sebou. Predtým výborne fungujúci stroj však stratil rytmus,“ doplnil portál.
Pre Gašparíka to pritom nie je nová situácia. Ešte pred odchodom do Poľska sa štyrikrát za sebou prebojoval do finále Slovenského pohára, pričom trikrát ho so Spartakom aj vyhral. V roku 2019 získal trofej ešte ako asistent trénera.
Fanúšik si preložil svadbu
Górnik po rokoch čakania opäť cíti veľkú šancu. Fanúšikovia chystajú inváziu do Varšavy a ich viera v tím je obrovská.
Až taká, že jeden z priaznivcov si kvôli možnému finále preložil svadbu.
„Pred niekoľkými mesiacmi som tankoval na benzínovej stanici. Prišiel za mnou jeden pán a povedal, že mal naplánovanú svadbu na 2. mája, no zmenil termín, pretože veril, že budeme vo finále.
A tak sa aj stalo. Tento postup je darčekom pre našich fanúšikov – veria nám a neustále nás podporujú,“ prezradil Gašparík.
Fanúšikovia Torcidy si spievajú: „Hraj, hraj ako za starých čias.“
Len tí starší si pamätajú posledné veľké úspechy klubu – 14. titul z roku 1988 či triumf v Superpohári v tom istom roku. Na posledný, šiesty triumf v Poľskom pohári čaká Górnik ešte dlhšie – od roku 1972.
Zabrze pozná už aj ako hráč
Gašparík ešte ako futbalista prišiel do Zabrze v januári 2011, no vydržal tam iba rok. Celkovo odohral 15 zápasov a strelil tri góly. V druhej časti angažmánu stratil miesto v základnej zostave.
Ako tréner Górnika sa však postaral o najlepší vstup do sezóny za posledných pätnásť rokov.
V Trnave zažil občas vypredanú arénu s kapacitou 18-tisíc miest. V Poľsku je to však iný level.
Na domáce zápasy Górnika chodí približne 25-tisíc fanúšikov – a nie výnimočne, ale pravidelne.
„Fanúšikovia chvália jeho vynikajúcu taktickú prípravu a vypracovanie stratégií pre konkrétnych súperov, konsolidáciu skupiny hráčov a niekoľko originálnych nápadov, ktoré zlepšili kvalitu tímu.
Jeho príchod bol vítaný, pretože mnohí si ho pamätali z čias, keď pôsobil v tíme, a teraz sa zdá, že má len samých priaznivcov,“ vraví Kuba Cimozsko z portálu SportoweFakty.pl.
Mladý tím, moderné metódy
Kým v Trnave viedol veľa skúsených tridsiatnikov, v Zabrzi má k dispozícii najmä mladých hráčov.
Podľa denníka Przegląd Sportowy Onet zaplatil Górnik Trnave za Gašparíka a jeho dvoch asistentov odstupné vo výške 40-tisíc eur.
Gašparík mal v Trnave približne desaťčlenný realizačný tím, v Zabrzi má o sedem ľudí viac. Napríklad bratislavský ŠK Slovan Bratislava ich má asi dvadsať.
„Górnik je dobrý v pozičných útočných akciách s využitím krídelníkov a tiež dobre využíva rýchle protiútoky po zisku lopty. Proti slabším súperom používa pressing, čo vyzerá veľmi dobre,“ pokračoval Cimozsko.
Gašparík má rád moderné trendy vo futbale. Zaviedol zmeny v stravovaní a chce, aby klub investoval do analytických programov.
Sedemnásťročného predali za štyri milióny
„Klub je z finančného hľadiska považovaný za priemerný. V súčasnosti čelí splácaniu dlhov, ktoré podľa rôznych správ dosahujú celkovú výšku 40 až 60 miliónov zlotých (10 až 14 miliónov eur),“ dodal Cimozsko.
„Na prestupy minuli pred sezónou približne milión eur, čo ich v tomto smere radí na deviate až desiate miesto v lige.“
Filozofiou Górnika je predávať projektových hráčov.
„Veľký prestup talentovaného Dominik Sarapataa do FC København im poskytol finančnú úľavu,“ vysvetlil Cimozsko. Stále iba sedemnásťročný Sarapata stál štyri milióny eur.
„Propagácia a predaj mladých hráčov bola v posledných rokoch hlavnou silnou stránkou Górnika.
Za posledných päť až šesť rokov priniesli Sarapata, Lawrence Ennali, Szymon Włodarczyka, Daisuke Yokota, Krzysztof Kubica, Dariusz Stalmach, Paweł Bochniewicz a Szymon Żurkowski klubu približne 20 miliónov eur.“
Weiss vytiahol jedno meno
Po víkendovom derby, v ktorom ŠK Slovan Bratislava vyhral v Trnave 1:0, tréner Vladimír Weiss spomenul meno, ktoré v Spartaku už takmer rok nepôsobí.
„Stále je tu rukopis Michala Gašparíka, ktorý tu odviedol nenormálnu robotu. Už som ho predtým pochválil, že je budúcnosť slovenského futbalu, čo dokazuje aj výsledkami v Poľsku."
"Bol som dojatý a milo prekvapený, že mi zavolal a poďakoval. Zaprial som mu všetko dobré, aby vyhral titul aj národný pohár.
Robí fantastickú robotu, je to sympatický chlapec. Vidím, že ho hráči majú radi,“ povedal Weiss.
Raków hral vo finále v rokoch 2021 až 2023 trikrát a dvakrát zvíťazil. Teraz bude favoritom.
Na druhej strane však stojí tréner, ktorého v Poľsku opisujú ako muža, s ktorým sa dá siahať na hviezdy. A ak Gašparík zvládne sobotné finále a následne zaútočí aj na titul, jeho prvá sezóna v zahraničí sa zapíše medzi najväčšie slovenské trénerské príbehy.